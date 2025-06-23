https://ria.ru/20250623/alrosa-2024755110.html

ФСБ раскрыла подробности об украденных у "Алросы" алмазах

ФСБ раскрыла подробности об украденных у "Алросы" алмазах - РИА Новости, 23.06.2025

ФСБ раскрыла подробности об украденных у "Алросы" алмазах

Похищенные у "Алросы" алмазы поступали в компанию, бенефициаром которой является предприниматель и депутат парламента Армении Хачатур Сукиасян, сообщает ЦОС ФСБ РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T09:47:00+03:00

2025-06-23T09:47:00+03:00

2025-06-23T09:47:00+03:00

происшествия

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светлана петренко

алроса

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Похищенные у "Алросы" алмазы поступали в компанию, бенефициаром которой является предприниматель и депутат парламента Армении Хачатур Сукиасян, сообщает ЦОС ФСБ РФ. Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщала РИА Новости, что силовики задержали банду, похищавшую алмазное сырье у алмазодобывающей компании "Алроса" для контрабанды в Армению, среди задержанных - сотрудница компании. Около 200 тысяч карат технического алмазного сырья, деньги, а также ювелирные украшения изъяли при обысках. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно со Следственным комитетом Российской Федерации пресечена деятельность группы лиц, осуществлявшей на системной основе хищения с целью последующего незаконного сбыта и контрабанды на территорию Республики Армения высококачественного алмазного сырья из АК "АЛРОСА" (ПАО)... Похищенные алмазы поступали в Армению в ООО "АДМ Даймонде", бенефициаром которого является армянский предприниматель и депутат местного Национального собрания Сукиасян Х.А.", - говорится в сообщении. Отмечается также, что "организаторами противоправной деятельности являются родные братья, граждане Армении Багикян А.А. и Багикян А.А., находящиеся в международном розыске за совершение контрабанды алмазного сырья".

https://ria.ru/20250621/alrosa-2024510092.html

https://ria.ru/20250508/alros-2015756313.html

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происшествия, армения, россия, светлана петренко, алроса, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)