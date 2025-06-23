Сийярто рассказал, что произойдет, если ЕС запретит российскую нефть
Сийярто: ЕС будет в трагической ситуации, если запретит импорт нефти из России
© AP Photo / Darko VojinovicГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
© AP Photo / Darko Vojinovic
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 23 июн - РИА Новости. Евросоюз окажется в трагической ситуации, если примет решение о запрете импорта нефти и газа из России именно сейчас в период эскалации на Ближнем Востоке, которая создала непредсказуемую ситуацию на мировых энергорынках, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Министр отметил, что сейчас наступил самый рискованный момент для энергорынков после угроз Ирана закрыть Ормузский пролив, неслучайно "страны G7 не смогли договориться о введении потолка цен на нефть".
"На мировом энергетическом рынке создана такая неопределенная обстановка, что если кто-то сейчас здесь введет запрет на закупку энергоносителей, это может нанести огромный ущерб, вызвать огромный кризис энергоснабжения. Сейчас как никогда Еврокомиссии надо это всё выбросить и даже не упоминать название REPowerEU, даже не говорить, то он планирует запретить покупку энергии, потому что если это произойдет, то Евросоюз окажется в трагической ситуации с точки зрения энергоснабжения", - сказал Сийярто венгерским журналистам по итогам встречи глав МИД стран ЕС. Трансляцию выступления вел телеканал М1.
Министр посоветовал чиновникам в Брюсселе "заняться менее заметной деятельностью или вообще ничего не делать". "Они так активно занимались этим в течение определенного периода, теперь могут вернуться к этой хорошей привычке", - пошутил он.
Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а трубопроводного снизилась до 60% с около 70%.
ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца текущего года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и сжиженного природного газа, импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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