https://ria.ru/20250623/dtp-2024949359.html

В Ессентуках опрокинулась маршрутка, есть пострадавшие

В Ессентуках опрокинулась маршрутка, есть пострадавшие - РИА Новости, 23.06.2025

В Ессентуках опрокинулась маршрутка, есть пострадавшие

Семь человек обратились за медпомощью после опрокидывания маршрутного такси в Ессентуках, прокуратура организовала проверку, сообщило в понедельник надзорное... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T19:56:00+03:00

2025-06-23T19:56:00+03:00

2025-06-23T20:57:00+03:00

происшествия

авто

ессентуки

ставропольский край

горький

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НАЛЬЧИК, 23 июн – РИА Новости. Семь человек обратились за медпомощью после опрокидывания маршрутного такси в Ессентуках, прокуратура организовала проверку, сообщило в понедельник надзорное ведомство Ставропольского края. "По предварительным данным, вечером 23 июня на пересечении улиц Гоголя и Горького города Ессентуки водитель пассажирской "Газели", двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество в движении легковому автомобилю, который двигался по главной дороге. В результате произошло столкновение транспортных средств с последующим опрокидыванием маршрутного такси. В результате происшествия за медицинской помощью обратились семь человек", - говорится в сообщении.По данному факту прокуратура Ессентуков проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения. По информации регионального УГИБДД, вторым участником аварии стал водитель автомобиля "Лада Гранта".

https://ria.ru/20250613/dtp-2022688355.html

ессентуки

ставропольский край

горький

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, ессентуки, ставропольский край, горький, угибдд