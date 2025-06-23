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Сийярто рассказал, что произойдет, если ЕС запретит российскую нефть

Сийярто рассказал, что произойдет, если ЕС запретит российскую нефть - РИА Новости, 23.06.2025

Сийярто рассказал, что произойдет, если ЕС запретит российскую нефть

Евросоюз окажется в трагической ситуации, если примет решение о запрете импорта нефти и газа из России именно сейчас в период эскалации на Ближнем Востоке,... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T16:42:00+03:00

2025-06-23T16:42:00+03:00

2025-06-23T16:42:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 23 июн - РИА Новости. Евросоюз окажется в трагической ситуации, если примет решение о запрете импорта нефти и газа из России именно сейчас в период эскалации на Ближнем Востоке, которая создала непредсказуемую ситуацию на мировых энергорынках, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Министр отметил, что сейчас наступил самый рискованный момент для энергорынков после угроз Ирана закрыть Ормузский пролив, неслучайно "страны G7 не смогли договориться о введении потолка цен на нефть". "На мировом энергетическом рынке создана такая ​​неопределенная обстановка, что если кто-то сейчас здесь введет запрет на закупку энергоносителей, это может нанести огромный ущерб, вызвать огромный кризис энергоснабжения. Сейчас как никогда Еврокомиссии надо это всё выбросить и даже не упоминать название REPowerEU, даже не говорить, то он планирует запретить покупку энергии, потому что если это произойдет, то Евросоюз окажется в трагической ситуации с точки зрения энергоснабжения", - сказал Сийярто венгерским журналистам по итогам встречи глав МИД стран ЕС. Трансляцию выступления вел телеканал М1. Министр посоветовал чиновникам в Брюсселе "заняться менее заметной деятельностью или вообще ничего не делать". "Они так активно занимались этим в течение определенного периода, теперь могут вернуться к этой хорошей привычке", - пошутил он. Во вторник агентство Рейтер со ссылкой на чиновников Евросоюза сообщило, что Еврокомиссия (ЕК) планирует предложить запретить импорт газа из России на основе позиции "усиленного большинства" стран ЕС, чтобы обойти вето Венгрии и Словакии. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а трубопроводного снизилась до 60% с около 70%. ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца текущего года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и сжиженного природного газа, импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

https://ria.ru/20250606/vengrija-2021434865.html

https://ria.ru/20250620/vengrija-2024069660.html

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