https://ria.ru/20250623/bespilotnik-2024940222.html
Над Калужской областью сбили беспилотник
Над Калужской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 23.06.2025
Над Калужской областью сбили беспилотник
Беспилотник сбит на территории Жуковского района Калужской области, предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщил губернатор Владислав... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T19:41:00+03:00
2025-06-23T19:41:00+03:00
2025-06-23T19:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
жуковский район
калужская область
владислав шапша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986173107_0:0:3208:1806_1920x0_80_0_0_7a639b2a6c2f5e847889c1281ee58430.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Беспилотник сбит на территории Жуковского района Калужской области, предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщил губернатор Владислав Шапша. "Сегодня вечером на территории Жуковского района силами ПВО сбит один БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет. На месте работает оперативная группа", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250622/ukraina-2024533309.html
жуковский район
калужская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986173107_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_ea3c30baa813037a7c188586595601b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жуковский район, калужская область, владислав шапша
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Жуковский район, Калужская область, Владислав Шапша
Над Калужской областью сбили беспилотник
Шапша: в Жуковском районе Калужской области сбили беспилотник, пострадавших нет