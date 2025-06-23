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В Ростовской области потушили пожар на промпредприятии после атаки БПЛА
В Ростовской области потушили пожар на промпредприятии после атаки БПЛА - РИА Новости, 23.06.2025
В Ростовской области потушили пожар на промпредприятии после атаки БПЛА
Пожар на промпредприятии в Ростовской области, возникший из-за атаки БПЛА, ликвидирован, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T08:42:00+03:00
2025-06-23T08:42:00+03:00
2025-06-23T08:45:00+03:00
происшествия
юрий слюсарь
ростовская область
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пожар на промпредприятии в Ростовской области, возникший из-за атаки БПЛА, ликвидирован, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.Ранее Слюсарь заявлял, что промышленное предприятие загорелось в Ростовской области из-за атаки БПЛА, предварительно, никто не пострадал."Дополнение: по состоянию на 07.50 возгорание ликвидировано", - говорится в сообщении.
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происшествия, юрий слюсарь , ростовская область
Происшествия, Юрий Слюсарь , Ростовская область
В Ростовской области потушили пожар на промпредприятии после атаки БПЛА
Слюсарь: в Ростовской области потушили пожар на промпредприятии после атаки БПЛА