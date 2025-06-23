https://ria.ru/20250623/es-2024923395.html

ЕС планирует одобрить новый пакет санкций против России до конца недели

ЕС планирует одобрить новый пакет санкций против России до конца недели - РИА Новости, 23.06.2025

ЕС планирует одобрить новый пакет санкций против России до конца недели

ЕС рассчитывает одобрить 18-й пакет санкций против России до конца недели, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам встречи глав МИД ЕС. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T18:18:00+03:00

2025-06-23T18:18:00+03:00

2025-06-23T18:18:00+03:00

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кайя каллас

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БРЮССЕЛЬ, 23 июн - РИА Новости. ЕС рассчитывает одобрить 18-й пакет санкций против России до конца недели, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам встречи глав МИД ЕС. "До конца этой недели мы намерены одобрить 18-й пакет санкций в отношении России", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил в понедельник, что Венгрия и Словакия заблокировали принятие 18-го пакета антироссийских санкций ЕС, поскольку Брюссель параллельно хочет в обход собственных правил запретить Будапешту и Братиславе покупать российские нефть и газ. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250623/paket-2024829530.html

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россия, брюссель, венгрия, кайя каллас, петер сийярто, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире