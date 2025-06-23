https://ria.ru/20250623/fsb-2024788826.html

Двух жительниц Запорожской области задержали за передачу данных СБУ

Двух жительниц Запорожской области задержали за передачу данных СБУ - РИА Новости, 23.06.2025

Двух жительниц Запорожской области задержали за передачу данных СБУ

Задержаны две жительницы Запорожской области, передававшие СБУ сведения о технике и личном составе ВС РФ, возбуждено дело о госизмене, сообщает ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T11:47:00+03:00

2025-06-23T11:47:00+03:00

2025-06-23T11:47:00+03:00

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Задержаны две жительницы Запорожской области, передававшие СБУ сведения о технике и личном составе ВС РФ, возбуждено дело о госизмене, сообщает ЦОС ФСБ РФ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Запорожской области пресечена противоправная деятельность двух жительниц региона, сотрудничавших со Службой безопасности Украины... Подозреваемые задержаны, в отношении них Следственным отделом УФСБ России по Запорожской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 275 УК России ("Государственная измена")", - говорится в сообщении. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что "злоумышленницы собирали и передавали украинской стороне сведения о местах дислокации личного состава и военной техники подразделений Вооруженных сил Российской Федерации". Ведомство обращает внимание на то, что спецслужбы Украины все чаще используют мессенджеры Telegram и WhatsApp для вовлечения граждан в диверсионно-разведывательную деятельность.

https://ria.ru/20250617/krym-2023267251.html

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