https://ria.ru/20250622/zemletryasenie-2024554020.html

У южных Курил произошло землетрясение

У южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 22.06.2025

У южных Курил произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло утром в воскресенье вблизи южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T01:14:00+03:00

2025-06-22T01:14:00+03:00

2025-06-22T01:14:00+03:00

шикотан

тихий океан

кунашир (остров)

елена семенова

происшествия

землетрясение

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло утром в воскресенье вблизи южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 6,0 произошло 22 июня в 08.23 (0.23 мск) в Тихом океане. Эпицентр располагался в 115 километрах юго-западнее села Малокурильское на острове Шикотан, очаг – на глубине 45 километров", - рассказала собеседница агентства. По словам сейсмолога, землетрясение силой три-четыре балла могли ощутить на островах Шикотан и Кунашир. Тревога цунами не объявлялась. Это уже второе землетрясение на Курилах в течение суток: в ночь на воскресенье сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,2.

https://ria.ru/20250622/zemletryasenie-2024552478.html

https://ria.ru/20250621/kurily-2024549709.html

шикотан

тихий океан

кунашир (остров)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

шикотан, тихий океан, кунашир (остров), елена семенова, происшествия, землетрясение