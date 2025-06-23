https://ria.ru/20250623/ekspert-2024741647.html

Глава ВЦИОМ назвал способы повышения демографии в России

Глава ВЦИОМ назвал способы повышения демографии в России - РИА Новости, 23.06.2025

Глава ВЦИОМ назвал способы повышения демографии в России

Решить демографический кризис в России можно тремя путями - увеличив продолжительность жизни, повысив рождаемость и сняв табу с иммиграции, рассказал в интервью РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T08:17:00+03:00

2025-06-23T08:17:00+03:00

2025-06-23T08:17:00+03:00

общество

россия

валерий федоров

вциом

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C.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Решить демографический кризис в России можно тремя путями - увеличив продолжительность жизни, повысив рождаемость и сняв табу с иммиграции, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров. "Демография имеет два ключевых понятия: первое - это продолжительность жизни, второе - это число рождений. Есть еще третий параметр, но он сегодня, так сказать, под запретом находится общественным, речь об иммиграции. Не хочет наше общество, чтобы этот приток увеличивался", - сказал Федоров. По его словам, страна сейчас переживает "демографическую осень", после которой не исключено наступление так называемой "зимы", то есть ухудшения демографической ситуации. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступил информационным партнером форума.

https://realty.ria.ru/20250617/kirill-2023286901.html

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общество, россия, валерий федоров, вциом