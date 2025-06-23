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В Испании открыли "Аллею дружбы" в честь 100-летия народной дипломатии - РИА Новости, 23.06.2025
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11:12 23.06.2025 (обновлено: 11:22 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/druzhba-2024777972.html
В Испании открыли "Аллею дружбы" в честь 100-летия народной дипломатии
В Испании открыли "Аллею дружбы" в честь 100-летия народной дипломатии - РИА Новости, 23.06.2025
В Испании открыли "Аллею дружбы" в честь 100-летия народной дипломатии
"Аллею дружбы", посвященную 100-летию народной дипломатии между Россией и Испанией, открыли в городе Ла-Эстрада (Испания), об этом сообщили в представительстве... РИА Новости, 23.06.2025
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. "Аллею дружбы", посвященную 100-летию народной дипломатии между Россией и Испанией, открыли в городе Ла-Эстрада (Испания), об этом сообщили в представительстве Союза казаков-воинов России и Зарубежья в Испании.Центральным событием открытия стала установка гранитного монумента с надписью: Paseo de la amistad España y Rusia. Estrada 2025 ("Аллея дружбы между Испанией и Россией. Эстрада, 2025").На церемонии присутствовали мэр города Ла-Эстрада Гонсало Лоусао (La Estrada, Gonzalo Louzao,), исполняющая обязанности руководителя Русского дома в Мадриде Екатерина Журавлева и атаман казачьих общин в Испании Александр Василенко.Аллея расположена в непосредственной близости от паломнического пути святого Иакова (Camino de Santiago), по которому ежегодно проходят тысячи паломников со всего мира.Также на открытии был дан старт проведению "Международного казачьего крестного хода" с 23 по 29 июня по паломническому пути с православной иконой апостола Иакова.
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общество, испания, россия, мадрид, казачество, дружба
Общество, Испания, Россия, Мадрид, казачество, дружба

В Испании открыли "Аллею дружбы" в честь 100-летия народной дипломатии

© Фото : представительство Союза казаков-воинов России и Зарубежья в ИспанииМонумент с надписью Paseo de la amistad España y Rusia. Estrada 2025 ("Аллея дружбы между Испанией и Россией. Эстрада, 2025")
Монумент с надписью Paseo de la amistad España y Rusia. Estrada 2025 (Аллея дружбы между Испанией и Россией. Эстрада, 2025) - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Фото : представительство Союза казаков-воинов России и Зарубежья в Испании
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. "Аллею дружбы", посвященную 100-летию народной дипломатии между Россией и Испанией, открыли в городе Ла-Эстрада (Испания), об этом сообщили в представительстве Союза казаков-воинов России и Зарубежья в Испании.
Центральным событием открытия стала установка гранитного монумента с надписью: Paseo de la amistad España y Rusia. Estrada 2025 ("Аллея дружбы между Испанией и Россией. Эстрада, 2025").
На церемонии присутствовали мэр города Ла-Эстрада Гонсало Лоусао (La Estrada, Gonzalo Louzao,), исполняющая обязанности руководителя Русского дома в Мадриде Екатерина Журавлева и атаман казачьих общин в Испании Александр Василенко.
© Фото : представительство Союза казаков-воинов России и Зарубежья в ИспанииМэр города Ла-Эстрада Гонсало Лоусао (La Estrada, Gonzalo Louzao,) исполняющая обязанности руководителя Русского дома в Мадриде Екатерина Журавлева, атаман казачьих общин, официальный представитель СКВРиЗ в Испании Александр Василенко
Мэр города Ла-Эстрада Гонсало Лоусао (La Estrada, Gonzalo Louzao,) исполняющая обязанности руководителя Русского дома в Мадриде Екатерина Журавлева, атаман казачьих общин, официальный представитель СКВРиЗ в Испании Александр Василенко - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Фото : представительство Союза казаков-воинов России и Зарубежья в Испании
Мэр города Ла-Эстрада Гонсало Лоусао (La Estrada, Gonzalo Louzao,) исполняющая обязанности руководителя Русского дома в Мадриде Екатерина Журавлева, атаман казачьих общин, официальный представитель СКВРиЗ в Испании Александр Василенко
Аллея расположена в непосредственной близости от паломнического пути святого Иакова (Camino de Santiago), по которому ежегодно проходят тысячи паломников со всего мира.
Также на открытии был дан старт проведению "Международного казачьего крестного хода" с 23 по 29 июня по паломническому пути с православной иконой апостола Иакова.
 
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