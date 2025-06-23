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Фигуранта дела о покушении на главу Крыма приговорили к 13 годам

Фигуранта дела о покушении на главу Крыма приговорили к 13 годам - РИА Новости, 23.06.2025

Фигуранта дела о покушении на главу Крыма приговорили к 13 годам

Южный окружной военный суд приговорил к 13 годам лишения свободы одного из трех обвиняемых в подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова - Владимира... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T17:40:00+03:00

2025-06-23T17:40:00+03:00

2025-06-23T18:06:00+03:00

республика крым

происшествия

симферополь

украина

сергей аксенов (политик)

служба безопасности украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июн - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 13 годам лишения свободы одного из трех обвиняемых в подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова - Владимира Боднаря, сообщил РИА Новости представитель суда.Боднарю инкриминировали статьи о приготовлении к теракту и незаконном хранении и перевозке взрывчатых веществ и взрывных устройств. Подсудимый полностью признал свою вину. Дело слушалось в особом порядке, при котором суд не исследует собранные по делу доказательства, а наказание не может превышать две трети от максимального срока. В ходе прений прокурор запросил для Боднаря 12 лет лишения свободы и штраф 500 тысяч рублей."В соответствии с приговором суда, подсудимый признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, со штрафом в размере 500 тысяч рублей", - сказал представитель суда.По данным следствия, Сергей Боднарь и Оксана Шевченко вошли в состав группы, которая по заданию СБУ в Симферополе должна была наблюдать за передвижением служебного автомобиля главы Крыма Сергея Аксенова для подготовки и совершения на него покушения. Позже еще одним членом группы стал Владимир Ананьев, который был завербован. Курировал создание группы для совершения теракта гражданин Украины, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.Как сообщала прокуратура Крыма, радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, передатчик и приемник, которые планировалось использовать для взрыва служебного автомобиля Аксенова, привезли из Запорожской области. В начале прошлого года ФСБ РФ задержала троих фигурантов.В феврале текущего года в Южный окружной военный суд поступило три уголовных дела. В середине мая суд приговорил Шевченко, дело в отношении которой также слушалось в особом порядке, к десяти годам лишения свободы. В отношении Ананьева еще идет судебное следствие.

https://ria.ru/20250614/prilepin--2022764369.html

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республика крым

симферополь

украина

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республика крым, происшествия, симферополь, украина, сергей аксенов (политик), служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)