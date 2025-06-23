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Ефимов: в Гольянове в рамках КРТ возведут промышленные объекты - РИА Новости, 23.06.2025
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11:12 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/efimov-2024635028.html
Ефимов: в Гольянове в рамках КРТ возведут промышленные объекты
Ефимов: в Гольянове в рамках КРТ возведут промышленные объекты - РИА Новости, 23.06.2025
Ефимов: в Гольянове в рамках КРТ возведут промышленные объекты
Здания для размещения производств планируется возвести на четырех участках территории в московском Гольянове по программе комплексного развития территорий... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T11:12:00+03:00
2025-06-23T11:12:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
владислав овчинский
департамент градостроительной политики
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Здания для размещения производств планируется возвести на четырех участках территории в московском Гольянове по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В районе Гольяново проведут редевелопмент четырех участков общей площадью 4,48 гектара. Здесь появится комплекс зданий для размещения производственных объектов. Планируемый объем инвестиций в развитие территории составит 14,6 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 396,4 миллиона рублей. В результате будет создано около 800 рабочих мест", - приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Сами участки располагаются между улицами Иркутской, Бирюсинкой, Амурской и Байкальской.Министр правительства Москвы, глава Департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский дополнил, что реорганизация участков также подразумевает строительство зданий общей площадью 78,8 тысячи квадратных метров, в которых могут расположиться предприятия легкой, электронной, ювелирной, строительной и целлюлозно-бумажной промышленности.
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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, департамент градостроительной политики
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Владислав Овчинский, Департамент градостроительной политики
Ефимов: в Гольянове в рамках КРТ возведут промышленные объекты

Ефимов: в московском Гольянове в рамках КРТ построят производственные объекты

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Здания для размещения производств планируется возвести на четырех участках территории в московском Гольянове по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
«
"В районе Гольяново проведут редевелопмент четырех участков общей площадью 4,48 гектара. Здесь появится комплекс зданий для размещения производственных объектов. Планируемый объем инвестиций в развитие территории составит 14,6 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 396,4 миллиона рублей. В результате будет создано около 800 рабочих мест", - приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Сами участки располагаются между улицами Иркутской, Бирюсинкой, Амурской и Байкальской.
Министр правительства Москвы, глава Департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский дополнил, что реорганизация участков также подразумевает строительство зданий общей площадью 78,8 тысячи квадратных метров, в которых могут расположиться предприятия легкой, электронной, ювелирной, строительной и целлюлозно-бумажной промышленности.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
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21 июня, 16:12
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Владислав ОвчинскийДепартамент градостроительной политики
 
 
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