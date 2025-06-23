https://ria.ru/20250623/bespilotniki-2024965732.html
Украинские беспилотники пытались атаковать Московский регион
Украинские беспилотники пытались атаковать Московский регион - РИА Новости, 23.06.2025
Украинские беспилотники пытались атаковать Московский регион
Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Московским регионом, сообщило Минобороны. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T21:45:00+03:00
2025-06-23T21:45:00+03:00
2025-06-23T22:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
москва
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Московским регионом, сообщило Минобороны."Двадцать третьего июня, с 18:50 до 21:00 мск, дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один — над Московским регионом и два — над территорией Курской области", — говорится в заявлении.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.В ответ армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250606/pvo-2021232260.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), москва
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Москва
Украинские беспилотники пытались атаковать Московский регион
ПВО уничтожила один дрон ВСУ над Московским регионом и два над Курской областью