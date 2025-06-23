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Эксперт посоветовал, как погасить крупный долг за ЖКУ - РИА Новости, 23.06.2025
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02:05 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/dolg-2024715528.html
Эксперт посоветовал, как погасить крупный долг за ЖКУ
Эксперт посоветовал, как погасить крупный долг за ЖКУ - РИА Новости, 23.06.2025
Эксперт посоветовал, как погасить крупный долг за ЖКУ
При наличии крупного долга за ЖКУ есть несколько способов решить проблему. Об этом агентству "Прайм" рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T02:05:00+03:00
2025-06-23T02:05:00+03:00
жкх
дмитрий бондарь
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. При наличии крупного долга за ЖКУ есть несколько способов решить проблему. Об этом агентству "Прайм" рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.В первую очередь следует убедиться, что долг не связан с ошибкой в квитанции."Например, в одном из случаев жительница обнаружила, что ей несколько месяцев ошибочно два раза начисляли плату за домофон. После обращения в управляющую компанию перерасчет сделали, и сумма долга уменьшилась. Вы тоже можете запросить детализацию платежей - это ваше право", - рассказал Бондарь.Также эксперт напомнил, что при небольших доходах у граждан есть возможность оформить субсидию. Например, в столице она может быть предоставлена, если на оплату ЖКУ тратится больше 10% дохода семьи.Если долг настолько большой, что погасить его будет не по силам, в крайнем случае можно рассмотреть банкротство, отметил Бондарь.Если задолженность реальна, можно попробовать договориться о рассрочке.
https://ria.ru/20250622/zoloto-2024555148.html
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жкх, дмитрий бондарь
ЖКХ, Дмитрий Бондарь
Эксперт посоветовал, как погасить крупный долг за ЖКУ

Бондарь: большой долг за ЖКУ можно погашать с помощью рассрочки

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКвитанция по оплате ЖКХ
Квитанция по оплате ЖКХ - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. При наличии крупного долга за ЖКУ есть несколько способов решить проблему. Об этом агентству "Прайм" рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
В первую очередь следует убедиться, что долг не связан с ошибкой в квитанции.
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"Например, в одном из случаев жительница обнаружила, что ей несколько месяцев ошибочно два раза начисляли плату за домофон. После обращения в управляющую компанию перерасчет сделали, и сумма долга уменьшилась. Вы тоже можете запросить детализацию платежей - это ваше право", - рассказал Бондарь.
Также эксперт напомнил, что при небольших доходах у граждан есть возможность оформить субсидию. Например, в столице она может быть предоставлена, если на оплату ЖКУ тратится больше 10% дохода семьи.
Если долг настолько большой, что погасить его будет не по силам, в крайнем случае можно рассмотреть банкротство, отметил Бондарь.
Если задолженность реальна, можно попробовать договориться о рассрочке.
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