Крупные российские банки снизили ставки по вкладам
"Финуслуги": все крупные российские банки снизили ставки по вкладам
Знак процента. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Все крупные российские банки из топ-20 снизили ставки по вкладам после последнего заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги".
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"Июньское заседание по ключевой ставке, на котором было принято решение снизить ее уровень до 20%, повлекло самое массовое снижение ставок по рублевым вкладам. Об этом свидетельствуют данные индекса вкладов, рассчитываемого маркетплейсом "Финуслуги" по депозитным продуктам в топ-20 банках по объему средств населения… Реакция банков была практически единодушной: ставки по вкладам к настоящему моменту упали в 20 банках из топ-20", - говорится в сообщении.
Единственное повышение – на 0,5 процентного пункта по трехмесячному вкладу – зафиксировано в одном из банков наряду со снижением ставок по другим вкладам, добавляет в пресс-релизе.
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"В среднем ставки после минувшего заседания Банка России упали на 0,81-1,22 процентного пункта, а с начала 2025 года – на 2,75-3,81 процентного пункта. По состоянию на 23 июня 2025 года, средняя ставка по трехмесячным вкладам без специальных условий в топ-20 банках составила 18,77%, по полугодовым депозитам – 18,08%, по годовым – 17,29%. Максимальные предлагаемые ставки составляют 20,50%, 19,30%, 19,50% соответственно. Минимальные ставки – 17,20%, 16,33% и 14,68%", - также отмечается там.
ЦБ РФ 6 июня впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.