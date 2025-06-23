https://ria.ru/20250623/dmitriev-2024723193.html

Глава РФПИ прокомментировал возможное закрытие Ираном Ормузского пролива

Глава РФПИ прокомментировал возможное закрытие Ираном Ормузского пролива - РИА Новости, 23.06.2025

Глава РФПИ прокомментировал возможное закрытие Ираном Ормузского пролива

Возможное закрытие Ираном Ормузского пролива не пощадит США, цены на бензин взлетят, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T02:14:00+03:00

2025-06-23T02:14:00+03:00

2025-06-23T10:27:00+03:00

в мире

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Возможное закрытие Ираном Ормузского пролива не пощадит США, цены на бензин взлетят, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X."Цены на нефть устанавливаются на мировом уровне. Если Ормузский пролив будет закрыт, пощады для США не будет. Никто не застрахован от мирового нефтяного шока – цены на бензин взлетят", — написал он.Накануне член комиссии по нацбезопасности и внешней политике иранского парламента Исмаил Коусари заявил, что высший законодательный орган страны выступает за закрытие Ормузского пролива, но окончательное решение должен принять Совет национальной безопасности. В понедельник утром мировые цены на нефть растут после того, как США нанесли удары по ядерным объектам в Иране. В ходе торгов стоимость марки Brent с поставкой в августе поднималась выше 81 доллара за баррель — максимума с середины января.Атака США на ИранПрезидент США Дональд Трамп назвал целью атаки ограничение ядерных возможностей Тегерана и утверждает, что ключевые объекты по обогащению урана полностью уничтожены.

https://ria.ru/20250622/tramp-2024602918.html

https://ria.ru/20250622/iran-2024678602.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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