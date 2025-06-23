https://ria.ru/20250623/alrosa-2024757635.html

Появились подробности о задержании банды, похищавшей алмазы у "Алросы"

Появились подробности о задержании банды, похищавшей алмазы у "Алросы" - РИА Новости, 23.06.2025

Появились подробности о задержании банды, похищавшей алмазы у "Алросы"

Около 200 тысяч карат технического алмазного сырья, деньги, а также ювелирные украшения изъяли при обысках у банды, похищавшей драгоценности у "Алросы",... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T09:57:00+03:00

2025-06-23T09:57:00+03:00

2025-06-23T09:57:00+03:00

происшествия

россия

армения

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

алроса

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Около 200 тысяч карат технического алмазного сырья, деньги, а также ювелирные украшения изъяли при обысках у банды, похищавшей драгоценности у "Алросы", сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "В ходе обыска в их жилище изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, около 200 тысяч карат технического алмазного сырья, предназначенного для подмены качественного сырья на более дешевое, а также денежные средства и дорогостоящая ювелирная продукция известных мировых брендов, полученные участниками противоправной деятельности в результате совершения преступлений", - сказала Петренко. По версии СК, банда переправляла похищенное в Армению.

https://ria.ru/20250508/alros-2015756313.html

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происшествия, россия, армения, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), алроса