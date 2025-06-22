https://ria.ru/20250622/zakharova-2024589890.html

Захарова: партия войны в Европе ставит на эскалацию конфронтации с Россией

Захарова: партия войны в Европе ставит на эскалацию конфронтации с Россией - РИА Новости, 22.06.2025

Захарова: партия войны в Европе ставит на эскалацию конфронтации с Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью французскому изданию Journale du Dimanche заявила, что европейская "партия войны", в которой... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T09:38:00+03:00

2025-06-22T09:38:00+03:00

2025-06-22T09:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

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мария захарова

эммануэль макрон

нато

евросоюз

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью французскому изданию Journale du Dimanche заявила, что европейская "партия войны", в которой ведущую роль играет Франция, сознательно делает ставку на эскалацию конфронтации с РФ. По словам представителя МИД РФ, на Западе запрещено обсуждать, что антироссийские санкции ведут его страны к убыткам, для ЕС санкции – основной инструмент внешней политики. Как отмечает Захарова, стремление еврочиновников вводить новые санкции против России лишь подтверждает, что их истинная цель – помешать развитию страны, наказать ее за суверенность. "Европейская "партия войны" сознательно делает ставку на эскалацию конфронтации с Россией… "Партия войны", в которой Франция сегодня играет ведущую роль, проникнута лютой ненавистью к России", - подчеркнула она. Захарова указала на то, что французский президент Эммануэль Макрон позиционирует себя как одна из ведущих фигур неолиберальной элиты, сделавшей русофобию идеологической основой внешней политики. Комментируя планы стран Запада отправить военных на Украину, представитель МИД РФ указала на то, что подобные стремления безответственны и грозят привести к прямому военному противостоянию между Россией и НАТО.

https://ria.ru/20250621/nato-2024519554.html

https://ria.ru/20250620/zelenskiy-2024416729.html

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россия, франция, украина, мария захарова, эммануэль макрон, нато, евросоюз