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Турция опровергла использование своего неба для атак США на Иран
Турция опровергла использование своего неба для атак США на Иран - РИА Новости, 23.06.2025
Турция опровергла использование своего неба для атак США на Иран
Воздушное пространство Турции не использовалось в ходе атак, проведенных США против ядерных объектов Ирана, говорится в заявлении администрации президента... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T20:52:00+03:00
2025-06-23T20:52:00+03:00
2025-06-23T21:15:00+03:00
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АНКАРА, 23 июн – РИА Новости. Воздушное пространство Турции не использовалось в ходе атак, проведенных США против ядерных объектов Ирана, говорится в заявлении администрации президента республики."Утверждения различных СМИ о том, что "американские бомбардировщики использовали воздушное пространство Турции во время своих атак на ядерные объекты Ирана", являются дезинформацией. Воздушное пространство Турции никак не нарушалось в ходе атак Израиля на Иран, и турецкое воздушное пространство никогда не использовалось в ходе атак, проведенных США против ядерных объектов Ирана", - говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции."На самом деле бомбардировщики, которые взлетели из США, вошли с направления пролива Джабаль-и-Тарик (Гибралтарский пролив – ред.) и достигли Израиля с юга Средиземного моря, проникли через Ирак и нанесли удар по Ирану. После атаки эти бомбардировщики проследовали по тому же маршруту в обратном направлении, дозаправились над Средиземным морем (к югу от Крита) и вернулись в США", - говорится в заявлении.
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в мире, удар ирана по американским объектам в ираке, турция, сша, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Удар Ирана по американским объектам в Ираке, Турция, США, Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Турция опровергла использование своего неба для атак США на Иран
В Анкаре опровергли сообщения об использовании неба Турции для атак США на Иран