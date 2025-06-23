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ФАС согласовала цену на первый российский противоэпилептический дженерик - РИА Новости, 23.06.2025
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10:55 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/dzhenerik-2024773856.html
ФАС согласовала цену на первый российский противоэпилептический дженерик
ФАС согласовала цену на первый российский противоэпилептический дженерик - РИА Новости, 23.06.2025
ФАС согласовала цену на первый российский противоэпилептический дженерик
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на первый российский противоэпилептический дженерик "Лакосамид-АйПи" в рамках международного... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T10:55:00+03:00
2025-06-23T10:55:00+03:00
здоровье - общество
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на первый российский противоэпилептический дженерик "Лакосамид-АйПи" в рамках международного непатентованного наименования (МНН) "Лакосамид", она на 18% ниже зарегистрированных цен на иностранный референтный препарат "Вимпат", сообщили в ведомстве. "Речь идет о первом отечественном дженерике "Лакосамид-АйПи" в рамках МНН "Лакосамид". Согласованные цены на него снижены относительно зарегистрированных цен на иностранный референтный препарат "Вимпат" в среднем на 18%", - говорится в сообщении. Отмечается, что цена за 14 таблеток дженерика "Лакосамид-АйПи" в дозировке 50 миллиграммов согласована на уровне 175 рублей, при этом цена за такую же упаковку референтного лекарственного препарата "Вимпат" составляет 213 рублей. Подчеркивается, что согласование ФАС цен на новый отечественный дженерик повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинал. В медорганизациях он должен предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.
https://ria.ru/20250528/tsena-2019496887.html
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здоровье - общество, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Здоровье - Общество, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС согласовала цену на первый российский противоэпилептический дженерик

ФАС согласовала цену на противоэпилептический дженерик "Лакосамид-АйПи"

© РИА Новости / Максим БогодвидТаблетки в руке
Таблетки в руке - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Таблетки в руке. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на первый российский противоэпилептический дженерик "Лакосамид-АйПи" в рамках международного непатентованного наименования (МНН) "Лакосамид", она на 18% ниже зарегистрированных цен на иностранный референтный препарат "Вимпат", сообщили в ведомстве.
"Речь идет о первом отечественном дженерике "Лакосамид-АйПи" в рамках МНН "Лакосамид". Согласованные цены на него снижены относительно зарегистрированных цен на иностранный референтный препарат "Вимпат" в среднем на 18%", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что цена за 14 таблеток дженерика "Лакосамид-АйПи" в дозировке 50 миллиграммов согласована на уровне 175 рублей, при этом цена за такую же упаковку референтного лекарственного препарата "Вимпат" составляет 213 рублей.
Подчеркивается, что согласование ФАС цен на новый отечественный дженерик повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинал. В медорганизациях он должен предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.
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Здоровье - ОбществоРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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