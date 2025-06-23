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"Аэрофлот" планирует начать эксплуатацию МС-21 в 2026 году - РИА Новости, 23.06.2025
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17:57 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/aeroflot-2024909173.html
"Аэрофлот" планирует начать эксплуатацию МС-21 в 2026 году
"Аэрофлот" планирует начать эксплуатацию МС-21 в 2026 году - РИА Новости, 23.06.2025
"Аэрофлот" планирует начать эксплуатацию МС-21 в 2026 году
Авиакомпания "Аэрофлот" рассчитывает начать эксплуатацию отечественных самолетов МС-21 в четвертом квартале 2026 года, сообщил генеральный директор компании... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T17:57:00+03:00
2025-06-23T17:57:00+03:00
экономика
павел зарубин
аэрофлот
мс-21
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" рассчитывает начать эксплуатацию отечественных самолетов МС-21 в четвертом квартале 2026 года, сообщил генеральный директор компании Сергей Александровский. "То, что мы планируем, и то, что нам подтверждает производитель - это четвертый квартал 2026 года начало эксплуатации", - сообщил Александровский в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Ранее он рассказал, что группа "Аэрофлот" ожидает к 2030 году получить 108 самолетов МС-21, к 2033 году их число должно достигнуть 200.
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экономика, павел зарубин, аэрофлот, мс-21
Экономика, Павел Зарубин, Аэрофлот, МС-21
"Аэрофлот" планирует начать эксплуатацию МС-21 в 2026 году

"Аэрофлот" планирует начать эксплуатацию МС-21 в четвертом квартале 2026 года

© Ростех/TelegramМС-21
МС-21 - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Ростех/Telegram
МС-21. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" рассчитывает начать эксплуатацию отечественных самолетов МС-21 в четвертом квартале 2026 года, сообщил генеральный директор компании Сергей Александровский.
"То, что мы планируем, и то, что нам подтверждает производитель - это четвертый квартал 2026 года начало эксплуатации", - сообщил Александровский в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Ранее он рассказал, что группа "Аэрофлот" ожидает к 2030 году получить 108 самолетов МС-21, к 2033 году их число должно достигнуть 200.
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