https://ria.ru/20250623/eksport-2024846026.html

Сербский ВПК наращивает экспорт военной продукции на Украину, узнала СВР

Сербский ВПК наращивает экспорт военной продукции на Украину, узнала СВР - РИА Новости, 23.06.2025

Сербский ВПК наращивает экспорт военной продукции на Украину, узнала СВР

Предприятия ВПК Сербии наращивают экспорт военной продукции на Украину, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T14:40:00+03:00

2025-06-23T14:40:00+03:00

2025-06-23T16:29:00+03:00

сербия

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Предприятия ВПК Сербии наращивают экспорт военной продукции на Украину, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России."По поступающей в СВР информации, украинские военные весьма благодарны сербским производителям вооружения и боеприпасов за вклад в поддержание боеспособности ВСУ. В Киеве отмечают, что предприятия ВПК Сербии, несмотря на усиливающееся давление на Белград со стороны Москвы, наращивают экспорт военной продукции в зону противоборства "коллективного Запада" с Россией. Во многом это стало возможным за счет использования опосредованных схем поставок", — пояснили в ведомстве.Другие заявления СВР"За последнее время завод "Крушик" из Вальево продал чешской компании "Поличске строирни" несколько крупных партий комплектов для сборки 122-миллиметровых ракет для РСЗО "Град". Лозницкое оборонное предприятие "Элинг" направило болгарской фирме "ЭМКО" комплекты для производства таких же ракет, а также 120-миллиметровых мин".Ситуация с поставками сербского оружия на Украину

https://ria.ru/20250611/vuchich-2022375683.html

https://ria.ru/20250526/ukraina-2019106534.html

https://ria.ru/20250617/serbiya-2023164962.html

сербия

белград (город)

москва

украина

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сербия, белград (город), москва, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), вооруженные силы украины, в мире, нато, александр вучич, мария захарова, украина