Глава РФПИ прокомментировал возможное закрытие Ираном Ормузского пролива
Глава РФПИ Дмитриев: закрытие Ираном Ормузского пролива не пощадит США
© AP Photo / YJC, Mohammad Ali MarizadВ прибрежной зоне Ормузского пролива
© AP Photo / YJC, Mohammad Ali Marizad
В прибрежной зоне Ормузского пролива. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Возможное закрытие Ираном Ормузского пролива не пощадит США, цены на бензин взлетят, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X.
"Цены на нефть устанавливаются на мировом уровне. Если Ормузский пролив будет закрыт, пощады для США не будет. Никто не застрахован от мирового нефтяного шока – цены на бензин взлетят", — написал он.
Накануне член комиссии по нацбезопасности и внешней политике иранского парламента Исмаил Коусари заявил, что высший законодательный орган страны выступает за закрытие Ормузского пролива, но окончательное решение должен принять Совет национальной безопасности.
В понедельник утром мировые цены на нефть растут после того, как США нанесли удары по ядерным объектам в Иране. В ходе торгов стоимость марки Brent с поставкой в августе поднималась выше 81 доллара за баррель — максимума с середины января.
Атака США на Иран
- США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем иранским ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане.
- Это произошло более недели спустя после обострения конфликта между Израилем и Ираном.
В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана. Тель-Авив обвинил Тегеран в реализации тайной ядерной программы. При атаках погибли высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. Исламская республика начала ответную операцию "Правдивое обещание — 3", атаковав военные цели противника. Стороны обмениваются ударами несколько раз в день.
Президент США Дональд Трамп назвал целью атаки ограничение ядерных возможностей Тегерана и утверждает, что ключевые объекты по обогащению урана полностью уничтожены.
Иран отрицает военную составляющую атомного проекта. В МАГАТЭ также не видели конкретных доказательств, что страна ведет программу создания ядерного оружия.
- В Пентагоне заявили, что для оценки окончательного результата ударов потребуется время.
- США призывают Иран к заключению мира, но угрожают новыми ударами при ответной реакции на ночную атаку.
- МИД исламской республики заявил, что Тегеран оставляет за собой право на защиту своих интересов в виде самообороны.
- Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам, указав, что они грубо нарушают международное право резолюции СБ ООН и Устав организации.