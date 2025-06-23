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Умер актер из сериала "Бандитский Петербург"

Умер актер из сериала "Бандитский Петербург" - РИА Новости, 23.06.2025

Умер актер из сериала "Бандитский Петербург"

Актер Евгений Стратан, известный по ролям в сериалах "Бандитский Петербург", "Морские дьяволы", скончался, ему было 56 лет, сообщается на портале... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T17:51:00+03:00

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культура

молдавия

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Актер Евгений Стратан, известный по ролям в сериалах "Бандитский Петербург", "Морские дьяволы", скончался, ему было 56 лет, сообщается на портале "Кино-Театр.Ру". "Стратан: 10 ноября 1968 - 12 мая 2025 годов. В кино - с 2005 года. Умер у себя на родине, в Молдавии, после перенесенного инсульта", - говорится в сообщении на портале. В творческой биографии артиста работы в таких кинолентах, как "Бандитский Петербург", "Морские дьяволы", "Жизнь и смерть Леньки Пантелеева", "Сонька Золотая ручка", "Гончие", "Мушкетеры Екатерины", "Брачный контракт", "Лиговка", "Страховщики" и другие.

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