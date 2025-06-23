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Глава РФПИ прокомментировал возможное закрытие Ираном Ормузского пролива - РИА Новости, 23.06.2025
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02:14 23.06.2025 (обновлено: 10:27 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/dmitriev-2024723193.html
Глава РФПИ прокомментировал возможное закрытие Ираном Ормузского пролива
Глава РФПИ прокомментировал возможное закрытие Ираном Ормузского пролива - РИА Новости, 23.06.2025
Глава РФПИ прокомментировал возможное закрытие Ираном Ормузского пролива
Возможное закрытие Ираном Ормузского пролива не пощадит США, цены на бензин взлетят, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T02:14:00+03:00
2025-06-23T10:27:00+03:00
в мире
иран
сша
ормузский пролив
кирилл дмитриев
дональд трамп
аббас аракчи
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Возможное закрытие Ираном Ормузского пролива не пощадит США, цены на бензин взлетят, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X."Цены на нефть устанавливаются на мировом уровне. Если Ормузский пролив будет закрыт, пощады для США не будет. Никто не застрахован от мирового нефтяного шока – цены на бензин взлетят", — написал он.Накануне член комиссии по нацбезопасности и внешней политике иранского парламента Исмаил Коусари заявил, что высший законодательный орган страны выступает за закрытие Ормузского пролива, но окончательное решение должен принять Совет национальной безопасности. В понедельник утром мировые цены на нефть растут после того, как США нанесли удары по ядерным объектам в Иране. В ходе торгов стоимость марки Brent с поставкой в августе поднималась выше 81 доллара за баррель — максимума с середины января.Атака США на ИранПрезидент США Дональд Трамп назвал целью атаки ограничение ядерных возможностей Тегерана и утверждает, что ключевые объекты по обогащению урана полностью уничтожены.
https://ria.ru/20250622/tramp-2024602918.html
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иран
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в мире, иран, сша, ормузский пролив, кирилл дмитриев, дональд трамп, аббас аракчи, оон, российский фонд прямых инвестиций, магатэ, brent, министерство обороны сша
В мире, Иран, США, Ормузский пролив, Кирилл Дмитриев, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, ООН, Российский фонд прямых инвестиций, МАГАТЭ, Brent, Министерство обороны США
Глава РФПИ прокомментировал возможное закрытие Ираном Ормузского пролива

Глава РФПИ Дмитриев: закрытие Ираном Ормузского пролива не пощадит США

© AP Photo / YJC, Mohammad Ali MarizadВ прибрежной зоне Ормузского пролива
В прибрежной зоне Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© AP Photo / YJC, Mohammad Ali Marizad
В прибрежной зоне Ормузского пролива. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Возможное закрытие Ираном Ормузского пролива не пощадит США, цены на бензин взлетят, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X.
"Цены на нефть устанавливаются на мировом уровне. Если Ормузский пролив будет закрыт, пощады для США не будет. Никто не застрахован от мирового нефтяного шока – цены на бензин взлетят", — написал он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Заявление Трампа после нападения на Иран вызвало недоумение на Западе
Вчера, 11:08
Накануне член комиссии по нацбезопасности и внешней политике иранского парламента Исмаил Коусари заявил, что высший законодательный орган страны выступает за закрытие Ормузского пролива, но окончательное решение должен принять Совет национальной безопасности.
В понедельник утром мировые цены на нефть растут после того, как США нанесли удары по ядерным объектам в Иране. В ходе торгов стоимость марки Brent с поставкой в августе поднималась выше 81 доллара за баррель — максимума с середины января.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
США не исключили военных мер для защиты транзита в Ормузском проливе
Вчера, 17:54

Атака США на Иран

  • США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем иранским ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане.
  • Это произошло более недели спустя после обострения конфликта между Израилем и Ираном.

В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана. Тель-Авив обвинил Тегеран в реализации тайной ядерной программы. При атаках погибли высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. Исламская республика начала ответную операцию "Правдивое обещание — 3", атаковав военные цели противника. Стороны обмениваются ударами несколько раз в день.

Президент США Дональд Трамп назвал целью атаки ограничение ядерных возможностей Тегерана и утверждает, что ключевые объекты по обогащению урана полностью уничтожены.

Иран отрицает военную составляющую атомного проекта. В МАГАТЭ также не видели конкретных доказательств, что страна ведет программу создания ядерного оружия.

  • В Пентагоне заявили, что для оценки окончательного результата ударов потребуется время.
  • США призывают Иран к заключению мира, но угрожают новыми ударами при ответной реакции на ночную атаку.
  • МИД исламской республики заявил, что Тегеран оставляет за собой право на защиту своих интересов в виде самообороны.
  • Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам, указав, что они грубо нарушают международное право резолюции СБ ООН и Устав организации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
"Достали через полмира". США устроили самую эффектную демонстрацию слабости
08:00
 
В миреИранСШАОрмузский проливКирилл ДмитриевДональд ТрампАббас АракчиООНРоссийский фонд прямых инвестицийМАГАТЭBrentМинистерство обороны США
 
 
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