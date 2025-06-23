https://ria.ru/20250623/gagarin-2024900888.html
Автобусы в Гагарине забрендируют в честь 65-летия полета земляка в космос
Автобусы в Гагарине забрендируют в честь 65-летия полета земляка в космос - РИА Новости, 23.06.2025
Автобусы в Гагарине забрендируют в честь 65-летия полета земляка в космос
Автобусы и остановки в городе Гагарин Смоленской области забрендируют в честь 65-летия полета в космос, совершенного земляком Юрием Гагариным, рассказал... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T17:33:00+03:00
2025-06-23T17:33:00+03:00
2025-06-23T17:33:00+03:00
смоленская область
смоленская область
юрий гагарин (космонавт)
василий анохин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024479338_0:295:2914:1934_1920x0_80_0_0_dc775d6d2f7ceb911dc76202c1c96ca7.jpg
С.ПЕТЕРБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Автобусы и остановки в городе Гагарин Смоленской области забрендируют в честь 65-летия полета в космос, совершенного земляком Юрием Гагариным, рассказал губернатор Смоленской области Василий Анохин в интервью РИА Новости на ПМЭФ. Анохин отметил, что в 2024 году в Смоленской области состоялись масштабные праздничные мероприятия всероссийского уровня, посвященные юбилею Гагарина. В настоящее время прорабатывается вопрос о подготовке плана мероприятий, посвященных 65-летию со дня его полета в космос, которое будет отмечаться в 2026 году. "В честь юбилея Юрия Алексеевича Гагарина мы обновим весь общественный транспорт в городе Гагарин и все забрендируем в единый стиль Гагарина. Это и остановки, и общественный транспорт, это и общественная территория. Поэтому, я думаю, что гагаринцы, жители Гагаринского муниципального округа, серьёзно ощутят обновление в следующем году", - рассказал губернатор. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступало информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250620/reyting-2024347318.html
смоленская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024479338_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b6ccb700f58ab76a5bfecac46f33f1a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленская область, юрий гагарин (космонавт), василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Юрий Гагарин (космонавт), Василий Анохин
Автобусы в Гагарине забрендируют в честь 65-летия полета земляка в космос
Автобусы в городе Гагарин забрендируют в честь 65-летия полета земляка в космос
С.ПЕТЕРБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Автобусы и остановки в городе Гагарин Смоленской области забрендируют в честь 65-летия полета в космос, совершенного земляком Юрием Гагариным, рассказал губернатор Смоленской области Василий Анохин в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
Анохин отметил, что в 2024 году в Смоленской области состоялись масштабные праздничные мероприятия всероссийского уровня, посвященные юбилею Гагарина. В настоящее время прорабатывается вопрос о подготовке плана мероприятий, посвященных 65-летию со дня его полета в космос, которое будет отмечаться в 2026 году.
"В честь юбилея Юрия Алексеевича Гагарина мы обновим весь общественный транспорт в городе Гагарин и все забрендируем в единый стиль Гагарина. Это и остановки, и общественный транспорт, это и общественная территория. Поэтому, я думаю, что гагаринцы, жители Гагаринского муниципального округа, серьёзно ощутят обновление в следующем году", - рассказал губернатор.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступало информационным партнером форума.