Алиханов оценил экономический эффект от внедрения маркировки
Алиханов: экономический эффект от маркировки составил 1,2 триллиона рублей
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на ПМЭФ-2024
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на ПМЭФ-2024. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Экономический эффект от внедрения маркировки в России составил 1,2 триллиона рублей в виде налоговых и других поступлений в бюджеты всех уровней, рассказал в интервью РИА Новости министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.
"По данным Федеральной налоговой службы, за последние 5 лет экономический эффект составил 1,2 триллионов рублей в виде налоговых и других поступлений в бюджеты всех уровней. Более половины от указанной суммы удалось добиться за счет обеления рынка табачной продукции – 627 миллиардов рублей. Результаты в других товарных группах тоже ощутимые. По молочной продукции – 148 миллиардов рублей, в легпроме – 143 миллиардов рублей, в сегменте обуви – 85 миллиардов рублей, в отношении парфюмерии – 35 миллиардов рублей", — сказал Алиханов.
Министр отметил, что легальный бизнес от внедрения маркировки дополнительной заработал 687 миллиардов рублей.
Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает икру, молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы, лекарства, косметику, бытовую химию, бакалею, влажные корма для животных, консервы из мяса, грибов, ягод, фруктов и плодоовощной продукции.
С апреля 2024 года в России на ряд товаров действует разрешительный режим. Такой механизм через специальный QR-код проверяет качество товара, если продукт некачественный, система не даст покупателю приобрести его. Система уже распространяется на 16 групп товаров.