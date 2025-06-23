https://ria.ru/20250623/damask-2024717690.html

МИД Австрии осудил теракт в Дамаске

МИД Австрии осудил теракт в Дамаске - РИА Новости, 23.06.2025

МИД Австрии осудил теракт в Дамаске

Министерство иностранных дел Австрии в соцсети X осудило теракт в церкви в Дамаске, подчеркнув необходимость обеспечения безопасности сирийского христианского... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T01:06:00+03:00

2025-06-23T01:06:00+03:00

2025-06-23T01:06:00+03:00

в мире

дамаск (город)

сирия

австрия

исламское государство*

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/16/2024693261_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_7391795ba8f0441e5ccec16e10f03924.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Министерство иностранных дел Австрии в соцсети X осудило теракт в церкви в Дамаске, подчеркнув необходимость обеспечения безопасности сирийского христианского общества. "Мы в ужасе от жестокого террористического акта в церкви в Дамаске, который унес множество невинных жизней. Христианское общество Сирии должно быть защищено. У ИГИЛ (ИГ)* нет будущего ни в Сирии, ни где-либо еще", - говорится в сообщении МИД Австрии. Ранее сирийский государственный телеканал "Ихбария" сообщил, что в районе Дувейла произошел мощный взрыв. Очевидцы сообщили РИА Новости, что террорист устроил взрыв в церкви. По данным телеканала, жертвами нападения стали 20 человек. Террорист, напавший на церковь в районе Дувейла в Дамаске, входил в состав террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)*, сообщило сирийское агентство SANA со ссылкой на заявление МВД Сирии.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20250622/damask-2024685667.html

дамаск (город)

сирия

австрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Теракт в церкви в Дамаске Теракт в церкви в Дамаске 2025-06-23T01:06 true PT0M10S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, дамаск (город), сирия, австрия, исламское государство*