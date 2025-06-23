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ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями
ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями - РИА Новости, 23.06.2025
ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями
Российские средства ПВО с 11.00 мск до 16.00 мск уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T17:56:00+03:00
2025-06-23T17:56:00+03:00
2025-06-23T17:56:00+03:00
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российские средства ПВО с 11.00 мск до 16.00 мск уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ. "Двадцать третьего июня с 11.00 мск до 16.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской и Курской областей", - говорится в сообщении.
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курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями
Минобороны: ПВО уничтожили 2 дрона ВСУ над Белгородской и Курской областями