https://ria.ru/20250623/bespilotniki-2024965732.html

Украинские беспилотники пытались атаковать Московский регион

Украинские беспилотники пытались атаковать Московский регион - РИА Новости, 23.06.2025

Украинские беспилотники пытались атаковать Московский регион

Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Московским регионом, сообщило Минобороны. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T21:45:00+03:00

2025-06-23T21:45:00+03:00

2025-06-23T22:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

москва

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Московским регионом, сообщило Минобороны."Двадцать третьего июня, с 18:50 до 21:00 мск, дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один — над Московским регионом и два — над территорией Курской области", — говорится в заявлении.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.В ответ армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20250606/pvo-2021232260.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), москва