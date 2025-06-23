https://ria.ru/20250623/gagarin-2024900888.html

Автобусы в Гагарине забрендируют в честь 65-летия полета земляка в космос

Автобусы в Гагарине забрендируют в честь 65-летия полета земляка в космос - РИА Новости, 23.06.2025

Автобусы в Гагарине забрендируют в честь 65-летия полета земляка в космос

Автобусы и остановки в городе Гагарин Смоленской области забрендируют в честь 65-летия полета в космос, совершенного земляком Юрием Гагариным, рассказал... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T17:33:00+03:00

2025-06-23T17:33:00+03:00

2025-06-23T17:33:00+03:00

смоленская область

смоленская область

юрий гагарин (космонавт)

василий анохин

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С.ПЕТЕРБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Автобусы и остановки в городе Гагарин Смоленской области забрендируют в честь 65-летия полета в космос, совершенного земляком Юрием Гагариным, рассказал губернатор Смоленской области Василий Анохин в интервью РИА Новости на ПМЭФ. Анохин отметил, что в 2024 году в Смоленской области состоялись масштабные праздничные мероприятия всероссийского уровня, посвященные юбилею Гагарина. В настоящее время прорабатывается вопрос о подготовке плана мероприятий, посвященных 65-летию со дня его полета в космос, которое будет отмечаться в 2026 году. "В честь юбилея Юрия Алексеевича Гагарина мы обновим весь общественный транспорт в городе Гагарин и все забрендируем в единый стиль Гагарина. Это и остановки, и общественный транспорт, это и общественная территория. Поэтому, я думаю, что гагаринцы, жители Гагаринского муниципального округа, серьёзно ощутят обновление в следующем году", - рассказал губернатор. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступало информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250620/reyting-2024347318.html

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смоленская область, юрий гагарин (космонавт), василий анохин