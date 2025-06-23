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Юридические изменения не скажутся на работе Домодедово, заявил Минтранс - РИА Новости, 23.06.2025
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22:12 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/domodedovo-2024968806.html
Юридические изменения не скажутся на работе Домодедово, заявил Минтранс
Юридические изменения не скажутся на работе Домодедово, заявил Минтранс - РИА Новости, 23.06.2025
Юридические изменения не скажутся на работе Домодедово, заявил Минтранс
Аэропорт "Домодедово" продолжает штатную работу, изменения в юридической плоскости не скажутся на функционировании операционных служб, сообщил заместитель... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T22:12:00+03:00
2025-06-23T22:12:00+03:00
экономика
россия
московская область (подмосковье)
андрей иванов
дмитрий каменщик
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" продолжает штатную работу, изменения в юридической плоскости не скажутся на функционировании операционных служб, сообщил заместитель министра транспорта РФ Владимир Потешкин. &quot;Домодедово&quot; продолжает штатную работу в интересах пассажиров и грузоотправителей. Изменения в юридической плоскости не скажутся на функционировании всех без исключения операционных служб одного из крупнейших аэропортов России. Минтранс и Росавиация держат на постоянном контроле работу всей авиатранспортной системы страны, &quot;Домодедово&quot; - не исключение&quot;, – сообщил Потешкин, слова которого проводятся в сообщении Росавиации.Как сообщает Росавиация, руководителям структурных подразделений "Домодедово" в понедельник представили нового генерального директора управляющей компании "Домодедово Эрфилд" – Андрея Иванова, который в 2012-2020 годах был заместителем министра финансов, в 2020-2022 годах – первым заместителем министра экономического развития РФ. Росавиация отмечает, что "Домодедово Эрфилд" с 20 июня полностью принадлежит государству, контролирует операционные компании, обеспечивающие работу аэропорта. "Граждане, перевозчики и другие партнеры не должны почувствовать изменений в работе аэропорта. Напротив, наша эффективность в их интересах должна вырасти. Уже провел встречи с руководителями ряда базовых компаний для "Домодедово" – со всеми выстроен конструктивный диалог. У коллектива аэропорта не должно быть сомнений: все ранее взятые обязательства, в том числе касающиеся социальных гарантий персоналу, продолжим выполнять", – приводятся в сообщении слова Иванова. Арбитражный суд Московской области 17 июня взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", владеющего с 2024 года активами аэропорта "Домодедово", сообщил РИА Новости один из участников процесса.
https://ria.ru/20250130/genprokuratura-1996272635.html
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экономика, россия, московская область (подмосковье), андрей иванов, дмитрий каменщик, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Экономика, Россия, Московская область (Подмосковье), Андрей Иванов, Дмитрий Каменщик, Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Юридические изменения не скажутся на работе Домодедово, заявил Минтранс

Замминистра транспорта Потешкин: Домодедово продолжит работу в штатном режиме

© РИА Новости / Антон ДенисовАэропорт "Домодедово"
Аэропорт Домодедово - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Аэропорт "Домодедово". Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" продолжает штатную работу, изменения в юридической плоскости не скажутся на функционировании операционных служб, сообщил заместитель министра транспорта РФ Владимир Потешкин.
«

"Домодедово" продолжает штатную работу в интересах пассажиров и грузоотправителей. Изменения в юридической плоскости не скажутся на функционировании всех без исключения операционных служб одного из крупнейших аэропортов России. Минтранс и Росавиация держат на постоянном контроле работу всей авиатранспортной системы страны, "Домодедово" - не исключение", – сообщил Потешкин, слова которого проводятся в сообщении Росавиации.

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Как сообщает Росавиация, руководителям структурных подразделений "Домодедово" в понедельник представили нового генерального директора управляющей компании "Домодедово Эрфилд" – Андрея Иванова, который в 2012-2020 годах был заместителем министра финансов, в 2020-2022 годах – первым заместителем министра экономического развития РФ.
Росавиация отмечает, что "Домодедово Эрфилд" с 20 июня полностью принадлежит государству, контролирует операционные компании, обеспечивающие работу аэропорта.
«
"Граждане, перевозчики и другие партнеры не должны почувствовать изменений в работе аэропорта. Напротив, наша эффективность в их интересах должна вырасти. Уже провел встречи с руководителями ряда базовых компаний для "Домодедово" – со всеми выстроен конструктивный диалог. У коллектива аэропорта не должно быть сомнений: все ранее взятые обязательства, в том числе касающиеся социальных гарантий персоналу, продолжим выполнять", – приводятся в сообщении слова Иванова.
Арбитражный суд Московской области 17 июня взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", владеющего с 2024 года активами аэропорта "Домодедово", сообщил РИА Новости один из участников процесса.
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ЭкономикаРоссияМосковская область (Подмосковье)Андрей ИвановДмитрий КаменщикДомодедово (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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