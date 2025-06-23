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Почему звезда "Чародеев" отказалась от карьеры в кино - РИА Новости, 23.06.2025
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18:37 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/ashimova-2024907599.html
Почему звезда "Чародеев" отказалась от карьеры в кино
Почему звезда "Чародеев" отказалась от карьеры в кино - РИА Новости, 23.06.2025
Почему звезда "Чародеев" отказалась от карьеры в кино
Больше 40 лет назад на экраны СССР вышла замечательная музыкально-комедийная двухсерийная телевизионная сказка "Чародеи", которую и до сих пор называют одним из РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T18:37:00+03:00
2025-06-23T18:37:00+03:00
ссср
улан-удэ
михаил светин
константин бромберг
москва
александр абдулов
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Больше 40 лет назад на экраны СССР вышла замечательная музыкально-комедийная двухсерийная телевизионная сказка "Чародеи", которую и до сих пор называют одним из лучших новогодних фильмов. Не случайно его часто показывают перед Новым годом.Своим успехом фильм "Чародеи" во многом был обязан великолепным актерским составом. Абдулов, Васильева, Гафт, Фарада, Яковлева, Светин, Виторган — сплошные звезды первой величины советского кинематографа.Удивительно, как на этом звездном небосводе не затерялась 9-летняя Аня Ашимова, веселая рыжеволосая сестричка экранного героя Александра Абдулова. Зрители были уверены, что у девочки есть актерский талант, и прочили ей блестящее будущее в кино. Но судьба распорядилась иначе...Улыбка судьбыАнна Ашимова родилась 9 января 1973 года в городе Улан-Удэ, где в это время её отец, Рафаэль Ашимов, служил военным инженером. В 1980 году семья переехала в Москву, где девочка сразу же записалась во множество кружков во Дворце пионеров неподалёку.Там-то ей и улыбнулась судьба, когда к ней на занятиях в кружке по рисовании подошла ассистент режиссера Константина Бромберга и предложила сняться в кино. Вместе со своими подружками она согласилась прийти на кастинг.Хотя девочка особым актёрским талантом не обладала, на пробах режиссеру картины она понравилась. Очаровательная рыжеволосая девочка с обаятельной улыбкой была почти сразу утверждена на роль в фильме.Трудные съемкиУдивительно, но обычная московская школьница Аня Ашимова не потерялась среди знаменитых актеров, сыгравших в фильме. Хотя съемки проходили иногда тяжело, сказывалось отсутствие опыта.Не всегда получалось сыграть так, как требовал режиссёр. Константин Бромберг нервничал, а иногда и просто выходил из себя, когда Аня забывала текст роли. Если же режиссёр был ею недоволен или того хуже, повышал на неё голос, она терялась, вообще забывала слова и начинала заикаться. Приходилось режиссёру ждать, пока девочка успокоится, и начинать всё заново.Все взрослые актёры относились к школьнице с большой теплотой. Частенько они угощали её какими-то лакомствами, делали небольшие сюрпризы. По воспоминаниям Ани, Михаил Светин однажды привез ей подарок от своей дочери — коллекцию карманных календарей.А Александр Абдулов веселил и ее, и всю съемочную группу, порой ведя себя как настоящий старший брат.Хотела спеть две песни — не далиПо сценарию фильма девочка должна была исполнить две песни. Ане очень хотелось спеть самой, и она даже смогла уговорить режиссера дать ей попробовать. Но хотя спела девочка действительно довольно неплохо, худсовет ее вокал не утвердил. Пришлось режиссеру прибегать к услугам профессиональных певиц.Сейчас мало кто знает, что в фильме героиня Ани "поет" двумя голосами. Песню "Три белых коня" за нее исполнила Лариса Долина, а "Снежинку" — Ольга Рождественская.Да и говорит Аня в картине тоже не ее голосом — роль девочки озвучила профессиональная актриса дубляжа Светлана Харлап.Дергали за косички и ставили подножкиПосле показа фильма "Чародеи" по телевизору Аня Ашимова проснулась знаменитой, даже взрослые зрители часто узнавали ее на улице, просили автографы. А вот в школе, куда Аня вернулась после съемок, ее ждал неприятный сюрприз.Одноклассники ее дёргали за косички, ставили подножки, толкали. Девчонки вели себя ничем не лучше, они вели себя с ней надменно и обижали. Аню и раньше дразнили ботаником, а сейчас стали еще называть чародейкой. Девочка долго ничего не могла поделать с неприязнью ровесников.Ситуация сгладилась, когда вышла пластинка с песнями из фильма, у Ани был один экземпляр, подаренный на киностудии, и она не жадничала, давала послушать и переписать слова. Так пластинка и помогла ей снова стать своей в школе.Но все равно неприятный осадок от "популярности" остался у Ашимовой на всю жизнь.Где сейчас бывшая "чародейка"После окончания школы не стала актрисой, решив остановить свой выбор на более "земной профессии".Анна поступила в Государственную академию управления на факультет экономической информатики, где уже на первом курсе познакомилась с хорошим парнем Кириллом Гайдашем, а на четвертом вышла за него замуж."Я никогда не стремилась стать актрисой, потому что прекрасно понимала — работа эта нестабильная, связанная с постоянными разъездами, несовместимая с нормальной семейной жизнью. А мне с ранних лет хотелось иметь семью, заботиться о муже, ребенке." — говорила Анна позже в интервью.Сейчас она ведёт довольно закрытый образ жизни, не стремится привлекать к себе внимание и совсем не жалеет о том, что не стала актрисой.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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ссср, улан-удэ, михаил светин, константин бромберг, москва, александр абдулов
СССР, Улан-Удэ, Михаил Светин, Константин Бромберг, Москва, Александр Абдулов

