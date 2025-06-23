https://ria.ru/20250623/alrosa-2024755637.html

В России задержали банду, укравшую алмазное сырье для контрабанды в Армению

В России задержали банду, укравшую алмазное сырье для контрабанды в Армению - РИА Новости, 23.06.2025

В России задержали банду, укравшую алмазное сырье для контрабанды в Армению

В России задержали банду, похищавшую алмазное сырье у компании "Алроса" для нелегального ввоза в Армению, сообщила РИА Новости официальный представитель СК... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T09:49:00+03:00

2025-06-23T09:49:00+03:00

2025-06-23T11:42:00+03:00

происшествия

россия

армения

москва

светлана петренко

армен петросян

алроса

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024760460_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e235abf72fb8c6d8d6ad32131aa6d65e.jpg

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В России задержали банду, похищавшую алмазное сырье у компании "Алроса" для нелегального ввоза в Армению, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко. Главные подробности

https://ria.ru/20250609/kontrabanda-2021726917.html

https://ria.ru/20250515/ssha-2017009477.html

россия

армения

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание членов банды, похищавшей алмазное сырье у "Алросы" ФСБ показала видео задержания членов банды, похищавшей алмазное сырье у "Алросы". 2025-06-23T09:49 true PT2M16S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, армения, москва, светлана петренко, армен петросян, алроса, следственный комитет россии (ск рф)