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Фигуранта дела о покушении на главу Крыма приговорили к 13 годам - РИА Новости, 23.06.2025
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17:40 23.06.2025 (обновлено: 18:06 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/figurant-2024904497.html
Фигуранта дела о покушении на главу Крыма приговорили к 13 годам
Фигуранта дела о покушении на главу Крыма приговорили к 13 годам - РИА Новости, 23.06.2025
Фигуранта дела о покушении на главу Крыма приговорили к 13 годам
Южный окружной военный суд приговорил к 13 годам лишения свободы одного из трех обвиняемых в подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова - Владимира... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T17:40:00+03:00
2025-06-23T18:06:00+03:00
республика крым
происшествия
симферополь
украина
сергей аксенов (политик)
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июн - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 13 годам лишения свободы одного из трех обвиняемых в подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова - Владимира Боднаря, сообщил РИА Новости представитель суда.Боднарю инкриминировали статьи о приготовлении к теракту и незаконном хранении и перевозке взрывчатых веществ и взрывных устройств. Подсудимый полностью признал свою вину. Дело слушалось в особом порядке, при котором суд не исследует собранные по делу доказательства, а наказание не может превышать две трети от максимального срока. В ходе прений прокурор запросил для Боднаря 12 лет лишения свободы и штраф 500 тысяч рублей."В соответствии с приговором суда, подсудимый признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, со штрафом в размере 500 тысяч рублей", - сказал представитель суда.По данным следствия, Сергей Боднарь и Оксана Шевченко вошли в состав группы, которая по заданию СБУ в Симферополе должна была наблюдать за передвижением служебного автомобиля главы Крыма Сергея Аксенова для подготовки и совершения на него покушения. Позже еще одним членом группы стал Владимир Ананьев, который был завербован. Курировал создание группы для совершения теракта гражданин Украины, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.Как сообщала прокуратура Крыма, радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, передатчик и приемник, которые планировалось использовать для взрыва служебного автомобиля Аксенова, привезли из Запорожской области. В начале прошлого года ФСБ РФ задержала троих фигурантов.В феврале текущего года в Южный окружной военный суд поступило три уголовных дела. В середине мая суд приговорил Шевченко, дело в отношении которой также слушалось в особом порядке, к десяти годам лишения свободы. В отношении Ананьева еще идет судебное следствие.
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республика крым, происшествия, симферополь, украина, сергей аксенов (политик), служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Республика Крым, Происшествия, Симферополь, Украина, Сергей Аксенов (политик), Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Фигуранта дела о покушении на главу Крыма приговорили к 13 годам

Боднаря приговорили к 13 годам за подготовку покушения на Аксенова

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВладимир Боднарь, обвиняемый в подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, на заседании в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону. 23 июня 2025
Владимир Боднарь, обвиняемый в подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, на заседании в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону. 23 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Владимир Боднарь, обвиняемый в подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, на заседании в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону. 23 июня 2025
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июн - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 13 годам лишения свободы одного из трех обвиняемых в подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова - Владимира Боднаря, сообщил РИА Новости представитель суда.
Боднарю инкриминировали статьи о приготовлении к теракту и незаконном хранении и перевозке взрывчатых веществ и взрывных устройств. Подсудимый полностью признал свою вину. Дело слушалось в особом порядке, при котором суд не исследует собранные по делу доказательства, а наказание не может превышать две трети от максимального срока. В ходе прений прокурор запросил для Боднаря 12 лет лишения свободы и штраф 500 тысяч рублей.
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"В соответствии с приговором суда, подсудимый признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, со штрафом в размере 500 тысяч рублей", - сказал представитель суда.
По данным следствия, Сергей Боднарь и Оксана Шевченко вошли в состав группы, которая по заданию СБУ в Симферополе должна была наблюдать за передвижением служебного автомобиля главы Крыма Сергея Аксенова для подготовки и совершения на него покушения. Позже еще одним членом группы стал Владимир Ананьев, который был завербован. Курировал создание группы для совершения теракта гражданин Украины, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.
Как сообщала прокуратура Крыма, радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, передатчик и приемник, которые планировалось использовать для взрыва служебного автомобиля Аксенова, привезли из Запорожской области. В начале прошлого года ФСБ РФ задержала троих фигурантов.
В феврале текущего года в Южный окружной военный суд поступило три уголовных дела. В середине мая суд приговорил Шевченко, дело в отношении которой также слушалось в особом порядке, к десяти годам лишения свободы. В отношении Ананьева еще идет судебное следствие.
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