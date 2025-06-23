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Появились подробности о задержании банды, похищавшей алмазы у "Алросы" - РИА Новости, 23.06.2025
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09:57 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/alrosa-2024757635.html
Появились подробности о задержании банды, похищавшей алмазы у "Алросы"
Появились подробности о задержании банды, похищавшей алмазы у "Алросы" - РИА Новости, 23.06.2025
Появились подробности о задержании банды, похищавшей алмазы у "Алросы"
Около 200 тысяч карат технического алмазного сырья, деньги, а также ювелирные украшения изъяли при обысках у банды, похищавшей драгоценности у "Алросы",... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T09:57:00+03:00
2025-06-23T09:57:00+03:00
происшествия
россия
армения
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
алроса
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Около 200 тысяч карат технического алмазного сырья, деньги, а также ювелирные украшения изъяли при обысках у банды, похищавшей драгоценности у "Алросы", сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "В ходе обыска в их жилище изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, около 200 тысяч карат технического алмазного сырья, предназначенного для подмены качественного сырья на более дешевое, а также денежные средства и дорогостоящая ювелирная продукция известных мировых брендов, полученные участниками противоправной деятельности в результате совершения преступлений", - сказала Петренко. По версии СК, банда переправляла похищенное в Армению.
https://ria.ru/20250508/alros-2015756313.html
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происшествия, россия, армения, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), алроса
Происшествия, Россия, Армения, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Алроса
Появились подробности о задержании банды, похищавшей алмазы у "Алросы"

У банды, похищавшей драгоценности у "Алросы", изъяли 200 тысяч карат техсырья

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОфис компании "Алроса"
Офис компании Алроса - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Офис компании "Алроса". Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Около 200 тысяч карат технического алмазного сырья, деньги, а также ювелирные украшения изъяли при обысках у банды, похищавшей драгоценности у "Алросы", сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"В ходе обыска в их жилище изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, около 200 тысяч карат технического алмазного сырья, предназначенного для подмены качественного сырья на более дешевое, а также денежные средства и дорогостоящая ювелирная продукция известных мировых брендов, полученные участниками противоправной деятельности в результате совершения преступлений", - сказала Петренко.
По версии СК, банда переправляла похищенное в Армению.
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ПроисшествияРоссияАрменияСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Алроса
 
 
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