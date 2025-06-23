https://ria.ru/20250623/alrosa-2024755110.html
ФСБ раскрыла подробности об украденных у "Алросы" алмазах
ФСБ раскрыла подробности об украденных у "Алросы" алмазах - РИА Новости, 23.06.2025
ФСБ раскрыла подробности об украденных у "Алросы" алмазах
Похищенные у "Алросы" алмазы поступали в компанию, бенефициаром которой является предприниматель и депутат парламента Армении Хачатур Сукиасян, сообщает ЦОС ФСБ РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T09:47:00+03:00
2025-06-23T09:47:00+03:00
2025-06-23T09:47:00+03:00
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Похищенные у "Алросы" алмазы поступали в компанию, бенефициаром которой является предприниматель и депутат парламента Армении Хачатур Сукиасян, сообщает ЦОС ФСБ РФ. Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщала РИА Новости, что силовики задержали банду, похищавшую алмазное сырье у алмазодобывающей компании "Алроса" для контрабанды в Армению, среди задержанных - сотрудница компании. Около 200 тысяч карат технического алмазного сырья, деньги, а также ювелирные украшения изъяли при обысках. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно со Следственным комитетом Российской Федерации пресечена деятельность группы лиц, осуществлявшей на системной основе хищения с целью последующего незаконного сбыта и контрабанды на территорию Республики Армения высококачественного алмазного сырья из АК "АЛРОСА" (ПАО)... Похищенные алмазы поступали в Армению в ООО "АДМ Даймонде", бенефициаром которого является армянский предприниматель и депутат местного Национального собрания Сукиасян Х.А.", - говорится в сообщении. Отмечается также, что "организаторами противоправной деятельности являются родные братья, граждане Армении Багикян А.А. и Багикян А.А., находящиеся в международном розыске за совершение контрабанды алмазного сырья".
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происшествия, армения, россия, светлана петренко, алроса, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Армения, Россия, Светлана Петренко, Алроса, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ)
ФСБ раскрыла подробности об украденных у "Алросы" алмазах
ФСБ: украденные у "Алросы" алмазы поступали в компанию армянского депутата