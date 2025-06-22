Рейтинг@Mail.ru
Захарова: партия войны в Европе ставит на эскалацию конфронтации с Россией - РИА Новости, 22.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:38 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/zakharova-2024589890.html
Захарова: партия войны в Европе ставит на эскалацию конфронтации с Россией
Захарова: партия войны в Европе ставит на эскалацию конфронтации с Россией - РИА Новости, 22.06.2025
Захарова: партия войны в Европе ставит на эскалацию конфронтации с Россией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью французскому изданию Journale du Dimanche заявила, что европейская "партия войны", в которой... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T09:38:00+03:00
2025-06-22T09:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
франция
украина
мария захарова
эммануэль макрон
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023824865_0:181:2993:1865_1920x0_80_0_0_c7d528ff937e1f56730ab744b975ab3f.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью французскому изданию Journale du Dimanche заявила, что европейская "партия войны", в которой ведущую роль играет Франция, сознательно делает ставку на эскалацию конфронтации с РФ. По словам представителя МИД РФ, на Западе запрещено обсуждать, что антироссийские санкции ведут его страны к убыткам, для ЕС санкции – основной инструмент внешней политики. Как отмечает Захарова, стремление еврочиновников вводить новые санкции против России лишь подтверждает, что их истинная цель – помешать развитию страны, наказать ее за суверенность. "Европейская "партия войны" сознательно делает ставку на эскалацию конфронтации с Россией… "Партия войны", в которой Франция сегодня играет ведущую роль, проникнута лютой ненавистью к России", - подчеркнула она. Захарова указала на то, что французский президент Эммануэль Макрон позиционирует себя как одна из ведущих фигур неолиберальной элиты, сделавшей русофобию идеологической основой внешней политики. Комментируя планы стран Запада отправить военных на Украину, представитель МИД РФ указала на то, что подобные стремления безответственны и грозят привести к прямому военному противостоянию между Россией и НАТО.
https://ria.ru/20250621/nato-2024519554.html
https://ria.ru/20250620/zelenskiy-2024416729.html
россия
франция
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023824865_132:0:2861:2047_1920x0_80_0_0_1fb6ecd37e4ce802508e4d36fe23a80f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, франция, украина, мария захарова, эммануэль макрон, нато, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Россия, Франция, Украина, Мария Захарова, Эммануэль Макрон, НАТО, Евросоюз
Захарова: партия войны в Европе ставит на эскалацию конфронтации с Россией

Захарова: европейская партия войны делает ставку на эскалацию конфронтации с РФ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью французскому изданию Journale du Dimanche заявила, что европейская "партия войны", в которой ведущую роль играет Франция, сознательно делает ставку на эскалацию конфронтации с РФ.
По словам представителя МИД РФ, на Западе запрещено обсуждать, что антироссийские санкции ведут его страны к убыткам, для ЕС санкции – основной инструмент внешней политики. Как отмечает Захарова, стремление еврочиновников вводить новые санкции против России лишь подтверждает, что их истинная цель – помешать развитию страны, наказать ее за суверенность.
Владимир Зеленский на фоне флагов Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
На Западе сообщили пугающие новости для Зеленского из-за саммита НАТО
21 июня, 16:51
"Европейская "партия войны" сознательно делает ставку на эскалацию конфронтации с Россией… "Партия войны", в которой Франция сегодня играет ведущую роль, проникнута лютой ненавистью к России", - подчеркнула она.
Захарова указала на то, что французский президент Эммануэль Макрон позиционирует себя как одна из ведущих фигур неолиберальной элиты, сделавшей русофобию идеологической основой внешней политики.
Комментируя планы стран Запада отправить военных на Украину, представитель МИД РФ указала на то, что подобные стремления безответственны и грозят привести к прямому военному противостоянию между Россией и НАТО.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
На Западе раскрыли, на что пошел Зеленский из-за провалов на фронте
20 июня, 22:09
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияФранцияУкраинаМария ЗахароваЭммануэль МакронНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала