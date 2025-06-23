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Появилось видео задержания членов банды, похищавшей алмазы у "Алросы" - РИА Новости, 23.06.2025
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10:13 23.06.2025 (обновлено: 10:16 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/fsb-2024760920.html
Появилось видео задержания членов банды, похищавшей алмазы у "Алросы"
Появилось видео задержания членов банды, похищавшей алмазы у "Алросы" - РИА Новости, 23.06.2025
Появилось видео задержания членов банды, похищавшей алмазы у "Алросы"
ФСБ опубликовала видео задержания участников банды, похищавшей алмазное сырье у компании "Алроса" для контрабанды в Армению. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T10:13:00+03:00
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происшествия
светлана петренко
россия
алроса
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армения
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. ФСБ опубликовала видео задержания участников банды, похищавшей алмазное сырье у компании "Алроса" для контрабанды в Армению.Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщала РИА Новости, что силовики задержали банду, похищавшую алмазное сырье у алмазодобывающей компании "Алроса" для контрабанды в Армению, среди задержанных - сотрудница компании. Около 200 тысяч карат технического алмазного сырья, деньги, а также ювелирные украшения изъяли при обысках.На кадрах показан момент задержания нескольких фигурантов."Я работаю курьером. Мне сказали - отвези, дай этому человеку, я беру алмаз", - сказал один из задержанных.Также на кадрах сотрудница "Алросы" в ходе допроса призналась, что похищала алмазное сырье.
https://ria.ru/20250623/alrosa-2024755110.html
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Задержание членов банды, похищавшей алмазное сырье у "Алросы"
ФСБ показала видео задержания членов банды, похищавшей алмазное сырье у "Алросы".
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происшествия, светлана петренко, россия, алроса, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), армения
Происшествия, Светлана Петренко, Россия, Алроса, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Армения
Появилось видео задержания членов банды, похищавшей алмазы у "Алросы"

ФСБ показала видео задержания членов банды, похищавшей алмазное сырье у "Алросы"

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. ФСБ опубликовала видео задержания участников банды, похищавшей алмазное сырье у компании "Алроса" для контрабанды в Армению.
Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщала РИА Новости, что силовики задержали банду, похищавшую алмазное сырье у алмазодобывающей компании "Алроса" для контрабанды в Армению, среди задержанных - сотрудница компании. Около 200 тысяч карат технического алмазного сырья, деньги, а также ювелирные украшения изъяли при обысках.
На кадрах показан момент задержания нескольких фигурантов.
"Я работаю курьером. Мне сказали - отвези, дай этому человеку, я беру алмаз", - сказал один из задержанных.
Также на кадрах сотрудница "Алросы" в ходе допроса призналась, что похищала алмазное сырье.
Офис компании Алроса - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
ФСБ раскрыла подробности об украденных у "Алросы" алмазах
09:47
 
ПроисшествияСветлана ПетренкоРоссияАлросаСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Армения
 
 
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