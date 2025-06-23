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В России задержали банду, укравшую алмазное сырье для контрабанды в Армению - РИА Новости, 23.06.2025
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09:49 23.06.2025 (обновлено: 11:42 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/alrosa-2024755637.html
В России задержали банду, укравшую алмазное сырье для контрабанды в Армению
В России задержали банду, укравшую алмазное сырье для контрабанды в Армению - РИА Новости, 23.06.2025
В России задержали банду, укравшую алмазное сырье для контрабанды в Армению
В России задержали банду, похищавшую алмазное сырье у компании "Алроса" для нелегального ввоза в Армению, сообщила РИА Новости официальный представитель СК... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T09:49:00+03:00
2025-06-23T11:42:00+03:00
происшествия
россия
армения
москва
светлана петренко
армен петросян
алроса
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В России задержали банду, похищавшую алмазное сырье у компании "Алроса" для нелегального ввоза в Армению, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко. Главные подробности
https://ria.ru/20250609/kontrabanda-2021726917.html
https://ria.ru/20250515/ssha-2017009477.html
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Задержание членов банды, похищавшей алмазное сырье у "Алросы"
ФСБ показала видео задержания членов банды, похищавшей алмазное сырье у "Алросы".
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происшествия, россия, армения, москва, светлана петренко, армен петросян, алроса, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Армения, Москва, Светлана Петренко, Армен Петросян, Алроса, Следственный комитет России (СК РФ)
В России задержали банду, укравшую алмазное сырье для контрабанды в Армению

В РФ задержали банду, кравшую алмазное сырье у "Алросы" для отправки в Армению

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В России задержали банду, похищавшую алмазное сырье у компании "Алроса" для нелегального ввоза в Армению, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко.

Главные подробности

  • С сентября 2024-го по январь 2025 года обвиняемые крали высококачественное алмазное сырье у компании "Алроса".
  • По данным ФСБ, похищенные камни контрабандой направляли в Армению в ООО "АДМ Даймонде", бенефициар которой — предприниматель и депутат парламента страны Хачатур Сукиасян.
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  • Организаторы преступления — родные братья, граждане Армении Багикян А.А. и Багикян А.А., находящиеся в международном розыске за контрабанду алмазного сырья.
  • При очередной попытке хищения партии на сумму более 1,7 миллиона рублей силовики задержали сотрудницу "Алросы" Валентину Матющенкову, ее сына Алексея Матющенкова, выступавшего посредником, а также Армена Петросяна и Армана Саакяна, занимавшихся контрабандой камней.
  • При обысках у них изъяли около 200 тысяч карат технического алмазного сырья, предназначенного для подмены качественного на более дешевое, а также деньги и дорогостоящие ювелирные украшения известных мировых брендов.
  • Злоумышленников уже арестовали, следствие продолжает устанавливать всех причастных к преступлению.
  • Возбуждено уголовное дело по статьям о краже и незаконном обороте янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгметаллов, драгоценных камней либо жемчуга.
Ксения Петрова - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
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ПроисшествияРоссияАрменияМоскваСветлана ПетренкоАрмен ПетросянАлросаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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