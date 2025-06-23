Сербский ВПК наращивает экспорт военной продукции на Украину, узнала СВР
СВР: ВПК Сербии, несмотря на давление Москвы, наращивает экспорт оружия Украине
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкГосударственный флаг в посольстве Республики Сербия в Москве
Государственный флаг в посольстве Республики Сербия в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Предприятия ВПК Сербии наращивают экспорт военной продукции на Украину, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.
"По поступающей в СВР информации, украинские военные весьма благодарны сербским производителям вооружения и боеприпасов за вклад в поддержание боеспособности ВСУ. В Киеве отмечают, что предприятия ВПК Сербии, несмотря на усиливающееся давление на Белград со стороны Москвы, наращивают экспорт военной продукции в зону противоборства "коллективного Запада" с Россией. Во многом это стало возможным за счет использования опосредованных схем поставок", — пояснили в ведомстве.
Вучич сделал заявление о гуманитарной помощи Украине
11 июня, 21:00
Другие заявления СВР
- На сербских оборонных предприятиях в основном производят боеприпасы для тяжелых дальнобойных систем.
- Их отправляют в страны НАТО в виде полных комплектов деталей для сборки.
- Такая схема позволяет Украине формально получать "уже как бы не сербскую военную продукцию", а собранную на оружейных заводах других государств, прежде всего Чехии и Болгарии.
«
"За последнее время завод "Крушик" из Вальево продал чешской компании "Поличске строирни" несколько крупных партий комплектов для сборки 122-миллиметровых ракет для РСЗО "Град". Лозницкое оборонное предприятие "Элинг" направило болгарской фирме "ЭМКО" комплекты для производства таких же ракет, а также 120-миллиметровых мин".
- При этом сербским производителям хорошо известны реальные потребители этой продукции и то, что их ракеты и снаряды будут убивать российских военнослужащих и мирных жителей.
Ситуация с поставками сербского оружия на Украину
- В конце мая СВР сообщила, что сербские оборонные предприятия продолжают поставки боеприпасов Украине вопреки объявленному Белградом нейтралитету.
- В их числе — "Югоимпорт СДПР", Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan и другие.
- Чтобы прикрыть антироссийскую деятельность, эти компании используют фальшивые сертификаты конечного пользователя и стран-посредников.
- Среди последних — члены НАТО, а именно Чехия, Польша и Болгария, а также африканские государства.
- Президент Сербии Александр Вучич утверждает, что Белград не поставляет оружие ВСУ прямо и намеренно, но допустил, что сербская военная продукция попадает на Украину через другие страны.
- Сначала он заявил, что поручит не выполнять договоры о поставках вооружений, если есть сомнения в конечном получателе этой продукции.
- Сегодня же Вучич объявил о приостановке всего экспорта боеприпасов, отметив, что теперь для их отправки за рубеж нужны особые решения.
- По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, Москва приняла к сведению заверения президента Сербии. Россия исходит из того, что объявленные меры позволят своевременно фиксировать и расторгать сомнительные сделки и предотвращать утечку военной продукции.
Президент Сербии не предал Россию — это на Новый год
17 июня, 08:00