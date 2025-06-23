Рейтинг@Mail.ru
Жителя Херсонской области задержали по подозрению в передаче данных СБУ - РИА Новости, 23.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:40 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/fsb-2024882127.html
Жителя Херсонской области задержали по подозрению в передаче данных СБУ
Жителя Херсонской области задержали по подозрению в передаче данных СБУ - РИА Новости, 23.06.2025
Жителя Херсонской области задержали по подозрению в передаче данных СБУ
Житель Херсонской области задержан контрразведчиками по подозрению в сборе и передаче СБУ сведений о местах дислокации и маршрутах передвижения подразделений... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T16:40:00+03:00
2025-06-23T16:40:00+03:00
россия
херсонская область
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg
ГЕНИЧЕСК, 23 июн - РИА Новости. Житель Херсонской области задержан контрразведчиками по подозрению в сборе и передаче СБУ сведений о местах дислокации и маршрутах передвижения подразделений российской армии, сообщили журналистам в Управлении ФСБ России по Херсонской области. "УФСБ России по Херсонской области пресечена противоправная деятельность жителя региона, гражданина России, 1984 года рождения, причастного к государственной измене. Установлено, что подозреваемый, имея антироссийские взгляды, выступая против вхождения Херсонской области в состав РФ и поддерживая действия украинских вооружённых формирований, осуществил сбор и передачу сотрудникам СБУ сведений о местах дислокации и маршрутах движения сил и средств ВС РФ", - сообщили в контрразведывательном ведомстве. В отношении задержанного следственным отделом Управления возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России "Государственная измена". Санкция по данной статье предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. В рамках расследования ведутся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление всех преступных связей задержанного.
https://ria.ru/20250611/khudozhnitsa-2022264145.html
https://ria.ru/20250617/krym-2023267251.html
россия
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_19:0:1424:1054_1920x0_80_0_0_0ab7f64dc93cd2224ea7fdef0977cfce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, херсонская область , служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы рф, безопасность
Россия, Херсонская область , Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы РФ, Безопасность
Жителя Херсонской области задержали по подозрению в передаче данных СБУ

ФСБ: жителя Херсонской области задержали по подозрению в передаче данных СБУ

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / ФСБ России
Перейти в медиабанк
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГЕНИЧЕСК, 23 июн - РИА Новости. Житель Херсонской области задержан контрразведчиками по подозрению в сборе и передаче СБУ сведений о местах дислокации и маршрутах передвижения подразделений российской армии, сообщили журналистам в Управлении ФСБ России по Херсонской области.
"УФСБ России по Херсонской области пресечена противоправная деятельность жителя региона, гражданина России, 1984 года рождения, причастного к государственной измене. Установлено, что подозреваемый, имея антироссийские взгляды, выступая против вхождения Херсонской области в состав РФ и поддерживая действия украинских вооружённых формирований, осуществил сбор и передачу сотрудникам СБУ сведений о местах дислокации и маршрутах движения сил и средств ВС РФ", - сообщили в контрразведывательном ведомстве.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
В Самаре вынесли приговор художнице за госизмену
11 июня, 15:19
В отношении задержанного следственным отделом Управления возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России "Государственная измена". Санкция по данной статье предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
В рамках расследования ведутся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление всех преступных связей задержанного.
Задержание жителя Керчи, передававшего сведения о российских военных объектах - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
В Крыму ФСБ задержала подозреваемого в госизмене
17 июня, 09:48
 
РоссияХерсонская областьСлужба безопасности УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала