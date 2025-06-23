https://ria.ru/20250623/germaniya-2024737659.html

Немецкий политик предположил, кого из журналистов могут выслать из России

Немецкий политик предположил, кого из журналистов могут выслать из России - РИА Новости, 23.06.2025

Немецкий политик предположил, кого из журналистов могут выслать из России

Корреспондент немецкого канала ARD Ина Рукк может стать целью для ответных мер за преследование главы представительства "Россия сегодня" в Берлине Сергея... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T07:11:00+03:00

2025-06-23T07:11:00+03:00

2025-06-23T11:49:00+03:00

в мире

россия

германия

берлин (город)

мария захарова

дмитрий киселев

ard

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024783801_0:63:3071:1790_1920x0_80_0_0_238712610463045d3d0ab7cf424af3fc.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн — РИА Новости. Корреспондент немецкого канала ARD Ина Рукк может стать целью для ответных мер за преследование главы представительства "Россия сегодня" в Берлине Сергея Феоктистова, предположил в интервью РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью на полях ПМЭФ рассказала РИА Новости, что Россия подбирает кандидатуры среди немецких журналистов в Москве для принятия в отношении них ответных мер за преследование Феоктистова. "Если взглянуть на то, о чем иногда говорит коллега Ина Рукк с ARD, подтекст там довольно-таки антироссийский. Она, наверное, была бы первой в списке тех, кого могут отправить домой", — сказал Нимайер агентству на полях ПМЭФ, отвечая на вопрос о том, кто из немецких журналистов в России мог бы стать целью ответных мер. Объясняя, почему выбор мог бы пасть именно на Рукк, политик отметил и ключевое значение ARD в Германии. Однако он также допустил, что ответные меры могут коснуться представителя газеты Spiegel в Москве с учетом ярко выраженной позиции издания в поддержку НАТО. Ранее в июне Феоктистов сообщил РИА Новости, что немецкая полиция пришла в берлинскую квартиру его семьи и изъяла паспорта у его супруги и семилетней дочери. Его самого 6 июня не выпустили с рейса в аэропорту Берлина, несмотря на то что власти Германии ранее предписали ему покинуть ФРГ до 19 августа. Как заявил РИА Новости генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, изъятие немецкой полицией паспортов у жены и дочери Феоктистова свидетельствует о том, что Германия скатывается в колею к войне с Россией и соответствующим образом готовит общественное мнение. Петербургский международный экономический форум состоялся 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступило информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/putin-2023883332.html

https://ria.ru/20250619/zakharova-2023768857.html

россия

германия

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, германия, берлин (город), мария захарова, дмитрий киселев, ard, нато