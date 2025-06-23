https://ria.ru/20250623/es-2024923395.html
ЕС планирует одобрить новый пакет санкций против России до конца недели
ЕС планирует одобрить новый пакет санкций против России до конца недели - РИА Новости, 23.06.2025
ЕС планирует одобрить новый пакет санкций против России до конца недели
ЕС рассчитывает одобрить 18-й пакет санкций против России до конца недели, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам встречи глав МИД ЕС. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T18:18:00+03:00
2025-06-23T18:18:00+03:00
2025-06-23T18:18:00+03:00
россия
брюссель
венгрия
кайя каллас
петер сийярто
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147703/80/1477038072_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_f8f5d70e1d7a60b2c15c7ea12359968b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 23 июн - РИА Новости. ЕС рассчитывает одобрить 18-й пакет санкций против России до конца недели, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам встречи глав МИД ЕС. "До конца этой недели мы намерены одобрить 18-й пакет санкций в отношении России", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил в понедельник, что Венгрия и Словакия заблокировали принятие 18-го пакета антироссийских санкций ЕС, поскольку Брюссель параллельно хочет в обход собственных правил запретить Будапешту и Братиславе покупать российские нефть и газ. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250623/paket-2024829530.html
россия
брюссель
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147703/80/1477038072_218:0:2511:1720_1920x0_80_0_0_89347df768eb852911c929ed115ddee5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, брюссель, венгрия, кайя каллас, петер сийярто, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Брюссель, Венгрия, Кайя Каллас, Петер Сийярто, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
ЕС планирует одобрить новый пакет санкций против России до конца недели
Каллас: ЕС намерен одобрить 18-й пакет санкций против России до конца недели
БРЮССЕЛЬ, 23 июн - РИА Новости. ЕС рассчитывает одобрить 18-й пакет санкций против России до конца недели, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам встречи глав МИД ЕС.
"До конца этой недели мы намерены одобрить 18-й пакет санкций в отношении России", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил в понедельник, что Венгрия и Словакия заблокировали принятие 18-го пакета антироссийских санкций ЕС, поскольку Брюссель параллельно хочет в обход собственных правил запретить Будапешту и Братиславе покупать российские нефть и газ.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.