Почему звезда "Чародеев" отказалась от карьеры в кино

© Гостелерадио СССР (1982)Кадр из фильма "Чародеи"
Кадр из фильма Чародеи - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Гостелерадио СССР (1982)
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Больше 40 лет назад на экраны СССР вышла замечательная музыкально-комедийная двухсерийная телевизионная сказка "Чародеи", которую и до сих пор называют одним из лучших новогодних фильмов. Не случайно его часто показывают перед Новым годом.
Своим успехом фильм "Чародеи" во многом был обязан великолепным актерским составом. Абдулов, Васильева, Гафт, Фарада, Яковлева, Светин, Виторган — сплошные звезды первой величины советского кинематографа.
Удивительно, как на этом звездном небосводе не затерялась 9-летняя Аня Ашимова, веселая рыжеволосая сестричка экранного героя Александра Абдулова. Зрители были уверены, что у девочки есть актерский талант, и прочили ей блестящее будущее в кино. Но судьба распорядилась иначе...
© Гостелерадио СССР (1982)Кадр из фильма "Чародеи"
Кадр из фильма Чародеи - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Гостелерадио СССР (1982)
Кадр из фильма "Чародеи"

Улыбка судьбы

Анна Ашимова родилась 9 января 1973 года в городе Улан-Удэ, где в это время её отец, Рафаэль Ашимов, служил военным инженером. В 1980 году семья переехала в Москву, где девочка сразу же записалась во множество кружков во Дворце пионеров неподалёку.
Там-то ей и улыбнулась судьба, когда к ней на занятиях в кружке по рисовании подошла ассистент режиссера Константина Бромберга и предложила сняться в кино. Вместе со своими подружками она согласилась прийти на кастинг.
Хотя девочка особым актёрским талантом не обладала, на пробах режиссеру картины она понравилась. Очаровательная рыжеволосая девочка с обаятельной улыбкой была почти сразу утверждена на роль в фильме.
© Гостелерадио СССР (1982)Кадр из фильма "Чародеи"
Кадр из фильма Чародеи - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Гостелерадио СССР (1982)
Кадр из фильма "Чародеи"

