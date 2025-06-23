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Каллас не смогла ответить на вопрос о возможных мерах ЕС против Израиля - РИА Новости, 23.06.2025
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22:14 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/es-2024969002.html
Каллас не смогла ответить на вопрос о возможных мерах ЕС против Израиля
Каллас не смогла ответить на вопрос о возможных мерах ЕС против Израиля - РИА Новости, 23.06.2025
Каллас не смогла ответить на вопрос о возможных мерах ЕС против Израиля
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас ушла от ответа на вопрос о том, какие меры Евросоюз может принять в отношении Израиля, если тот не ничего предпримет для... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T22:14:00+03:00
2025-06-23T22:14:00+03:00
в мире
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кайя каллас
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БРЮССЕЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас ушла от ответа на вопрос о том, какие меры Евросоюз может принять в отношении Израиля, если тот не ничего предпримет для улучшения ситуации в секторе Газа. Ранее в понедельник главы МИД стран ЕС ознакомились с докладом о соблюдении Израилем статьи второй соглашения об ассоциации, которая касается "уважения прав человека и демократических принципов". В мае Каллас заявила, что "большинство" стран блока поддержало пересмотр соглашения, которое предоставляет Израилю торговые привилегии. Евросоюз является его крупнейшим торговым партнером. "Что касается мер, то вы также можете посмотреть, какие меры исходят из соглашения об ассоциации. Меры указаны там, но конкретный вопрос в том, на чем мы сможем сойтись. Однако прямо сейчас самое главное – улучшить ситуацию на земле (в Газе – ред.), улучшить жизни людей в Палестине и остановить страдания и жертвы", - сказала Каллас на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, какие меры Еврокомиссия может предложить, если не увидит улучшения ситуации в секторе Газе. Трансляция велась на сайте ЕК. Глава евродипломатии заявила, что целью ЕС является изменить ситуацию в Газе и способствовать доставке гуманитарной помощи. По её словам, сегодня было "начало дебатов, но не окончание". Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни почти 56 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
https://ria.ru/20250623/izrail-2024924404.html
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в мире, израиль, палестина, ливан, кайя каллас, евросоюз, еврокомиссия, хамас, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Израиль, Палестина, Ливан, Кайя Каллас, Евросоюз, Еврокомиссия, ХАМАС, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Каллас не смогла ответить на вопрос о возможных мерах ЕС против Израиля

Каллас не ответила на вопрос, какие меры ЕС может принять в отношении Израиля

© AP Photo / Virginia MayoГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас ушла от ответа на вопрос о том, какие меры Евросоюз может принять в отношении Израиля, если тот не ничего предпримет для улучшения ситуации в секторе Газа.
Ранее в понедельник главы МИД стран ЕС ознакомились с докладом о соблюдении Израилем статьи второй соглашения об ассоциации, которая касается "уважения прав человека и демократических принципов". В мае Каллас заявила, что "большинство" стран блока поддержало пересмотр соглашения, которое предоставляет Израилю торговые привилегии. Евросоюз является его крупнейшим торговым партнером.
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"Что касается мер, то вы также можете посмотреть, какие меры исходят из соглашения об ассоциации. Меры указаны там, но конкретный вопрос в том, на чем мы сможем сойтись. Однако прямо сейчас самое главное – улучшить ситуацию на земле (в Газе – ред.), улучшить жизни людей в Палестине и остановить страдания и жертвы", - сказала Каллас на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, какие меры Еврокомиссия может предложить, если не увидит улучшения ситуации в секторе Газе. Трансляция велась на сайте ЕК.
Глава евродипломатии заявила, что целью ЕС является изменить ситуацию в Газе и способствовать доставке гуманитарной помощи. По её словам, сегодня было "начало дебатов, но не окончание".
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни почти 56 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Двое военных погибло, еще восемь ранены после атаки Израиля, пишет Mehr
Вчера, 19:28
 
В миреИзраильПалестинаЛиванКайя КалласЕвросоюзЕврокомиссияХАМАСВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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