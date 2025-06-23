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Комплекты шумовых полос установили на регдорогах Московской области
Комплекты шумовых полос установили на регдорогах Московской области - РИА Новости, 23.06.2025
Комплекты шумовых полос установили на регдорогах Московской области
Комплекты шумовых полос установили на 18 участках региональных дорог Подмосковья в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T18:17:00+03:00
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Комплекты шумовых полос установили на 18 участках региональных дорог Подмосковья в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. "Для того, чтобы снизить аварийность на потенциально опасных участках дорог, дорожники Подмосковья устраивают шумовые полосы – они привлекают внимание водителей на прямых участках перед переходами, перекрестками, ж/д переездами и выездами на магистрали и побуждают к концентрации внимания и соблюдению скоростного режима. Работы объемом порядка 250 квадратных метров провели на 18 участках дорог", – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что до конца года шумовыми полосами обустроят более 60 участков региональных дорог. Комплекты шумовых полос появились в 11 городских и муниципальных округах. Так, в муниципальном округе Зарайск шумовые полосы устроили возле остановки "СНТ Надежда-М" и на Серебряно-Прудском шоссе, а в муниципальном округе Истра работы выполнили вблизи села Горки и деревни Зенькино. В городском округе Кашира стало безопаснее на подъездах к остановкам "Лесничество" и "Поворот на Зубово", а в городском округе Коломна – на участке между селами Троицкие Озерки и Коробчеево и на улице Центральной в селе Клишино. Также обустройство двух комплектов полос завершили в Раменском округе вблизи села Заворово и на участке, соединяющем деревни Хрипань и Донино. В Серпухове специалисты выполнили работы на Оболенском шоссе вблизи остановки "Павловка" и на Серпуховском шоссе рядом с остановкой "Развилка", а в Солнечногорске шумовыми полосами оснастили Обуховское шоссе.
https://ria.ru/20250623/podmoskove-2024905491.html
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московская область (подмосковье), дороги
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Дороги
Комплекты шумовых полос установили на регдорогах Московской области
Комплекты шумовых полос установили на 18 участках регдорог Московской области
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Комплекты шумовых полос установили на 18 участках региональных дорог Подмосковья в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"Для того, чтобы снизить аварийность на потенциально опасных участках дорог, дорожники Подмосковья устраивают шумовые полосы – они привлекают внимание водителей на прямых участках перед переходами, перекрестками, ж/д переездами и выездами на магистрали и побуждают к концентрации внимания и соблюдению скоростного режима. Работы объемом порядка 250 квадратных метров провели на 18 участках дорог", – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что до конца года шумовыми полосами обустроят более 60 участков региональных дорог.
Комплекты шумовых полос появились в 11 городских и муниципальных округах. Так, в муниципальном округе Зарайск шумовые полосы устроили возле остановки "СНТ Надежда-М" и на Серебряно-Прудском шоссе, а в муниципальном округе Истра работы выполнили вблизи села Горки и деревни Зенькино. В городском округе Кашира стало безопаснее на подъездах к остановкам "Лесничество" и "Поворот на Зубово", а в городском округе Коломна – на участке между селами Троицкие Озерки и Коробчеево и на улице Центральной в селе Клишино.
Также обустройство двух комплектов полос завершили в Раменском округе вблизи села Заворово и на участке, соединяющем деревни Хрипань и Донино. В Серпухове специалисты выполнили работы на Оболенском шоссе вблизи остановки "Павловка" и на Серпуховском шоссе рядом с остановкой "Развилка", а в Солнечногорске шумовыми полосами оснастили Обуховское шоссе.