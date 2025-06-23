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Каллас предупредила об опасности закрытия Ормузского пролива - РИА Новости, 23.06.2025
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10:38 23.06.2025 (обновлено: 10:48 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/es-2024769414.html
Каллас предупредила об опасности закрытия Ормузского пролива
Каллас предупредила об опасности закрытия Ормузского пролива - РИА Новости, 23.06.2025
Каллас предупредила об опасности закрытия Ормузского пролива
Закрытие Ормузского пролива стало бы очень опасным развитием событий в случае эскалации ситуации вокруг Ирана, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T10:38:00+03:00
2025-06-23T10:48:00+03:00
в мире
ормузский пролив
иран
евросоюз
кайя каллас
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Закрытие Ормузского пролива стало бы очень опасным развитием событий в случае эскалации ситуации вокруг Ирана, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас."Опасения ответа и эскалации этой войны огромны, особенно в том, что касается закрытия Ормузского пролива Ираном. Это было бы крайне опасно и нехорошо для всех", - сказала Каллас перед заседанием СМИД ЕС. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
https://ria.ru/20250618/iran-2023360813.html
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в мире, ормузский пролив, иран, евросоюз, кайя каллас, еврокомиссия
В мире, Ормузский пролив, Иран, Евросоюз, Кайя Каллас, Еврокомиссия
Каллас предупредила об опасности закрытия Ормузского пролива

Каллас: закрытие Ормузского пролива стало бы опасным развитием событий для Ирана

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Кая Каллас. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Закрытие Ормузского пролива стало бы очень опасным развитием событий в случае эскалации ситуации вокруг Ирана, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
"Опасения ответа и эскалации этой войны огромны, особенно в том, что касается закрытия Ормузского пролива Ираном. Это было бы крайне опасно и нехорошо для всех", - сказала Каллас перед заседанием СМИД ЕС. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Иран готов обрушить все
18 июня, 08:00
 
В миреОрмузский проливИранЕвросоюзКайя КалласЕврокомиссия
 
 
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