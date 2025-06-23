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Британское правительство потратило 710 тысяч долларов на изменение логотипа - РИА Новости, 23.06.2025
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00:19 23.06.2025 (обновлено: 00:44 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/britaniya-2024714245.html
Британское правительство потратило 710 тысяч долларов на изменение логотипа
Британское правительство потратило 710 тысяч долларов на изменение логотипа - РИА Новости, 23.06.2025
Британское правительство потратило 710 тысяч долларов на изменение логотипа
Британские власти потратили свыше 710 тысяч долларов из денег налогоплательщиков на изменение логотипа на сайте правительства, поменяв лишь цвета его фона и... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T00:19:00+03:00
2025-06-23T00:44:00+03:00
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Британские власти потратили свыше 710 тысяч долларов из денег налогоплательщиков на изменение логотипа на сайте правительства, поменяв лишь цвета его фона и точки перед доменом, а также незначительно переместив один элемент логотипа, сообщает издание Daily Mail. "Министры потратили более 500 тысяч фунтов стерлингов (свыше 700 тысяч долларов - ред.) из денег налогоплательщиков на "бесполезную" переделку сайта правительства, которая, по словам критиков, представляет собой не более чем смену цвета и перемещение точки... Изменения были заказаны в рамках "обновления бренда" по контрактам на общую сумму 532 тысячи фунтов стерлингов (714 тысяч долларов - ред.)... В новом логотипе традиционная чёрная шапка (сайта - ред.) стала синей, а точка - бирюзовой", - говорится в сообщении. По данным издания, обновлённый логотип должен быть запущен уже в июне. Как пишет газета, дорогостоящие изменения уже подверглись насмешкам со стороны госслужащих, некоторые из которых назвали новый логотип "безвкусным", "дешёвым" и "абсолютно ужасным". "Неуважение к деньгам налогоплательщиков продолжает быть поражающим... Трата более 500 тысяч фунтов стерлингов на изменение логотипа на правительственном сайте является буквальной шуткой над налогоплательщиками", - приводит издание слова бывшего председателя британской популистской партии Reform UK Зиа Юсуфа.
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в мире, великобритания
В мире, Великобритания
Британское правительство потратило 710 тысяч долларов на изменение логотипа

Британское правительство потратило 710 тысяч долларов на изменение лого на сайте

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Британские власти потратили свыше 710 тысяч долларов из денег налогоплательщиков на изменение логотипа на сайте правительства, поменяв лишь цвета его фона и точки перед доменом, а также незначительно переместив один элемент логотипа, сообщает издание Daily Mail.
"Министры потратили более 500 тысяч фунтов стерлингов (свыше 700 тысяч долларов - ред.) из денег налогоплательщиков на "бесполезную" переделку сайта правительства, которая, по словам критиков, представляет собой не более чем смену цвета и перемещение точки... Изменения были заказаны в рамках "обновления бренда" по контрактам на общую сумму 532 тысячи фунтов стерлингов (714 тысяч долларов - ред.)... В новом логотипе традиционная чёрная шапка (сайта - ред.) стала синей, а точка - бирюзовой", - говорится в сообщении.
По данным издания, обновлённый логотип должен быть запущен уже в июне. Как пишет газета, дорогостоящие изменения уже подверглись насмешкам со стороны госслужащих, некоторые из которых назвали новый логотип "безвкусным", "дешёвым" и "абсолютно ужасным".
"Неуважение к деньгам налогоплательщиков продолжает быть поражающим... Трата более 500 тысяч фунтов стерлингов на изменение логотипа на правительственном сайте является буквальной шуткой над налогоплательщиками", - приводит издание слова бывшего председателя британской популистской партии Reform UK Зиа Юсуфа.
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