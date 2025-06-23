https://ria.ru/20250623/bilayn-2024847431.html

"Билайн adtech" провел исследование рынка ретейл-медиа

"Билайн adtech" провел исследование рынка ретейл-медиа - РИА Новости, 23.06.2025

"Билайн adtech" провел исследование рынка ретейл-медиа

Ретейл медиаплатформа и агентство Eshopmedia при поддержке "Билайн adtech" представило результаты исследования "Ретейл-медиа глазами ретейлеров", в опросе... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T15:28:00+03:00

2025-06-23T15:28:00+03:00

2025-06-23T15:28:00+03:00

технологии

билайн

вымпелком

медиа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/78475/73/784757317_0:115:2031:1257_1920x0_80_0_0_e146b67d4773a87e1f682e7304c0ecfe.jpg

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Ретейл медиаплатформа и агентство Eshopmedia при поддержке "Билайн adtech" представило результаты исследования "Ретейл-медиа глазами ретейлеров", в опросе участвовали представители онлайн-ретейлеров и маркетплейсов, сообщает пресс-служба оператора.Цель исследования — выявить текущие вызовы, точки роста и стратегическое видение будущего одного из самых быстрорастущих рекламных каналов.Согласно опросу, 91% респондентов назвали эффективность главным фактором выбора этого инструмента. 36,4% ретейлеров сообщили о более чем двукратном росте рекламной выручки в 2024 году, и такой же процент ожидает роста на 50% в 2025 году. Дополнительно 20% участников прогнозируют повторное удвоение доходов.72% опрошенных уже сотрудничают с непрофильными рекламодателями для проведения кликаут-кампаний — среди них банки, страховые компании и девелоперы."Трансформация информационного поиска в товарный — один из ключевых трендов медиапотребления. Рекламодатели переориентируют бюджеты, и, как показывает исследование, уже 63,6% формируют отдельную статью расходов на ретейл медиа. Чтобы этот канал стал еще более востребованным, важна технологическая зрелость: собственные решения уже есть у 36,4% ретейлеров, еще 45,5% используют платформы технологических партнеров", – отметил CEO ГК "Билайн adtech" и директор по рекламному бизнесу "Билайна" Евгений Коробов, его слова приводит пресс-служба.Однако развитию мешает нехватка экспертизы: 64% респондентов отметили, что рекламодатели недостаточно понимают возможности канала, а 36% назвали нехватку квалифицированных команд основным барьером роста, подчеркнули в пресс-службе."Одно из главных преимуществ ретейл медиа — прозрачная атрибуция: по данным исследования 100% ретейлеров передают данные о показах и кликах, а 90,9% — предоставляют статистику вплоть до продаж. Это позволяет брендам видеть эффективность вложений и принимать решения на основе данных. Примечательно, что 72,7% ретейлеров фиксируют перераспределение именно ТВ-бюджетов в пользу ретейл медиа", – подчеркнула директор по рекламным продуктам и партнерствам "Билайн adtech" Анастасия Белова.Рынок также демонстрирует рост среднего рекламного чека: 54,5% отметили его увеличение на 25% и более. Основными источниками бюджетов стали ТВ, соцсети, programmatic и наружная реклама. В среднем, рекламные инвестиции брендов составляют 3–5% от GMV.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, билайн, вымпелком, медиа