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Умер актер из сериала "Бандитский Петербург"
Умер актер из сериала "Бандитский Петербург" - РИА Новости, 23.06.2025
Умер актер из сериала "Бандитский Петербург"
Актер Евгений Стратан, известный по ролям в сериалах "Бандитский Петербург", "Морские дьяволы", скончался, ему было 56 лет, сообщается на портале... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T17:51:00+03:00
2025-06-23T17:51:00+03:00
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Актер Евгений Стратан, известный по ролям в сериалах "Бандитский Петербург", "Морские дьяволы", скончался, ему было 56 лет, сообщается на портале "Кино-Театр.Ру". "Стратан: 10 ноября 1968 - 12 мая 2025 годов. В кино - с 2005 года. Умер у себя на родине, в Молдавии, после перенесенного инсульта", - говорится в сообщении на портале. В творческой биографии артиста работы в таких кинолентах, как "Бандитский Петербург", "Морские дьяволы", "Жизнь и смерть Леньки Пантелеева", "Сонька Золотая ручка", "Гончие", "Мушкетеры Екатерины", "Брачный контракт", "Лиговка", "Страховщики" и другие.
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молдавия
Умер актер из сериала "Бандитский Петербург"
Умер актер Евгений Стратан, сыгравший в сериале "Бандитский Петербург"
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Актер Евгений Стратан, известный по ролям в сериалах "Бандитский Петербург", "Морские дьяволы", скончался, ему было 56 лет, сообщается на портале "Кино-Театр.Ру".
"Стратан: 10 ноября 1968 - 12 мая 2025 годов. В кино - с 2005 года. Умер у себя на родине, в Молдавии
, после перенесенного инсульта", - говорится в сообщении на портале.
В творческой биографии артиста работы в таких кинолентах, как "Бандитский Петербург", "Морские дьяволы", "Жизнь и смерть Леньки Пантелеева", "Сонька Золотая ручка", "Гончие", "Мушкетеры Екатерины", "Брачный контракт", "Лиговка", "Страховщики" и другие.