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Сербский ВПК наращивает экспорт военной продукции на Украину, узнала СВР - РИА Новости, 23.06.2025
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14:40 23.06.2025 (обновлено: 16:29 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/eksport-2024846026.html
Сербский ВПК наращивает экспорт военной продукции на Украину, узнала СВР
Сербский ВПК наращивает экспорт военной продукции на Украину, узнала СВР - РИА Новости, 23.06.2025
Сербский ВПК наращивает экспорт военной продукции на Украину, узнала СВР
Предприятия ВПК Сербии наращивают экспорт военной продукции на Украину, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T14:40:00+03:00
2025-06-23T16:29:00+03:00
сербия
белград (город)
москва
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
вооруженные силы украины
в мире
нато
александр вучич
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Предприятия ВПК Сербии наращивают экспорт военной продукции на Украину, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России."По поступающей в СВР информации, украинские военные весьма благодарны сербским производителям вооружения и боеприпасов за вклад в поддержание боеспособности ВСУ. В Киеве отмечают, что предприятия ВПК Сербии, несмотря на усиливающееся давление на Белград со стороны Москвы, наращивают экспорт военной продукции в зону противоборства "коллективного Запада" с Россией. Во многом это стало возможным за счет использования опосредованных схем поставок", — пояснили в ведомстве.Другие заявления СВР&quot;За последнее время завод &quot;Крушик&quot; из Вальево продал чешской компании &quot;Поличске строирни&quot; несколько крупных партий комплектов для сборки 122-миллиметровых ракет для РСЗО &quot;Град&quot;. Лозницкое оборонное предприятие &quot;Элинг&quot; направило болгарской фирме &quot;ЭМКО&quot; комплекты для производства таких же ракет, а также 120-миллиметровых мин&quot;.Ситуация с поставками сербского оружия на Украину
https://ria.ru/20250611/vuchich-2022375683.html
https://ria.ru/20250526/ukraina-2019106534.html
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сербия, белград (город), москва, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), вооруженные силы украины, в мире, нато, александр вучич, мария захарова, украина
Сербия, Белград (город), Москва, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Вооруженные силы Украины, В мире, НАТО, Александр Вучич, Мария Захарова, Украина
Сербский ВПК наращивает экспорт военной продукции на Украину, узнала СВР

СВР: ВПК Сербии, несмотря на давление Москвы, наращивает экспорт оружия Украине

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкГосударственный флаг в посольстве Республики Сербия в Москве
Государственный флаг в посольстве Республики Сербия в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Государственный флаг в посольстве Республики Сербия в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Предприятия ВПК Сербии наращивают экспорт военной продукции на Украину, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.
"По поступающей в СВР информации, украинские военные весьма благодарны сербским производителям вооружения и боеприпасов за вклад в поддержание боеспособности ВСУ. В Киеве отмечают, что предприятия ВПК Сербии, несмотря на усиливающееся давление на Белград со стороны Москвы, наращивают экспорт военной продукции в зону противоборства "коллективного Запада" с Россией. Во многом это стало возможным за счет использования опосредованных схем поставок", — пояснили в ведомстве.
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11 июня, 21:00

Другие заявления СВР

  • На сербских оборонных предприятиях в основном производят боеприпасы для тяжелых дальнобойных систем.
  • Их отправляют в страны НАТО в виде полных комплектов деталей для сборки.
  • Такая схема позволяет Украине формально получать "уже как бы не сербскую военную продукцию", а собранную на оружейных заводах других государств, прежде всего Чехии и Болгарии.
«

"За последнее время завод "Крушик" из Вальево продал чешской компании "Поличске строирни" несколько крупных партий комплектов для сборки 122-миллиметровых ракет для РСЗО "Град". Лозницкое оборонное предприятие "Элинг" направило болгарской фирме "ЭМКО" комплекты для производства таких же ракет, а также 120-миллиметровых мин".

  • При этом сербским производителям хорошо известны реальные потребители этой продукции и то, что их ракеты и снаряды будут убивать российских военнослужащих и мирных жителей.
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Ситуация с поставками сербского оружия на Украину

  • В конце мая СВР сообщила, что сербские оборонные предприятия продолжают поставки боеприпасов Украине вопреки объявленному Белградом нейтралитету.
  • В их числе — "Югоимпорт СДПР", Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan и другие.
  • Чтобы прикрыть антироссийскую деятельность, эти компании используют фальшивые сертификаты конечного пользователя и стран-посредников.
  • Среди последних — члены НАТО, а именно Чехия, Польша и Болгария, а также африканские государства.
  • Президент Сербии Александр Вучич утверждает, что Белград не поставляет оружие ВСУ прямо и намеренно, но допустил, что сербская военная продукция попадает на Украину через другие страны.
  • Сначала он заявил, что поручит не выполнять договоры о поставках вооружений, если есть сомнения в конечном получателе этой продукции.
  • Сегодня же Вучич объявил о приостановке всего экспорта боеприпасов, отметив, что теперь для их отправки за рубеж нужны особые решения.
  • По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, Москва приняла к сведению заверения президента Сербии. Россия исходит из того, что объявленные меры позволят своевременно фиксировать и расторгать сомнительные сделки и предотвращать утечку военной продукции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
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СербияБелград (город)МоскваСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Вооруженные силы УкраиныВ миреНАТОАлександр ВучичМария ЗахароваУкраина
 
 
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