В России задержали банду, укравшую алмазное сырье для контрабанды в Армению
В РФ задержали банду, кравшую алмазное сырье у "Алросы" для отправки в Армению
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В России задержали банду, похищавшую алмазное сырье у компании "Алроса" для нелегального ввоза в Армению, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко.
Главные подробности
- С сентября 2024-го по январь 2025 года обвиняемые крали высококачественное алмазное сырье у компании "Алроса".
- По данным ФСБ, похищенные камни контрабандой направляли в Армению в ООО "АДМ Даймонде", бенефициар которой — предприниматель и депутат парламента страны Хачатур Сукиасян.
- Организаторы преступления — родные братья, граждане Армении Багикян А.А. и Багикян А.А., находящиеся в международном розыске за контрабанду алмазного сырья.
- При очередной попытке хищения партии на сумму более 1,7 миллиона рублей силовики задержали сотрудницу "Алросы" Валентину Матющенкову, ее сына Алексея Матющенкова, выступавшего посредником, а также Армена Петросяна и Армана Саакяна, занимавшихся контрабандой камней.
- При обысках у них изъяли около 200 тысяч карат технического алмазного сырья, предназначенного для подмены качественного на более дешевое, а также деньги и дорогостоящие ювелирные украшения известных мировых брендов.
- Злоумышленников уже арестовали, следствие продолжает устанавливать всех причастных к преступлению.
- Возбуждено уголовное дело по статьям о краже и незаконном обороте янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгметаллов, драгоценных камней либо жемчуга.