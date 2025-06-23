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Двух жительниц Запорожской области задержали за передачу данных СБУ
Двух жительниц Запорожской области задержали за передачу данных СБУ - РИА Новости, 23.06.2025
Двух жительниц Запорожской области задержали за передачу данных СБУ
Задержаны две жительницы Запорожской области, передававшие СБУ сведения о технике и личном составе ВС РФ, возбуждено дело о госизмене, сообщает ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T11:47:00+03:00
2025-06-23T11:47:00+03:00
2025-06-23T11:47:00+03:00
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Задержаны две жительницы Запорожской области, передававшие СБУ сведения о технике и личном составе ВС РФ, возбуждено дело о госизмене, сообщает ЦОС ФСБ РФ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Запорожской области пресечена противоправная деятельность двух жительниц региона, сотрудничавших со Службой безопасности Украины... Подозреваемые задержаны, в отношении них Следственным отделом УФСБ России по Запорожской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 275 УК России ("Государственная измена")", - говорится в сообщении. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что "злоумышленницы собирали и передавали украинской стороне сведения о местах дислокации личного состава и военной техники подразделений Вооруженных сил Российской Федерации". Ведомство обращает внимание на то, что спецслужбы Украины все чаще используют мессенджеры Telegram и WhatsApp для вовлечения граждан в диверсионно-разведывательную деятельность.
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россия, запорожская область, украина, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Россия, Запорожская область, Украина, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Двух жительниц Запорожской области задержали за передачу данных СБУ
ФСБ: двух жительниц Запорожской области задержали за передачу данных СБУ