https://ria.ru/20250623/banki-2024901982.html

Крупные российские банки снизили ставки по вкладам

Крупные российские банки снизили ставки по вкладам - РИА Новости, 23.06.2025

Крупные российские банки снизили ставки по вкладам

Все крупные российские банки из топ-20 снизили ставки по вкладам после последнего заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке, сообщает... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T17:35:00+03:00

2025-06-23T17:35:00+03:00

2025-06-23T17:37:00+03:00

экономика

ипотека

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Все крупные российские банки из топ-20 снизили ставки по вкладам после последнего заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". "Июньское заседание по ключевой ставке, на котором было принято решение снизить ее уровень до 20%, повлекло самое массовое снижение ставок по рублевым вкладам. Об этом свидетельствуют данные индекса вкладов, рассчитываемого маркетплейсом "Финуслуги" по депозитным продуктам в топ-20 банках по объему средств населения… Реакция банков была практически единодушной: ставки по вкладам к настоящему моменту упали в 20 банках из топ-20", - говорится в сообщении. Единственное повышение – на 0,5 процентного пункта по трехмесячному вкладу – зафиксировано в одном из банков наряду со снижением ставок по другим вкладам, добавляет в пресс-релизе. "В среднем ставки после минувшего заседания Банка России упали на 0,81-1,22 процентного пункта, а с начала 2025 года – на 2,75-3,81 процентного пункта. По состоянию на 23 июня 2025 года, средняя ставка по трехмесячным вкладам без специальных условий в топ-20 банках составила 18,77%, по полугодовым депозитам – 18,08%, по годовым – 17,29%. Максимальные предлагаемые ставки составляют 20,50%, 19,30%, 19,50% соответственно. Минимальные ставки – 17,20%, 16,33% и 14,68%", - также отмечается там. ЦБ РФ 6 июня впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.

https://ria.ru/20250623/yuliyabezmenova-2024527777.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, ипотека, центральный банк рф (цб рф)