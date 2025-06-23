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Лихачев рассказал о схеме эвакуации с АЭС "Бушер" при необходимости
Лихачев рассказал о схеме эвакуации с АЭС "Бушер" при необходимости - РИА Новости, 23.06.2025
Лихачев рассказал о схеме эвакуации с АЭС "Бушер" при необходимости
Женщин и детей будут вывозить первыми, если возникнет необходимость эвакуации семей российских сотрудников с АЭС "Бушер" в Иране, заявил в понедельник... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T19:10:00+03:00
2025-06-23T19:10:00+03:00
2025-06-23T19:10:00+03:00
иран
алексей лихачев
павел зарубин
бушерская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Женщин и детей будут вывозить первыми, если возникнет необходимость эвакуации семей российских сотрудников с АЭС "Бушер" в Иране, заявил в понедельник гендиректор "Росатома" Алексей Лихачёв. "Мы имеем в виду, как всегда, логистическую полностью отработанную схему ... и поэтапное формирование групп людей. Конечно, начнём с женщин и детей", - сказал Лихачев журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, алексей лихачев, павел зарубин, бушерская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", война израиля и ирана: последние новости о конфликте
Иран, Алексей Лихачев, Павел Зарубин, Бушерская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Лихачев рассказал о схеме эвакуации с АЭС "Бушер" при необходимости
Лихачев: женщин и детей будут вывозить первыми при эвакуации с АЭС "Бушер"