https://ria.ru/20250623/damask-2024717690.html
МИД Австрии осудил теракт в Дамаске
МИД Австрии осудил теракт в Дамаске - РИА Новости, 23.06.2025
МИД Австрии осудил теракт в Дамаске
Министерство иностранных дел Австрии в соцсети X осудило теракт в церкви в Дамаске, подчеркнув необходимость обеспечения безопасности сирийского христианского... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T01:06:00+03:00
2025-06-23T01:06:00+03:00
2025-06-23T01:06:00+03:00
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Министерство иностранных дел Австрии в соцсети X осудило теракт в церкви в Дамаске, подчеркнув необходимость обеспечения безопасности сирийского христианского общества. "Мы в ужасе от жестокого террористического акта в церкви в Дамаске, который унес множество невинных жизней. Христианское общество Сирии должно быть защищено. У ИГИЛ (ИГ)* нет будущего ни в Сирии, ни где-либо еще", - говорится в сообщении МИД Австрии. Ранее сирийский государственный телеканал "Ихбария" сообщил, что в районе Дувейла произошел мощный взрыв. Очевидцы сообщили РИА Новости, что террорист устроил взрыв в церкви. По данным телеканала, жертвами нападения стали 20 человек. Террорист, напавший на церковь в районе Дувейла в Дамаске, входил в состав террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)*, сообщило сирийское агентство SANA со ссылкой на заявление МВД Сирии.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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Теракт в церкви в Дамаске
Теракт в церкви в Дамаске
2025-06-23T01:06
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PT0M10S
РИА Новости
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в мире, дамаск (город), сирия, австрия, исламское государство*
В мире, Дамаск (город), Сирия, Австрия, Исламское государство*
МИД Австрии осудил теракт в Дамаске
МИД Австрии осудил теракт в церкви в Дамаске
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости.
Министерство иностранных дел Австрии в соцсети X
осудило теракт в церкви в Дамаске, подчеркнув необходимость обеспечения безопасности сирийского христианского общества.
"Мы в ужасе от жестокого террористического акта в церкви в Дамаске, который унес множество невинных жизней. Христианское общество Сирии должно быть защищено. У ИГИЛ (ИГ)* нет будущего ни в Сирии, ни где-либо еще", - говорится в сообщении МИД Австрии.
Ранее сирийский государственный телеканал "Ихбария" сообщил, что в районе Дувейла произошел мощный взрыв. Очевидцы сообщили РИА Новости, что террорист устроил взрыв в церкви. По данным телеканала, жертвами нападения стали 20 человек. Террорист, напавший на церковь в районе Дувейла в Дамаске, входил в состав террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)*, сообщило сирийское агентство SANA со ссылкой на заявление МВД Сирии.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.