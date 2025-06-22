https://ria.ru/20250622/vzryvy-2024641571.html

СМИ: в провинции Бушер на юге Ирана прогремели взрывы

СМИ: в провинции Бушер на юге Ирана прогремели взрывы - РИА Новости, 22.06.2025

СМИ: в провинции Бушер на юге Ирана прогремели взрывы

В провинции Бушер на юге Ирана прогремели взрывы, передает Nour News. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T14:40:00+03:00

2025-06-22T14:40:00+03:00

2025-06-22T15:54:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 22 июн — РИА Новости. В провинции Бушер на юге Ирана прогремели взрывы, передает Nour News.Подробностей произошедшего агентство не привело.Ситуация с АЭСАтака США на ИранРеакция в миреАтаку США уже раскритиковали на международном уровне:Что пишут зарубежные СМИ

https://ria.ru/20250619/likhachev-2023824542.html

https://ria.ru/20250622/izrail-2024607029.html

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2025

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Удары США по ядерным объектам Ирана США при ударах по ядерным объектам Ирана применили бомбы GBU-57. Это самая глубокая противобункерная бомба в мире, она была создана в начале нулевых. Боеприпас весит более 13,5 тонн, его длина – 6 метров, а диаметр – около 80 сантиметров. Бомба содержит почти 2,5 тонны взрывчатки. Есть данные, что она может поражать объекты на глубине до 60 метров. 2025-06-22T14:40 true PT0M33S

"Превосходный военный успех" – Трамп об атаке США на Иран США уничтожили ключевые объекты Ирана по обогащению урана, заявил Дональд Трамп. Американский президент назвал операцию историческим моментом. Он также призвал Иран не отвечать на удары Соединенных Штатов, поскольку любая силовая реакция встретит "гораздо более жесткий ответ". 2025-06-22T14:40 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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