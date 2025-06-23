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Кнайсль оценила реакцию Запада на атаку Израиля на Иран - РИА Новости, 23.06.2025
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02:22 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/ekspert-2024723982.html
Кнайсль оценила реакцию Запада на атаку Израиля на Иран
Кнайсль оценила реакцию Запада на атаку Израиля на Иран - РИА Новости, 23.06.2025
Кнайсль оценила реакцию Запада на атаку Израиля на Иран
Любой ответ Ирана на атаки по его территории на Западе будет воспринят негативно, там считают, что действия Израиля - лишь акт самообороны, заявила РИА Новости... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T02:22:00+03:00
2025-06-23T02:22:00+03:00
в мире
иран
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карин кнайсль
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Любой ответ Ирана на атаки по его территории на Западе будет воспринят негативно, там считают, что действия Израиля - лишь акт самообороны, заявила РИА Новости руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. "И Иран на это ответил. Мы уже восемь дней наблюдаем эту эскалацию, обмен ракетами. И мы увидели, что к сожалению, со стороны многих западных чиновников реакция была следующей - Израиль имеет право на самооборону, Израиль рассматривает свою атаку на Иран как акт самообороны. Я полагаю, что любое ответное действие Ирана будет воспринято крайне негативно на Западе. К сожалению, они забывают, кто начал этот конфликт", - сказала Кнайсль. При этом она отметила, что надеется на то, что на Западе вспомнят правильный порядок событий и напомнила, что первым атаковать Иран начал Израиль, на что Иран в свою очередь ответил. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
https://ria.ru/20250623/ssha-2024716459.html
https://ria.ru/20250622/izrail-2024570381.html
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в мире, иран, сша, израиль, карин кнайсль, дональд трамп, аббас аракчи, оон, санкт-петербургский государственный университет, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Израиль, Карин Кнайсль, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, ООН, Санкт-Петербургский государственный университет, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Кнайсль оценила реакцию Запада на атаку Израиля на Иран

Карин Кнайсль: любой ответ Ирана на атаки будет воспринят негативно

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЭкс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Любой ответ Ирана на атаки по его территории на Западе будет воспринят негативно, там считают, что действия Израиля - лишь акт самообороны, заявила РИА Новости руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
Иран на это ответил. Мы уже восемь дней наблюдаем эту эскалацию, обмен ракетами. И мы увидели, что к сожалению, со стороны многих западных чиновников реакция была следующей - Израиль имеет право на самооборону, Израиль рассматривает свою атаку на Иран как акт самообороны. Я полагаю, что любое ответное действие Ирана будет воспринято крайне негативно на Западе. К сожалению, они забывают, кто начал этот конфликт", - сказала Кнайсль.
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При этом она отметила, что надеется на то, что на Западе вспомнят правильный порядок событий и напомнила, что первым атаковать Иран начал Израиль, на что Иран в свою очередь ответил.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
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Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
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