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Комплекты шумовых полос установили на регдорогах Московской области - РИА Новости, 23.06.2025
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Новости Подмосковья
 
18:17 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/dorogi-2024923218.html
Комплекты шумовых полос установили на регдорогах Московской области
Комплекты шумовых полос установили на регдорогах Московской области - РИА Новости, 23.06.2025
Комплекты шумовых полос установили на регдорогах Московской области
Комплекты шумовых полос установили на 18 участках региональных дорог Подмосковья в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T18:17:00+03:00
2025-06-23T18:17:00+03:00
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Комплекты шумовых полос установили на 18 участках региональных дорог Подмосковья в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. "Для того, чтобы снизить аварийность на потенциально опасных участках дорог, дорожники Подмосковья устраивают шумовые полосы – они привлекают внимание водителей на прямых участках перед переходами, перекрестками, ж/д переездами и выездами на магистрали и побуждают к концентрации внимания и соблюдению скоростного режима. Работы объемом порядка 250 квадратных метров провели на 18 участках дорог", – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что до конца года шумовыми полосами обустроят более 60 участков региональных дорог. Комплекты шумовых полос появились в 11 городских и муниципальных округах. Так, в муниципальном округе Зарайск шумовые полосы устроили возле остановки "СНТ Надежда-М" и на Серебряно-Прудском шоссе, а в муниципальном округе Истра работы выполнили вблизи села Горки и деревни Зенькино. В городском округе Кашира стало безопаснее на подъездах к остановкам "Лесничество" и "Поворот на Зубово", а в городском округе Коломна – на участке между селами Троицкие Озерки и Коробчеево и на улице Центральной в селе Клишино. Также обустройство двух комплектов полос завершили в Раменском округе вблизи села Заворово и на участке, соединяющем деревни Хрипань и Донино. В Серпухове специалисты выполнили работы на Оболенском шоссе вблизи остановки "Павловка" и на Серпуховском шоссе рядом с остановкой "Развилка", а в Солнечногорске шумовыми полосами оснастили Обуховское шоссе.
https://ria.ru/20250623/podmoskove-2024905491.html
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московская область (подмосковье), дороги
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Дороги
Комплекты шумовых полос установили на регдорогах Московской области

Комплекты шумовых полос установили на 18 участках регдорог Московской области

© РИА Новости / Максим БлиновДорожные знаки
Дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Дорожные знаки. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Комплекты шумовых полос установили на 18 участках региональных дорог Подмосковья в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"Для того, чтобы снизить аварийность на потенциально опасных участках дорог, дорожники Подмосковья устраивают шумовые полосы – они привлекают внимание водителей на прямых участках перед переходами, перекрестками, ж/д переездами и выездами на магистрали и побуждают к концентрации внимания и соблюдению скоростного режима. Работы объемом порядка 250 квадратных метров провели на 18 участках дорог", – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба.
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Он отметил, что до конца года шумовыми полосами обустроят более 60 участков региональных дорог.
Комплекты шумовых полос появились в 11 городских и муниципальных округах. Так, в муниципальном округе Зарайск шумовые полосы устроили возле остановки "СНТ Надежда-М" и на Серебряно-Прудском шоссе, а в муниципальном округе Истра работы выполнили вблизи села Горки и деревни Зенькино. В городском округе Кашира стало безопаснее на подъездах к остановкам "Лесничество" и "Поворот на Зубово", а в городском округе Коломна – на участке между селами Троицкие Озерки и Коробчеево и на улице Центральной в селе Клишино.
Также обустройство двух комплектов полос завершили в Раменском округе вблизи села Заворово и на участке, соединяющем деревни Хрипань и Донино. В Серпухове специалисты выполнили работы на Оболенском шоссе вблизи остановки "Павловка" и на Серпуховском шоссе рядом с остановкой "Развилка", а в Солнечногорске шумовыми полосами оснастили Обуховское шоссе.
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