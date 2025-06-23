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В Ростовской области потушили пожар на промпредприятии после атаки БПЛА

В Ростовской области потушили пожар на промпредприятии после атаки БПЛА - РИА Новости, 23.06.2025

В Ростовской области потушили пожар на промпредприятии после атаки БПЛА

Пожар на промпредприятии в Ростовской области, возникший из-за атаки БПЛА, ликвидирован, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T08:42:00+03:00

2025-06-23T08:42:00+03:00

2025-06-23T08:45:00+03:00

происшествия

юрий слюсарь

ростовская область

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пожар на промпредприятии в Ростовской области, возникший из-за атаки БПЛА, ликвидирован, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.Ранее Слюсарь заявлял, что промышленное предприятие загорелось в Ростовской области из-за атаки БПЛА, предварительно, никто не пострадал."Дополнение: по состоянию на 07.50 возгорание ликвидировано", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250622/pvo-2024696233.html

ростовская область

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происшествия, юрий слюсарь , ростовская область