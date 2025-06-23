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Силы ПВО ночью уничтожили 23 украинских беспилотника - РИА Новости, 23.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:34 23.06.2025 (обновлено: 07:37 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/bespilotniki-2024738968.html
Силы ПВО ночью уничтожили 23 украинских беспилотника
Силы ПВО ночью уничтожили 23 украинских беспилотника - РИА Новости, 23.06.2025
Силы ПВО ночью уничтожили 23 украинских беспилотника
Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T07:34:00+03:00
2025-06-23T07:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ростовская область
астраханская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны.&quot;Всего за ночь перехвачены и уничтожены 23 беспилотных летательных аппарата самолетного типа&quot;, — говорится в сообщении.Военные перехватили:ВСУ при помощи беспилотников практически каждый день пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России. Средства ПВО успешно уничтожают летательные аппараты противника.
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россия, ростовская область, астраханская область, вооруженные силы украины, волгоградская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ростовская область, Астраханская область, Вооруженные силы Украины, Волгоградская область

Силы ПВО ночью уничтожили 23 украинских беспилотника

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны.
«

"Всего за ночь перехвачены и уничтожены 23 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сообщении.

Военные перехватили:
ВСУ при помощи беспилотников практически каждый день пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России. Средства ПВО успешно уничтожают летательные аппараты противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияРостовская областьАстраханская областьВооруженные силы УкраиныВолгоградская область
 
 
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