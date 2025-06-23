https://ria.ru/20250623/baza-2024873458.html

Российский борец Байдусов попал в базу сайта "Миротворец"

Российский борец Байдусов попал в базу сайта "Миротворец" - РИА Новости, 23.06.2025

Российский борец Байдусов попал в базу сайта "Миротворец"

Российский борец Евгений Байдусов попал в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец", об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T16:04:00+03:00

2025-06-23T16:04:00+03:00

2025-06-23T16:04:00+03:00

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Российский борец Евгений Байдусов попал в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец", об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале. В понедельник на сайте появились персональные данные 22-летнего борца греко-римского стиля из Нижегородской области. Указано, что он якобы пропагандировал войну, покушался на суверенитет и территориальную целостность Украины, поддерживал российскую специальную военную операцию на Украине. Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.

https://ria.ru/20250623/ukraina-2024726127.html

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