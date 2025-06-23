https://ria.ru/20250623/bespilotnik-2024940222.html

Над Калужской областью сбили беспилотник

Над Калужской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 23.06.2025

Над Калужской областью сбили беспилотник

Беспилотник сбит на территории Жуковского района Калужской области, предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщил губернатор Владислав... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T19:41:00+03:00

2025-06-23T19:41:00+03:00

2025-06-23T19:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

жуковский район

калужская область

владислав шапша

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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Беспилотник сбит на территории Жуковского района Калужской области, предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщил губернатор Владислав Шапша. "Сегодня вечером на территории Жуковского района силами ПВО сбит один БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет. На месте работает оперативная группа", - написал Шапша в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250622/ukraina-2024533309.html

жуковский район

калужская область

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Наталья Макарова

происшествия, жуковский район, калужская область, владислав шапша