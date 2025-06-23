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В Анапе волонтеры обнаружили мусор из Турции - РИА Новости, 23.06.2025
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04:13 23.06.2025 (обновлено: 04:14 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/anapa-2024729092.html
В Анапе волонтеры обнаружили мусор из Турции
В Анапе волонтеры обнаружили мусор из Турции - РИА Новости, 23.06.2025
В Анапе волонтеры обнаружили мусор из Турции
Волонтеры в ходе уборки песка от мазута на территории природного парка "Анапская пересыпь" обнаружили мусор, который принесло течением из Турции, сообщил РИА... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T04:13:00+03:00
2025-06-23T04:14:00+03:00
турция
анапа
керченский пролив
общество
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Волонтеры в ходе уборки песка от мазута на территории природного парка "Анапская пересыпь" обнаружили мусор, который принесло течением из Турции, сообщил РИА Новости на ПМЭФ сопредседатель Всероссийского движения "Экосистема" Андрей Руднев. "Мы открыли в феврале свой собственный штаб на особо охраняемой природной территории "Анапская пересыпь". Там мы не только занимались очисткой песка от мазута, но ещё и проводили различные исследования, проводили рекогносцировку местности, создали карту территории и потом выявили, что там большое количество твердых бытовых отходов. Параллельно с мазутом мы собрали мусор, который был в том числе и турецкий. Было видно, что это турецкая упаковка", - сказал Руднев. По его словам, к уборке пляжей в районе Анапы присоединилось около тысячи волонтеров движения "Экосистема". В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 18 по 21 июня.
https://ria.ru/20250610/anapa-2022129493.html
https://ria.ru/20250621/chernyshenko-2024444835.html
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турция, анапа, керченский пролив, общество
Турция, Анапа, Керченский пролив, Общество
В Анапе волонтеры обнаружили мусор из Турции

Волонтеры при уборке песка от мазута у Анапы обнаружили мусор из Турции

© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/TelegramШторм вынес на береговую полосу Анапы новые фрагменты мазута
Шторм вынес на береговую полосу Анапы новые фрагменты мазута - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/Telegram
Шторм вынес на береговую полосу Анапы новые фрагменты мазута. Архивное фото
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Волонтеры в ходе уборки песка от мазута на территории природного парка "Анапская пересыпь" обнаружили мусор, который принесло течением из Турции, сообщил РИА Новости на ПМЭФ сопредседатель Всероссийского движения "Экосистема" Андрей Руднев.
"Мы открыли в феврале свой собственный штаб на особо охраняемой природной территории "Анапская пересыпь". Там мы не только занимались очисткой песка от мазута, но ещё и проводили различные исследования, проводили рекогносцировку местности, создали карту территории и потом выявили, что там большое количество твердых бытовых отходов. Параллельно с мазутом мы собрали мусор, который был в том числе и турецкий. Было видно, что это турецкая упаковка", - сказал Руднев.
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
В Анапе собрали 108 мешков мазутной смеси со дна реки
10 июня, 21:38
По его словам, к уборке пляжей в районе Анапы присоединилось около тысячи волонтеров движения "Экосистема".
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 18 по 21 июня.
Дмитрий Чернышенко на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Чернышенко рассказал о ситуации с выбросами мазута на побережье Анапы
21 июня, 08:06
 
ТурцияАнапаКерченский проливОбщество
 
 
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