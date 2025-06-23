https://ria.ru/20250623/bukreev-2024853420.html

Умер актер "Театра.doc" Сергей Букреев

Умер актер "Театра.doc" Сергей Букреев - РИА Новости, 23.06.2025

Умер актер "Театра.doc" Сергей Букреев

Актер "Театра.doc" Сергей Букреев скончался в воскресенье, у артиста произошел сердечный приступ, во время антракта он упал без сознания, сообщается в... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T15:09:00+03:00

2025-06-23T15:09:00+03:00

2025-06-23T15:12:00+03:00

культура

театр.doc

сергей букреев

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Актер "Театра.doc" Сергей Букреев скончался в воскресенье, у артиста произошел сердечный приступ, во время антракта он упал без сознания, сообщается в официальной группе театра в соцсети "ВКонтакте". "В это воскресенье, 22 июня 2025 года, умер Сергей Букреев, замечательный артист и особенный, очень хороший человек. Большой, яркий, громкий, и бесконечно преданный театру как великой и веселой игре. Сергей пережил фатальный сердечный приступ, играя одну из своих лучших ролей - в "Палачах" по Мартину МакДонаху (Abbey Players): вышел в антракте на улицу и упал без сознания. Несколько дней врачи боролись за его жизнь", - говорится в сообщении. Как уточнили в театре, зритель запомнят Букреева по ролям в спектаклях "Новая Антигона" и "Кто любит Панкратова". Кроме того, Букреев известен по ролям в сериалах "След", "Горяча точка" и "Пятницкий".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

театр.doc, сергей букреев