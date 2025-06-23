https://ria.ru/20250623/bespilotniki-2024738968.html

Силы ПВО ночью уничтожили 23 украинских беспилотника

Силы ПВО ночью уничтожили 23 украинских беспилотника - РИА Новости, 23.06.2025

Силы ПВО ночью уничтожили 23 украинских беспилотника

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T07:34:00+03:00

2025-06-23T07:34:00+03:00

2025-06-23T07:37:00+03:00

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны."Всего за ночь перехвачены и уничтожены 23 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сообщении.Военные перехватили:ВСУ при помощи беспилотников практически каждый день пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России. Средства ПВО успешно уничтожают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

ростовская область

астраханская область

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