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В Ессентуках опрокинулась маршрутка, есть пострадавшие - РИА Новости, 23.06.2025
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19:56 23.06.2025 (обновлено: 20:57 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/dtp-2024949359.html
В Ессентуках опрокинулась маршрутка, есть пострадавшие
В Ессентуках опрокинулась маршрутка, есть пострадавшие - РИА Новости, 23.06.2025
В Ессентуках опрокинулась маршрутка, есть пострадавшие
Семь человек обратились за медпомощью после опрокидывания маршрутного такси в Ессентуках, прокуратура организовала проверку, сообщило в понедельник надзорное... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T19:56:00+03:00
2025-06-23T20:57:00+03:00
происшествия
авто
ессентуки
ставропольский край
горький
угибдд
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НАЛЬЧИК, 23 июн – РИА Новости. Семь человек обратились за медпомощью после опрокидывания маршрутного такси в Ессентуках, прокуратура организовала проверку, сообщило в понедельник надзорное ведомство Ставропольского края. &quot;По предварительным данным, вечером 23 июня на пересечении улиц Гоголя и Горького города Ессентуки водитель пассажирской &quot;Газели&quot;, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество в движении легковому автомобилю, который двигался по главной дороге. В результате произошло столкновение транспортных средств с последующим опрокидыванием маршрутного такси. В результате происшествия за медицинской помощью обратились семь человек&quot;, - говорится в сообщении.По данному факту прокуратура Ессентуков проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения. По информации регионального УГИБДД, вторым участником аварии стал водитель автомобиля "Лада Гранта".
https://ria.ru/20250613/dtp-2022688355.html
ессентуки
ставропольский край
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происшествия, авто, ессентуки, ставропольский край, горький, угибдд
Происшествия, Авто, Ессентуки, Ставропольский край, Горький, УГИБДД
В Ессентуках опрокинулась маршрутка, есть пострадавшие

В Ессентуках семь человек обратились за медпомощью после опрокидывания маршрутки

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 23 июн – РИА Новости. Семь человек обратились за медпомощью после опрокидывания маршрутного такси в Ессентуках, прокуратура организовала проверку, сообщило в понедельник надзорное ведомство Ставропольского края.
«

"По предварительным данным, вечером 23 июня на пересечении улиц Гоголя и Горького города Ессентуки водитель пассажирской "Газели", двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество в движении легковому автомобилю, который двигался по главной дороге. В результате произошло столкновение транспортных средств с последующим опрокидыванием маршрутного такси. В результате происшествия за медицинской помощью обратились семь человек", - говорится в сообщении.

По данному факту прокуратура Ессентуков проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения.
По информации регионального УГИБДД, вторым участником аварии стал водитель автомобиля "Лада Гранта".
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