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Каллас предупредила об опасности закрытия Ормузского пролива
Каллас предупредила об опасности закрытия Ормузского пролива - РИА Новости, 23.06.2025
Каллас предупредила об опасности закрытия Ормузского пролива
Закрытие Ормузского пролива стало бы очень опасным развитием событий в случае эскалации ситуации вокруг Ирана, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T10:38:00+03:00
2025-06-23T10:38:00+03:00
2025-06-23T10:48:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Закрытие Ормузского пролива стало бы очень опасным развитием событий в случае эскалации ситуации вокруг Ирана, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас."Опасения ответа и эскалации этой войны огромны, особенно в том, что касается закрытия Ормузского пролива Ираном. Это было бы крайне опасно и нехорошо для всех", - сказала Каллас перед заседанием СМИД ЕС. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
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в мире, ормузский пролив, иран, евросоюз, кайя каллас, еврокомиссия
В мире, Ормузский пролив, Иран, Евросоюз, Кайя Каллас, Еврокомиссия
Каллас предупредила об опасности закрытия Ормузского пролива
Каллас: закрытие Ормузского пролива стало бы опасным развитием событий для Ирана