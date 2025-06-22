https://ria.ru/20250622/zemletryasenie-2024554020.html
У южных Курил произошло землетрясение
У южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 22.06.2025
У южных Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло утром в воскресенье вблизи южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T01:14:00+03:00
2025-06-22T01:14:00+03:00
2025-06-22T01:14:00+03:00
шикотан
тихий океан
кунашир (остров)
елена семенова
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло утром в воскресенье вблизи южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 6,0 произошло 22 июня в 08.23 (0.23 мск) в Тихом океане. Эпицентр располагался в 115 километрах юго-западнее села Малокурильское на острове Шикотан, очаг – на глубине 45 километров", - рассказала собеседница агентства. По словам сейсмолога, землетрясение силой три-четыре балла могли ощутить на островах Шикотан и Кунашир. Тревога цунами не объявлялась. Это уже второе землетрясение на Курилах в течение суток: в ночь на воскресенье сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,2.
https://ria.ru/20250622/zemletryasenie-2024552478.html
https://ria.ru/20250621/kurily-2024549709.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шикотан, тихий океан, кунашир (остров), елена семенова, происшествия, землетрясение
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У южных Курил произошло землетрясение
У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 6,0