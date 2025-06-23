https://ria.ru/20250623/fsb-2024882127.html

Жителя Херсонской области задержали по подозрению в передаче данных СБУ

Жителя Херсонской области задержали по подозрению в передаче данных СБУ - РИА Новости, 23.06.2025

Жителя Херсонской области задержали по подозрению в передаче данных СБУ

Житель Херсонской области задержан контрразведчиками по подозрению в сборе и передаче СБУ сведений о местах дислокации и маршрутах передвижения подразделений... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T16:40:00+03:00

2025-06-23T16:40:00+03:00

2025-06-23T16:40:00+03:00

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ГЕНИЧЕСК, 23 июн - РИА Новости. Житель Херсонской области задержан контрразведчиками по подозрению в сборе и передаче СБУ сведений о местах дислокации и маршрутах передвижения подразделений российской армии, сообщили журналистам в Управлении ФСБ России по Херсонской области. "УФСБ России по Херсонской области пресечена противоправная деятельность жителя региона, гражданина России, 1984 года рождения, причастного к государственной измене. Установлено, что подозреваемый, имея антироссийские взгляды, выступая против вхождения Херсонской области в состав РФ и поддерживая действия украинских вооружённых формирований, осуществил сбор и передачу сотрудникам СБУ сведений о местах дислокации и маршрутах движения сил и средств ВС РФ", - сообщили в контрразведывательном ведомстве. В отношении задержанного следственным отделом Управления возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России "Государственная измена". Санкция по данной статье предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. В рамках расследования ведутся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление всех преступных связей задержанного.

https://ria.ru/20250611/khudozhnitsa-2022264145.html

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россия, херсонская область , служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы рф, безопасность