https://ria.ru/20250623/anapa-2024729092.html

В Анапе волонтеры обнаружили мусор из Турции

В Анапе волонтеры обнаружили мусор из Турции - РИА Новости, 23.06.2025

В Анапе волонтеры обнаружили мусор из Турции

Волонтеры в ходе уборки песка от мазута на территории природного парка "Анапская пересыпь" обнаружили мусор, который принесло течением из Турции, сообщил РИА... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T04:13:00+03:00

2025-06-23T04:13:00+03:00

2025-06-23T04:14:00+03:00

турция

анапа

керченский пролив

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Волонтеры в ходе уборки песка от мазута на территории природного парка "Анапская пересыпь" обнаружили мусор, который принесло течением из Турции, сообщил РИА Новости на ПМЭФ сопредседатель Всероссийского движения "Экосистема" Андрей Руднев. "Мы открыли в феврале свой собственный штаб на особо охраняемой природной территории "Анапская пересыпь". Там мы не только занимались очисткой песка от мазута, но ещё и проводили различные исследования, проводили рекогносцировку местности, создали карту территории и потом выявили, что там большое количество твердых бытовых отходов. Параллельно с мазутом мы собрали мусор, который был в том числе и турецкий. Было видно, что это турецкая упаковка", - сказал Руднев. По его словам, к уборке пляжей в районе Анапы присоединилось около тысячи волонтеров движения "Экосистема". В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 18 по 21 июня.

https://ria.ru/20250610/anapa-2022129493.html

https://ria.ru/20250621/chernyshenko-2024444835.html

турция

анапа

керченский пролив

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

турция, анапа, керченский пролив, общество