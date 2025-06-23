https://ria.ru/20250623/fsb-2024760920.html

Появилось видео задержания членов банды, похищавшей алмазы у "Алросы"

Появилось видео задержания членов банды, похищавшей алмазы у "Алросы" - РИА Новости, 23.06.2025

Появилось видео задержания членов банды, похищавшей алмазы у "Алросы"

ФСБ опубликовала видео задержания участников банды, похищавшей алмазное сырье у компании "Алроса" для контрабанды в Армению. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T10:13:00+03:00

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происшествия

светлана петренко

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. ФСБ опубликовала видео задержания участников банды, похищавшей алмазное сырье у компании "Алроса" для контрабанды в Армению.Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщала РИА Новости, что силовики задержали банду, похищавшую алмазное сырье у алмазодобывающей компании "Алроса" для контрабанды в Армению, среди задержанных - сотрудница компании. Около 200 тысяч карат технического алмазного сырья, деньги, а также ювелирные украшения изъяли при обысках.На кадрах показан момент задержания нескольких фигурантов."Я работаю курьером. Мне сказали - отвези, дай этому человеку, я беру алмаз", - сказал один из задержанных.Также на кадрах сотрудница "Алросы" в ходе допроса призналась, что похищала алмазное сырье.

https://ria.ru/20250623/alrosa-2024755110.html

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Задержание членов банды, похищавшей алмазное сырье у "Алросы" ФСБ показала видео задержания членов банды, похищавшей алмазное сырье у "Алросы". 2025-06-23T10:13 true PT2M16S

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происшествия, светлана петренко, россия, алроса, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), армения