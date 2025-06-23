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Умер актер "Театра.doc" Сергей Букреев - РИА Новости, 23.06.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:09 23.06.2025 (обновлено: 15:12 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/bukreev-2024853420.html
Умер актер "Театра.doc" Сергей Букреев
Умер актер "Театра.doc" Сергей Букреев - РИА Новости, 23.06.2025
Умер актер "Театра.doc" Сергей Букреев
Актер "Театра.doc" Сергей Букреев скончался в воскресенье, у артиста произошел сердечный приступ, во время антракта он упал без сознания, сообщается в... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T15:09:00+03:00
2025-06-23T15:12:00+03:00
культура
театр.doc
сергей букреев
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Актер "Театра.doc" Сергей Букреев скончался в воскресенье, у артиста произошел сердечный приступ, во время антракта он упал без сознания, сообщается в официальной группе театра в соцсети "ВКонтакте". "В это воскресенье, 22 июня 2025 года, умер Сергей Букреев, замечательный артист и особенный, очень хороший человек. Большой, яркий, громкий, и бесконечно преданный театру как великой и веселой игре. Сергей пережил фатальный сердечный приступ, играя одну из своих лучших ролей - в "Палачах" по Мартину МакДонаху (Abbey Players): вышел в антракте на улицу и упал без сознания. Несколько дней врачи боролись за его жизнь", - говорится в сообщении. Как уточнили в театре, зритель запомнят Букреева по ролям в спектаклях "Новая Антигона" и "Кто любит Панкратова". Кроме того, Букреев известен по ролям в сериалах "След", "Горяча точка" и "Пятницкий".
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театр.doc, сергей букреев
Культура, Театр.Doc, Сергей Букреев
Умер актер "Театра.doc" Сергей Букреев

Актер "Театра.doc" Сергей Букреев умер в результате сердечного приступа

© Фото : Театр.docАктер "Театра.doc" Сергей Букреев
Актер Театра.doc Сергей Букреев - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Фото : Театр.doc
Актер "Театра.doc" Сергей Букреев . Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Актер "Театра.doc" Сергей Букреев скончался в воскресенье, у артиста произошел сердечный приступ, во время антракта он упал без сознания, сообщается в официальной группе театра в соцсети "ВКонтакте".
"В это воскресенье, 22 июня 2025 года, умер Сергей Букреев, замечательный артист и особенный, очень хороший человек. Большой, яркий, громкий, и бесконечно преданный театру как великой и веселой игре. Сергей пережил фатальный сердечный приступ, играя одну из своих лучших ролей - в "Палачах" по Мартину МакДонаху (Abbey Players): вышел в антракте на улицу и упал без сознания. Несколько дней врачи боролись за его жизнь", - говорится в сообщении.
Как уточнили в театре, зритель запомнят Букреева по ролям в спектаклях "Новая Антигона" и "Кто любит Панкратова".
Кроме того, Букреев известен по ролям в сериалах "След", "Горяча точка" и "Пятницкий".
 
КультураТеатр.DocСергей Букреев
 
 
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