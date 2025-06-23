Фигуранта дела о покушении на главу Крыма приговорили к 13 годам
Боднаря приговорили к 13 годам за подготовку покушения на Аксенова
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВладимир Боднарь, обвиняемый в подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, на заседании в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону. 23 июня 2025
Владимир Боднарь, обвиняемый в подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, на заседании в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону. 23 июня 2025
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июн - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 13 годам лишения свободы одного из трех обвиняемых в подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова - Владимира Боднаря, сообщил РИА Новости представитель суда.
Боднарю инкриминировали статьи о приготовлении к теракту и незаконном хранении и перевозке взрывчатых веществ и взрывных устройств. Подсудимый полностью признал свою вину. Дело слушалось в особом порядке, при котором суд не исследует собранные по делу доказательства, а наказание не может превышать две трети от максимального срока. В ходе прений прокурор запросил для Боднаря 12 лет лишения свободы и штраф 500 тысяч рублей.
"В соответствии с приговором суда, подсудимый признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, со штрафом в размере 500 тысяч рублей", - сказал представитель суда.
По данным следствия, Сергей Боднарь и Оксана Шевченко вошли в состав группы, которая по заданию СБУ в Симферополе должна была наблюдать за передвижением служебного автомобиля главы Крыма Сергея Аксенова для подготовки и совершения на него покушения. Позже еще одним членом группы стал Владимир Ананьев, который был завербован. Курировал создание группы для совершения теракта гражданин Украины, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.
Как сообщала прокуратура Крыма, радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, передатчик и приемник, которые планировалось использовать для взрыва служебного автомобиля Аксенова, привезли из Запорожской области. В начале прошлого года ФСБ РФ задержала троих фигурантов.
В феврале текущего года в Южный окружной военный суд поступило три уголовных дела. В середине мая суд приговорил Шевченко, дело в отношении которой также слушалось в особом порядке, к десяти годам лишения свободы. В отношении Ананьева еще идет судебное следствие.
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