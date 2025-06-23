https://ria.ru/20250623/busher-2024935917.html

Лихачев рассказал о схеме эвакуации с АЭС "Бушер" при необходимости

Лихачев рассказал о схеме эвакуации с АЭС "Бушер" при необходимости - РИА Новости, 23.06.2025

Лихачев рассказал о схеме эвакуации с АЭС "Бушер" при необходимости

Женщин и детей будут вывозить первыми, если возникнет необходимость эвакуации семей российских сотрудников с АЭС "Бушер" в Иране, заявил в понедельник... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T19:10:00+03:00

2025-06-23T19:10:00+03:00

2025-06-23T19:10:00+03:00

иран

алексей лихачев

павел зарубин

бушерская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Женщин и детей будут вывозить первыми, если возникнет необходимость эвакуации семей российских сотрудников с АЭС "Бушер" в Иране, заявил в понедельник гендиректор "Росатома" Алексей Лихачёв. "Мы имеем в виду, как всегда, логистическую полностью отработанную схему ... и поэтапное формирование групп людей. Конечно, начнём с женщин и детей", - сказал Лихачев журналисту "России 1" Павлу Зарубину.

https://ria.ru/20250622/voyna-2024648305.html

иран

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

иран, алексей лихачев, павел зарубин, бушерская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", война израиля и ирана: последние новости о конфликте