https://ria.ru/20250623/bukreev-2024853420.html
Умер актер "Театра.doc" Сергей Букреев
Умер актер "Театра.doc" Сергей Букреев - РИА Новости, 23.06.2025
Умер актер "Театра.doc" Сергей Букреев
Актер "Театра.doc" Сергей Букреев скончался в воскресенье, у артиста произошел сердечный приступ, во время антракта он упал без сознания, сообщается в... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T15:09:00+03:00
2025-06-23T15:09:00+03:00
2025-06-23T15:12:00+03:00
культура
театр.doc
сергей букреев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024850940_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_ed520556dfeca16ff0d3dbcfec3362a9.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Актер "Театра.doc" Сергей Букреев скончался в воскресенье, у артиста произошел сердечный приступ, во время антракта он упал без сознания, сообщается в официальной группе театра в соцсети "ВКонтакте". "В это воскресенье, 22 июня 2025 года, умер Сергей Букреев, замечательный артист и особенный, очень хороший человек. Большой, яркий, громкий, и бесконечно преданный театру как великой и веселой игре. Сергей пережил фатальный сердечный приступ, играя одну из своих лучших ролей - в "Палачах" по Мартину МакДонаху (Abbey Players): вышел в антракте на улицу и упал без сознания. Несколько дней врачи боролись за его жизнь", - говорится в сообщении. Как уточнили в театре, зритель запомнят Букреева по ролям в спектаклях "Новая Антигона" и "Кто любит Панкратова". Кроме того, Букреев известен по ролям в сериалах "След", "Горяча точка" и "Пятницкий".
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024850940_180:0:1260:810_1920x0_80_0_0_6b7bade5baeb4841c3fcfb817b1610b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
театр.doc, сергей букреев
Культура, Театр.Doc, Сергей Букреев
Умер актер "Театра.doc" Сергей Букреев
Актер "Театра.doc" Сергей Букреев умер в результате сердечного приступа
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Актер "Театра.doc" Сергей Букреев скончался в воскресенье, у артиста произошел сердечный приступ, во время антракта он упал без сознания, сообщается в официальной группе театра в соцсети "ВКонтакте".
"В это воскресенье, 22 июня 2025 года, умер Сергей Букреев, замечательный артист и особенный, очень хороший человек. Большой, яркий, громкий, и бесконечно преданный театру как великой и веселой игре. Сергей пережил фатальный сердечный приступ, играя одну из своих лучших ролей - в "Палачах" по Мартину МакДонаху (Abbey Players): вышел в антракте на улицу и упал без сознания. Несколько дней врачи боролись за его жизнь", - говорится в сообщении.
Как уточнили в театре, зритель запомнят Букреева по ролям в спектаклях "Новая Антигона" и "Кто любит Панкратова".
Кроме того, Букреев известен по ролям в сериалах "След", "Горяча точка" и "Пятницкий".