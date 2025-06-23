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Немецкий политик предположил, кого из журналистов могут выслать из России - РИА Новости, 23.06.2025
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07:11 23.06.2025 (обновлено: 11:49 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/germaniya-2024737659.html
Немецкий политик предположил, кого из журналистов могут выслать из России
Немецкий политик предположил, кого из журналистов могут выслать из России - РИА Новости, 23.06.2025
Немецкий политик предположил, кого из журналистов могут выслать из России
Корреспондент немецкого канала ARD Ина Рукк может стать целью для ответных мер за преследование главы представительства "Россия сегодня" в Берлине Сергея... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T07:11:00+03:00
2025-06-23T11:49:00+03:00
в мире
россия
германия
берлин (город)
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ard
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн — РИА Новости. Корреспондент немецкого канала ARD Ина Рукк может стать целью для ответных мер за преследование главы представительства "Россия сегодня" в Берлине Сергея Феоктистова, предположил в интервью РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью на полях ПМЭФ рассказала РИА Новости, что Россия подбирает кандидатуры среди немецких журналистов в Москве для принятия в отношении них ответных мер за преследование Феоктистова. "Если взглянуть на то, о чем иногда говорит коллега Ина Рукк с ARD, подтекст там довольно-таки антироссийский. Она, наверное, была бы первой в списке тех, кого могут отправить домой", — сказал Нимайер агентству на полях ПМЭФ, отвечая на вопрос о том, кто из немецких журналистов в России мог бы стать целью ответных мер. Объясняя, почему выбор мог бы пасть именно на Рукк, политик отметил и ключевое значение ARD в Германии. Однако он также допустил, что ответные меры могут коснуться представителя газеты Spiegel в Москве с учетом ярко выраженной позиции издания в поддержку НАТО. Ранее в июне Феоктистов сообщил РИА Новости, что немецкая полиция пришла в берлинскую квартиру его семьи и изъяла паспорта у его супруги и семилетней дочери. Его самого 6 июня не выпустили с рейса в аэропорту Берлина, несмотря на то что власти Германии ранее предписали ему покинуть ФРГ до 19 августа. Как заявил РИА Новости генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, изъятие немецкой полицией паспортов у жены и дочери Феоктистова свидетельствует о том, что Германия скатывается в колею к войне с Россией и соответствующим образом готовит общественное мнение. Петербургский международный экономический форум состоялся 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступило информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/putin-2023883332.html
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в мире, россия, германия, берлин (город), мария захарова, дмитрий киселев, ard, нато
В мире, Россия, Германия, Берлин (город), Мария Захарова, Дмитрий Киселев, ARD, НАТО
Немецкий политик предположил, кого из журналистов могут выслать из России

Нимайер: корреспондент ARD в России может стать целью для ответа за Феоктистова

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРальф Нимайер на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2025
Ральф Нимайер на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Ральф Нимайер на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн — РИА Новости. Корреспондент немецкого канала ARD Ина Рукк может стать целью для ответных мер за преследование главы представительства "Россия сегодня" в Берлине Сергея Феоктистова, предположил в интервью РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью на полях ПМЭФ рассказала РИА Новости, что Россия подбирает кандидатуры среди немецких журналистов в Москве для принятия в отношении них ответных мер за преследование Феоктистова.
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"Если взглянуть на то, о чем иногда говорит коллега Ина Рукк с ARD, подтекст там довольно-таки антироссийский. Она, наверное, была бы первой в списке тех, кого могут отправить домой", — сказал Нимайер агентству на полях ПМЭФ, отвечая на вопрос о том, кто из немецких журналистов в России мог бы стать целью ответных мер.
Объясняя, почему выбор мог бы пасть именно на Рукк, политик отметил и ключевое значение ARD в Германии. Однако он также допустил, что ответные меры могут коснуться представителя газеты Spiegel в Москве с учетом ярко выраженной позиции издания в поддержку НАТО.
Ранее в июне Феоктистов сообщил РИА Новости, что немецкая полиция пришла в берлинскую квартиру его семьи и изъяла паспорта у его супруги и семилетней дочери. Его самого 6 июня не выпустили с рейса в аэропорту Берлина, несмотря на то что власти Германии ранее предписали ему покинуть ФРГ до 19 августа. Как заявил РИА Новости генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, изъятие немецкой полицией паспортов у жены и дочери Феоктистова свидетельствует о том, что Германия скатывается в колею к войне с Россией и соответствующим образом готовит общественное мнение.
Петербургский международный экономический форум состоялся 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступило информационным партнером форума.
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