Рейтинг@Mail.ru
Автобусы в Гагарине забрендируют в честь 65-летия полета земляка в космос - РИА Новости, 23.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
17:33 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/gagarin-2024900888.html
Автобусы в Гагарине забрендируют в честь 65-летия полета земляка в космос
Автобусы в Гагарине забрендируют в честь 65-летия полета земляка в космос - РИА Новости, 23.06.2025
Автобусы в Гагарине забрендируют в честь 65-летия полета земляка в космос
Автобусы и остановки в городе Гагарин Смоленской области забрендируют в честь 65-летия полета в космос, совершенного земляком Юрием Гагариным, рассказал... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T17:33:00+03:00
2025-06-23T17:33:00+03:00
смоленская область
смоленская область
юрий гагарин (космонавт)
василий анохин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024479338_0:295:2914:1934_1920x0_80_0_0_dc775d6d2f7ceb911dc76202c1c96ca7.jpg
С.ПЕТЕРБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Автобусы и остановки в городе Гагарин Смоленской области забрендируют в честь 65-летия полета в космос, совершенного земляком Юрием Гагариным, рассказал губернатор Смоленской области Василий Анохин в интервью РИА Новости на ПМЭФ. Анохин отметил, что в 2024 году в Смоленской области состоялись масштабные праздничные мероприятия всероссийского уровня, посвященные юбилею Гагарина. В настоящее время прорабатывается вопрос о подготовке плана мероприятий, посвященных 65-летию со дня его полета в космос, которое будет отмечаться в 2026 году. "В честь юбилея Юрия Алексеевича Гагарина мы обновим весь общественный транспорт в городе Гагарин и все забрендируем в единый стиль Гагарина. Это и остановки, и общественный транспорт, это и общественная территория. Поэтому, я думаю, что гагаринцы, жители Гагаринского муниципального округа, серьёзно ощутят обновление в следующем году", - рассказал губернатор. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступало информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250620/reyting-2024347318.html
смоленская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024479338_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b6ccb700f58ab76a5bfecac46f33f1a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
смоленская область, юрий гагарин (космонавт), василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Юрий Гагарин (космонавт), Василий Анохин
Автобусы в Гагарине забрендируют в честь 65-летия полета земляка в космос

Автобусы в городе Гагарин забрендируют в честь 65-летия полета земляка в космос

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВасилий Анохин
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Василий Анохин . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.ПЕТЕРБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Автобусы и остановки в городе Гагарин Смоленской области забрендируют в честь 65-летия полета в космос, совершенного земляком Юрием Гагариным, рассказал губернатор Смоленской области Василий Анохин в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
Анохин отметил, что в 2024 году в Смоленской области состоялись масштабные праздничные мероприятия всероссийского уровня, посвященные юбилею Гагарина. В настоящее время прорабатывается вопрос о подготовке плана мероприятий, посвященных 65-летию со дня его полета в космос, которое будет отмечаться в 2026 году.
"В честь юбилея Юрия Алексеевича Гагарина мы обновим весь общественный транспорт в городе Гагарин и все забрендируем в единый стиль Гагарина. Это и остановки, и общественный транспорт, это и общественная территория. Поэтому, я думаю, что гагаринцы, жители Гагаринского муниципального округа, серьёзно ощутят обновление в следующем году", - рассказал губернатор.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступало информационным партнером форума.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Смоленская область заняла пятое место в Нацрейтинге состояния инвестклимата
20 июня, 18:06
 
Смоленская областьСмоленская областьЮрий Гагарин (космонавт)Василий Анохин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала