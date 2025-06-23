https://ria.ru/20250623/es-2024969002.html

Каллас не смогла ответить на вопрос о возможных мерах ЕС против Израиля

Каллас не смогла ответить на вопрос о возможных мерах ЕС против Израиля - РИА Новости, 23.06.2025

Каллас не смогла ответить на вопрос о возможных мерах ЕС против Израиля

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас ушла от ответа на вопрос о том, какие меры Евросоюз может принять в отношении Израиля, если тот не ничего предпримет для... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T22:14:00+03:00

2025-06-23T22:14:00+03:00

2025-06-23T22:14:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас ушла от ответа на вопрос о том, какие меры Евросоюз может принять в отношении Израиля, если тот не ничего предпримет для улучшения ситуации в секторе Газа. Ранее в понедельник главы МИД стран ЕС ознакомились с докладом о соблюдении Израилем статьи второй соглашения об ассоциации, которая касается "уважения прав человека и демократических принципов". В мае Каллас заявила, что "большинство" стран блока поддержало пересмотр соглашения, которое предоставляет Израилю торговые привилегии. Евросоюз является его крупнейшим торговым партнером. "Что касается мер, то вы также можете посмотреть, какие меры исходят из соглашения об ассоциации. Меры указаны там, но конкретный вопрос в том, на чем мы сможем сойтись. Однако прямо сейчас самое главное – улучшить ситуацию на земле (в Газе – ред.), улучшить жизни людей в Палестине и остановить страдания и жертвы", - сказала Каллас на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, какие меры Еврокомиссия может предложить, если не увидит улучшения ситуации в секторе Газе. Трансляция велась на сайте ЕК. Глава евродипломатии заявила, что целью ЕС является изменить ситуацию в Газе и способствовать доставке гуманитарной помощи. По её словам, сегодня было "начало дебатов, но не окончание". Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни почти 56 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.

https://ria.ru/20250623/izrail-2024924404.html

https://ria.ru/20250623/iran-2024938604.html

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