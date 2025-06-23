https://ria.ru/20250623/bespilotnik-2024937401.html

ПВО отразила атаку летевшего на Москву беспилотника

ПВО отразила атаку летевшего на Москву беспилотника - РИА Новости, 24.06.2025

ПВО отразила атаку летевшего на Москву беспилотника

ПВО Минобороны отражена атака вражеского БПЛА, летевшего на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-23T19:22:00+03:00

2025-06-23T19:22:00+03:00

2025-06-24T00:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

москва

сергей собянин

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. ПВО Минобороны отражена атака вражеского БПЛА, летевшего на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Как уточнил градоначальник в своем Telegram-канале, на месте падения обломков работают экстренные службы.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, сергей собянин, украина, вооруженные силы украины