Ефимов: в Гольянове в рамках КРТ возведут промышленные объекты
Ефимов: в московском Гольянове в рамках КРТ построят производственные объекты
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Здания для размещения производств планируется возвести на четырех участках территории в московском Гольянове по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
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"В районе Гольяново проведут редевелопмент четырех участков общей площадью 4,48 гектара. Здесь появится комплекс зданий для размещения производственных объектов. Планируемый объем инвестиций в развитие территории составит 14,6 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 396,4 миллиона рублей. В результате будет создано около 800 рабочих мест", - приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Сами участки располагаются между улицами Иркутской, Бирюсинкой, Амурской и Байкальской.
Министр правительства Москвы, глава Департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский дополнил, что реорганизация участков также подразумевает строительство зданий общей площадью 78,8 тысячи квадратных метров, в которых могут расположиться предприятия легкой, электронной, ювелирной, строительной и целлюлозно-бумажной промышленности.