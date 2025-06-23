https://ria.ru/20250623/domodedovo-2024968806.html

Юридические изменения не скажутся на работе Домодедово, заявил Минтранс

Юридические изменения не скажутся на работе Домодедово, заявил Минтранс - РИА Новости, 23.06.2025

Юридические изменения не скажутся на работе Домодедово, заявил Минтранс

Аэропорт "Домодедово" продолжает штатную работу, изменения в юридической плоскости не скажутся на функционировании операционных служб, сообщил заместитель... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T22:12:00+03:00

2025-06-23T22:12:00+03:00

2025-06-23T22:12:00+03:00

экономика

россия

московская область (подмосковье)

андрей иванов

дмитрий каменщик

домодедово (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15323/87/153238797_0:23:513:311_1920x0_80_0_0_80f1afb466f9dcc1a002920311faa19e.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" продолжает штатную работу, изменения в юридической плоскости не скажутся на функционировании операционных служб, сообщил заместитель министра транспорта РФ Владимир Потешкин. "Домодедово" продолжает штатную работу в интересах пассажиров и грузоотправителей. Изменения в юридической плоскости не скажутся на функционировании всех без исключения операционных служб одного из крупнейших аэропортов России. Минтранс и Росавиация держат на постоянном контроле работу всей авиатранспортной системы страны, "Домодедово" - не исключение", – сообщил Потешкин, слова которого проводятся в сообщении Росавиации.Как сообщает Росавиация, руководителям структурных подразделений "Домодедово" в понедельник представили нового генерального директора управляющей компании "Домодедово Эрфилд" – Андрея Иванова, который в 2012-2020 годах был заместителем министра финансов, в 2020-2022 годах – первым заместителем министра экономического развития РФ. Росавиация отмечает, что "Домодедово Эрфилд" с 20 июня полностью принадлежит государству, контролирует операционные компании, обеспечивающие работу аэропорта. "Граждане, перевозчики и другие партнеры не должны почувствовать изменений в работе аэропорта. Напротив, наша эффективность в их интересах должна вырасти. Уже провел встречи с руководителями ряда базовых компаний для "Домодедово" – со всеми выстроен конструктивный диалог. У коллектива аэропорта не должно быть сомнений: все ранее взятые обязательства, в том числе касающиеся социальных гарантий персоналу, продолжим выполнять", – приводятся в сообщении слова Иванова. Арбитражный суд Московской области 17 июня взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", владеющего с 2024 года активами аэропорта "Домодедово", сообщил РИА Новости один из участников процесса.

https://ria.ru/20250130/genprokuratura-1996272635.html

https://ria.ru/20250617/domodedovo-2023389776.html

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, московская область (подмосковье), андрей иванов, дмитрий каменщик, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)