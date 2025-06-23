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Доллар дорожает к мировым валютам после событий на Ближнем Востоке

Доллар дорожает к мировым валютам после событий на Ближнем Востоке - РИА Новости, 23.06.2025

Доллар дорожает к мировым валютам после событий на Ближнем Востоке

Стоимость доллара к другим основным мировым валютам в понедельник утром поднимается после ударов США по ядерным объектам Ирана, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T08:31:00+03:00

2025-06-23T08:31:00+03:00

2025-06-23T08:31:00+03:00

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Стоимость доллара к другим основным мировым валютам в понедельник утром поднимается после ударов США по ядерным объектам Ирана, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.13 мск курс евро к доллару снижался до 1,1495 доллара с 1,1523 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене рос до 147,09 иены с уровня прошлого закрытия 146,1 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,35% - до 99,06 пункта. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. Президент США Дональд Трамп в понедельник вновь проведет совещание с Советом национальной безопасности после совершенных ранее ударов по Ирану. В то же время парламент Ирана пришел к заключению о необходимости закрыть Ормузский пролив, окончательное решение должен одобрить Совет национальной безопасности страны. Статистика из Японии не оказывает заметной поддержки стоимости иены. Композитный PMI Японии в июне, по предварительной оценке, увеличился до 51,4 пункта с 50,2 пункта в мае, аналитики прогнозировали показатель на уровне 50,7 пункта. PMI услуг страны вырос до 51,5 пункта с 51 пункта, промышленности – до 50,4 пункта с 49,4 пункта в мае, прогнозы составляли 51,5 пункта и 49,7 пункта соответственно. Трейдеры ожидают позднее в понедельник статистику по еврозоне и США. Так, будет опубликована предварительная оценка композитного индекса деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны в июне. А после открытия торгов в США выйдет доклад о количестве сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке страны Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR).

https://ria.ru/20250623/neft-2024742159.html

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сша, иран, япония, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире