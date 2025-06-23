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Украинские беспилотники пытались атаковать Московский регион - РИА Новости, 23.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:45 23.06.2025 (обновлено: 22:05 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/bespilotniki-2024965732.html
Украинские беспилотники пытались атаковать Московский регион
Украинские беспилотники пытались атаковать Московский регион - РИА Новости, 23.06.2025
Украинские беспилотники пытались атаковать Московский регион
Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Московским регионом, сообщило Минобороны. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T21:45:00+03:00
2025-06-23T22:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
москва
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Московским регионом, сообщило Минобороны.&quot;Двадцать третьего июня, с 18:50 до 21:00 мск, дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один — над Московским регионом и два — над территорией Курской области&quot;, — говорится в заявлении.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.В ответ армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250606/pvo-2021232260.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), москва
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Москва
Украинские беспилотники пытались атаковать Московский регион

ПВО уничтожила один дрон ВСУ над Московским регионом и два над Курской областью

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Московским регионом, сообщило Минобороны.
«

"Двадцать третьего июня, с 18:50 до 21:00 мск, дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один — над Московским регионом и два — над территорией Курской области", — говорится в заявлении.

Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 174 беспилотника
6 июня, 07:58
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
В ответ армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Москва
 
 
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