Трудные съемки

Удивительно, но обычная московская школьница Аня Ашимова не потерялась среди знаменитых актеров, сыгравших в фильме. Хотя съемки проходили иногда тяжело, сказывалось отсутствие опыта.
Не всегда получалось сыграть так, как требовал режиссёр. Константин Бромберг нервничал, а иногда и просто выходил из себя, когда Аня забывала текст роли. Если же режиссёр был ею недоволен или того хуже, повышал на неё голос, она терялась, вообще забывала слова и начинала заикаться. Приходилось режиссёру ждать, пока девочка успокоится, и начинать всё заново.
Все взрослые актёры относились к школьнице с большой теплотой. Частенько они угощали её какими-то лакомствами, делали небольшие сюрпризы. По воспоминаниям Ани, Михаил Светин однажды привез ей подарок от своей дочери — коллекцию карманных календарей.
А Александр Абдулов веселил и ее, и всю съемочную группу, порой ведя себя как настоящий старший брат.
© РИА Новости / Шахвердиев | Перейти в медиабанкАлександр Абдулов
Александр Абдулов - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Шахвердиев
Перейти в медиабанк
Александр Абдулов

Хотела спеть две песни — не дали

По сценарию фильма девочка должна была исполнить две песни. Ане очень хотелось спеть самой, и она даже смогла уговорить режиссера дать ей попробовать. Но хотя спела девочка действительно довольно неплохо, худсовет ее вокал не утвердил. Пришлось режиссеру прибегать к услугам профессиональных певиц.
Сейчас мало кто знает, что в фильме героиня Ани "поет" двумя голосами. Песню "Три белых коня" за нее исполнила Лариса Долина, а "Снежинку" — Ольга Рождественская.
Да и говорит Аня в картине тоже не ее голосом — роль девочки озвучила профессиональная актриса дубляжа Светлана Харлап.
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Анатолий Медведь
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Певица Лариса Долина

Дергали за косички и ставили подножки

После показа фильма "Чародеи" по телевизору Аня Ашимова проснулась знаменитой, даже взрослые зрители часто узнавали ее на улице, просили автографы. А вот в школе, куда Аня вернулась после съемок, ее ждал неприятный сюрприз.
Одноклассники ее дёргали за косички, ставили подножки, толкали. Девчонки вели себя ничем не лучше, они вели себя с ней надменно и обижали. Аню и раньше дразнили ботаником, а сейчас стали еще называть чародейкой. Девочка долго ничего не могла поделать с неприязнью ровесников.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАктриса Светлана Харлап
Актриса Светлана Харлап - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Актриса Светлана Харлап
Ситуация сгладилась, когда вышла пластинка с песнями из фильма, у Ани был один экземпляр, подаренный на киностудии, и она не жадничала, давала послушать и переписать слова. Так пластинка и помогла ей снова стать своей в школе.
Но все равно неприятный осадок от "популярности" остался у Ашимовой на всю жизнь.
© Гостелерадио СССР (1982)Кадр из фильма "Чародеи"
Кадр из фильма Чародеи - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Гостелерадио СССР (1982)
Кадр из фильма "Чародеи"

Где сейчас бывшая "чародейка"

После окончания школы не стала актрисой, решив остановить свой выбор на более "земной профессии".
Анна поступила в Государственную академию управления на факультет экономической информатики, где уже на первом курсе познакомилась с хорошим парнем Кириллом Гайдашем, а на четвертом вышла за него замуж.
"Я никогда не стремилась стать актрисой, потому что прекрасно понимала — работа эта нестабильная, связанная с постоянными разъездами, несовместимая с нормальной семейной жизнью. А мне с ранних лет хотелось иметь семью, заботиться о муже, ребенке." — говорила Анна позже в интервью.
© Гостелерадио СССР (1982)Кадр из фильма "Чародеи"
Кадр из фильма Чародеи - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Гостелерадио СССР (1982)
Кадр из фильма "Чародеи"
Сейчас она ведёт довольно закрытый образ жизни, не стремится привлекать к себе внимание и совсем не жалеет о том, что не стала актрисой.
 
СССРУлан-УдэМихаил СветинКонстантин БромбергМоскваАлександр Абдулов
 
 
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