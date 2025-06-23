https://ria.ru/20250623/ekspert-2024790893.html

Эксперт рассказал о последствиях закрытия Ормузского пролива

Эксперт рассказал о последствиях закрытия Ормузского пролива - РИА Новости, 23.06.2025

Эксперт рассказал о последствиях закрытия Ормузского пролива

Обсуждаемая Ираном блокировка Ормузского пролива - ключевого маршрута мировых поставок нефти из стран Персидского залива - по цепочке вызовет шок во всей... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T11:50:00+03:00

2025-06-23T11:50:00+03:00

2025-06-23T11:50:00+03:00

иран

ормузский пролив

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

экономика

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Обсуждаемая Ираном блокировка Ормузского пролива - ключевого маршрута мировых поставок нефти из стран Персидского залива - по цепочке вызовет шок во всей мировой экономике, больше всех пострадают ЕС и США, такое мнение высказал РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Парламент Ирана считает необходимым закрыть Ормузский пролив, окончательное решение должен одобрить Совет национальной безопасности, заявил в воскресенье член комиссии по нацбезопасности и внешней политике парламента Исмаил Коусари. "Блокировка Ормузского пролива приведет к улету мировых цен за 200 долларов за баррель, вызвав дальше по цепочке шоковую реакцию во всей мировой экономике: подорожание черного золота приведет к резкому спаду и затем остановке грузовых перевозок везде, где только можно. В результате прекратятся поставки самой различной продукции, начиная от продовольствия и заканчивая строительными материалами, после чего будут вставать промышленные предприятия. Одновременно возникнут перебои с поставками продуктов питания, цены на них поднимутся и у магазинов вырастут длинные очереди", - считает Хазанов. В случае такого сценария больше всех, по его мнению, пострадают Европейский союз и США: в денежном выражении их потери будут исчисляться десятками миллиардов долларов. Ормузский пролив считается ключевым маршрутом перевозки нефти в мире, пояснила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. В настоящее время, по разным оценкам, через Ормузский пролив проходит 15-20% мировой нефти и нефтепродуктов и более 30% сжиженного природного газа. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запусками ударных беспилотников. Президент США Дональд Трамп на этом фоне заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. Вчера источник в сфере безопасности Ирана сообщил РИА Новости, что власти страны рассматривают все варианты ответа на атаку США, обсуждаются время и способ, парламент дал правительству мандат на закрытие Ормузского пролива. Кроме того, военный представитель йеменского шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) заявил, что они будут атаковать американские корабли и суда в Красном море, если США вступят в конфликт с Ираном на стороне Израиля.

https://ria.ru/20250618/iran-2023360813.html

https://ria.ru/20250622/ssha-2024666829.html

иран

ормузский пролив

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иран, ормузский пролив, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, экономика