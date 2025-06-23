Юридические изменения не скажутся на работе Домодедово, заявил Минтранс
Замминистра транспорта Потешкин: Домодедово продолжит работу в штатном режиме
Аэропорт "Домодедово". Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" продолжает штатную работу, изменения в юридической плоскости не скажутся на функционировании операционных служб, сообщил заместитель министра транспорта РФ Владимир Потешкин.
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"Домодедово" продолжает штатную работу в интересах пассажиров и грузоотправителей. Изменения в юридической плоскости не скажутся на функционировании всех без исключения операционных служб одного из крупнейших аэропортов России. Минтранс и Росавиация держат на постоянном контроле работу всей авиатранспортной системы страны, "Домодедово" - не исключение", – сообщил Потешкин, слова которого проводятся в сообщении Росавиации.
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Как сообщает Росавиация, руководителям структурных подразделений "Домодедово" в понедельник представили нового генерального директора управляющей компании "Домодедово Эрфилд" – Андрея Иванова, который в 2012-2020 годах был заместителем министра финансов, в 2020-2022 годах – первым заместителем министра экономического развития РФ.
Росавиация отмечает, что "Домодедово Эрфилд" с 20 июня полностью принадлежит государству, контролирует операционные компании, обеспечивающие работу аэропорта.
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"Граждане, перевозчики и другие партнеры не должны почувствовать изменений в работе аэропорта. Напротив, наша эффективность в их интересах должна вырасти. Уже провел встречи с руководителями ряда базовых компаний для "Домодедово" – со всеми выстроен конструктивный диалог. У коллектива аэропорта не должно быть сомнений: все ранее взятые обязательства, в том числе касающиеся социальных гарантий персоналу, продолжим выполнять", – приводятся в сообщении слова Иванова.
Арбитражный суд Московской области 17 июня взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", владеющего с 2024 года активами аэропорта "Домодедово", сообщил РИА Новости один из участников процесса.