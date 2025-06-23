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Каллас предупредила об опасности закрытия Ормузского пролива

Каллас предупредила об опасности закрытия Ормузского пролива - РИА Новости, 23.06.2025

Каллас предупредила об опасности закрытия Ормузского пролива

Закрытие Ормузского пролива стало бы очень опасным развитием событий в случае эскалации ситуации вокруг Ирана, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T10:38:00+03:00

2025-06-23T10:38:00+03:00

2025-06-23T10:48:00+03:00

в мире

ормузский пролив

иран

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кайя каллас

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Закрытие Ормузского пролива стало бы очень опасным развитием событий в случае эскалации ситуации вокруг Ирана, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас."Опасения ответа и эскалации этой войны огромны, особенно в том, что касается закрытия Ормузского пролива Ираном. Это было бы крайне опасно и нехорошо для всех", - сказала Каллас перед заседанием СМИД ЕС. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.

https://ria.ru/20250618/iran-2023360813.html

ормузский пролив

иран

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в мире, ормузский пролив, иран, евросоюз, кайя каллас, еврокомиссия