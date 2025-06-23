https://ria.ru/20250623/antonov-2024798994.html
Юрий Антонов опроверг данные о госпитализации
Юрий Антонов опроверг данные о госпитализации - РИА Новости, 23.06.2025
Юрий Антонов опроверг данные о госпитализации
Народный артист РФ Юрий Антонов в беседе с РИА Новости опроверг информацию о том, что его госпитализировали, он отметил, что находится дома, с ним все хорошо. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T12:17:00+03:00
2025-06-23T12:17:00+03:00
2025-06-23T12:17:00+03:00
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Народный артист РФ Юрий Антонов в беседе с РИА Новости опроверг информацию о том, что его госпитализировали, он отметил, что находится дома, с ним все хорошо. "Нет, я дома. Все хорошо. Правда погода ужасная: то дождь, то солнце. Вот животных кормлю", - сказал собеседник агентства на соответствующий вопрос. Ранее в Telegram-канале Shot сообщалось, что Антонова якобы госпитализировали и диагностировали заболевание сердца.
https://ria.ru/20250423/putin-2012976311.html
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россия, юрий антонов
Культура, Россия, Юрий Антонов
Юрий Антонов опроверг данные о госпитализации
Народный артист Юрий Антонов опроверг данные о госпитализации