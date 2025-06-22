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СМИ: в провинции Бушер на юге Ирана прогремели взрывы - РИА Новости, 22.06.2025
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14:40 22.06.2025 (обновлено: 15:54 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/vzryvy-2024641571.html
СМИ: в провинции Бушер на юге Ирана прогремели взрывы
СМИ: в провинции Бушер на юге Ирана прогремели взрывы - РИА Новости, 22.06.2025
СМИ: в провинции Бушер на юге Ирана прогремели взрывы
В провинции Бушер на юге Ирана прогремели взрывы, передает Nour News. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T14:40:00+03:00
2025-06-22T15:54:00+03:00
в мире
иран
бушерская аэс
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
владимир путин
сша
россия
алексей лихачев
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ТЕГЕРАН, 22 июн — РИА Новости. В провинции Бушер на юге Ирана прогремели взрывы, передает Nour News.Подробностей произошедшего агентство не привело.Ситуация с АЭСАтака США на ИранРеакция в миреАтаку США уже раскритиковали на международном уровне:Что пишут зарубежные СМИ
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Удары США по ядерным объектам Ирана
США при ударах по ядерным объектам Ирана применили бомбы GBU-57. Это самая глубокая противобункерная бомба в мире, она была создана в начале нулевых. Боеприпас весит более 13,5 тонн, его длина – 6 метров, а диаметр – около 80 сантиметров. Бомба содержит почти 2,5 тонны взрывчатки. Есть данные, что она может поражать объекты на глубине до 60 метров.
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"Превосходный военный успех" – Трамп об атаке США на Иран
США уничтожили ключевые объекты Ирана по обогащению урана, заявил Дональд Трамп. Американский президент назвал операцию историческим моментом. Он также призвал Иран не отвечать на удары Соединенных Штатов, поскольку любая силовая реакция встретит "гораздо более жесткий ответ".
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в мире, иран, бушерская аэс, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, владимир путин, сша, россия, алексей лихачев, дональд трамп, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", оон, удар сша по ядерным объектам в иране
В мире, Иран, Бушерская АЭС, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Владимир Путин, США, Россия, Алексей Лихачев, Дональд Трамп, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", ООН, Удар США по ядерным объектам в Иране
СМИ: в провинции Бушер на юге Ирана прогремели взрывы

Nour News: в провинции Бушер на юге Ирана прогремели взрывы

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана . Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 22 июн — РИА Новости. В провинции Бушер на юге Ирана прогремели взрывы, передает Nour News.
Подробностей произошедшего агентство не привело.

В провинции расположена атомная электростанция "Бушер", строящаяся с российским участием.

© Фото : Департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом"АЭС "Бушер" в Иране
АЭС Бушер в Иране - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© Фото : Департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом"
АЭС "Бушер" в Иране. Архивное фото

Ситуация с АЭС

  • Глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что обстановка на площадке АЭС "Бушер" продолжает оставаться спокойной.
  • По его словам, удары США по Ирану в ночь на воскресенье не затронули эту часть страны.
  • Президент Владимир Путин сообщал о договоренностях с Израилем об обеспечении безопасности строителей новых блоков станции.
  • Часть российских специалистов вывезли с иранской АЭС, "Росатом" готов к быстрой эвакуации остающихся там работников.
Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Удар по АЭС "Бушер" может привести к катастрофе, заявил Лихачев
19 июня, 10:58

Атака США на Иран

  • Глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что американские ВВС ударили по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.
  • Это произошло спустя более чем неделю после обострения конфликта между Израилем и Ираном.

В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана. Тель-Авив обвинил Тегеран в реализации тайной ядерной программы. При атаках погибли высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. Исламская Республика начала ответную операцию "Правдивое обещание — 3", атаковав военные цели противника. Стороны обмениваются ударами несколько раз в день.

  • Американский лидер уточнил, что целью атаки было ограничение ядерных возможностей Тегерана.

Иран отрицает военную составляющую атомного проекта. В МАГАТЭ также не видели конкретных доказательств, что страна ведет программу создания ядерного оружия.

  • Глава Белого дома утверждает, что ключевые объекты по обогащению урана были полностью уничтожены.
  • При этом ядерный объект в Фордо получил лишь частичные повреждения, передает Tasnim.
  • По мнению Трампа, теперь Иран должен заключить мир.
  • МИД страны заявил, что Тегеран оставляет за собой право на защиту интересов в виде самообороны.
  • По данным NBC, Белый дом готовится к ответу ИРИ, ближайшие 48 часов вызывают "особую обеспокоенность".
  • США пожалеют об атаке, также Иран продолжит наносить удары по Израилю, отметили в КСИР.
  • В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что не намерены останавливать развитие ядерной отрасли.
  • Иран потребовал от Совбеза ООН провести экстренное заседание.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Израиль добился своего: Трампу нанесено тяжелейшее поражение
Вчера, 11:29

Реакция в мире

Атаку США уже раскритиковали на международном уровне:
  • генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой миру и безопасности;
  • МИД КНР: действия США серьезно нарушают основные цели и принципы Устава Всемирной организации.
  • глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья — авиаудары по иранским ядерным объектам нарушают нормы международного права;
  • МИД Венесуэлы назвал решение Штатов безответственным;
  • глава комитета по обороне сената Пакистана Мушахид Хусейн Сайед считает, что Трамп совершил военное преступление;
  • действия главы Белого дома осудили власти Ирака, Саудовской Аравии и Омана;
  • сенатор-демократ Крис Мерфи призвал конгресс проголосовать за проект о лишении Трампа полномочий втянуть страну в конфликт;
  • конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк отметила, что произошедшее — обоснование для импичмента;
  • конгрессмен-республиканец Томас Масси подчеркнул, что действия Вашингтона противоречат Конституции США.
Хуситы - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Хуситы пообещали поддержать Иран
Вчера, 07:10

Что пишут зарубежные СМИ

  • Newsweek: внезапная военная кампания фактически втягивает США в новую войну на Ближнем Востоке, причем решение напрямую поступило от главнокомандующего, который дважды проводил антивоенные кампании на выборах в президенты.
  • Financial Times: решение нанести удар по Ирану знаменует потенциальный поворотный момент в президентстве Трампа после того, как он обещал быть миротворцем.
  • Axios: это вмешательство сопряжено с рисками и неопределенностью, и Трамп, и многие его предшественники стремились его избежать, в том числе посредством дипломатии.
Последствия атаки Ирана на Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Иран впервые использовал ракеты Kheibar против Израиля после ударов США
Вчера, 10:17
 
В миреИранБушерская АЭСВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеВладимир ПутинСШАРоссияАлексей ЛихачевДональд ТрампГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ООНУдар США по ядерным объектам в Иране
 
 
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