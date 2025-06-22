СМИ: в провинции Бушер на юге Ирана прогремели взрывы
Nour News: в провинции Бушер на юге Ирана прогремели взрывы
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана . Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 22 июн — РИА Новости. В провинции Бушер на юге Ирана прогремели взрывы, передает Nour News.
Подробностей произошедшего агентство не привело.
В провинции расположена атомная электростанция "Бушер", строящаяся с российским участием.
© Фото : Департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом"АЭС "Бушер" в Иране
© Фото : Департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом"
АЭС "Бушер" в Иране. Архивное фото
Ситуация с АЭС
- Глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что обстановка на площадке АЭС "Бушер" продолжает оставаться спокойной.
- По его словам, удары США по Ирану в ночь на воскресенье не затронули эту часть страны.
- Президент Владимир Путин сообщал о договоренностях с Израилем об обеспечении безопасности строителей новых блоков станции.
- Часть российских специалистов вывезли с иранской АЭС, "Росатом" готов к быстрой эвакуации остающихся там работников.
Атака США на Иран
- Глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что американские ВВС ударили по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.
- Это произошло спустя более чем неделю после обострения конфликта между Израилем и Ираном.
В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана. Тель-Авив обвинил Тегеран в реализации тайной ядерной программы. При атаках погибли высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. Исламская Республика начала ответную операцию "Правдивое обещание — 3", атаковав военные цели противника. Стороны обмениваются ударами несколько раз в день.
- Американский лидер уточнил, что целью атаки было ограничение ядерных возможностей Тегерана.
Иран отрицает военную составляющую атомного проекта. В МАГАТЭ также не видели конкретных доказательств, что страна ведет программу создания ядерного оружия.
- Глава Белого дома утверждает, что ключевые объекты по обогащению урана были полностью уничтожены.
- При этом ядерный объект в Фордо получил лишь частичные повреждения, передает Tasnim.
- По мнению Трампа, теперь Иран должен заключить мир.
- МИД страны заявил, что Тегеран оставляет за собой право на защиту интересов в виде самообороны.
- По данным NBC, Белый дом готовится к ответу ИРИ, ближайшие 48 часов вызывают "особую обеспокоенность".
- США пожалеют об атаке, также Иран продолжит наносить удары по Израилю, отметили в КСИР.
- В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что не намерены останавливать развитие ядерной отрасли.
- Иран потребовал от Совбеза ООН провести экстренное заседание.
Реакция в мире
Атаку США уже раскритиковали на международном уровне:
- генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой миру и безопасности;
- МИД КНР: действия США серьезно нарушают основные цели и принципы Устава Всемирной организации.
- глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья — авиаудары по иранским ядерным объектам нарушают нормы международного права;
- МИД Венесуэлы назвал решение Штатов безответственным;
- глава комитета по обороне сената Пакистана Мушахид Хусейн Сайед считает, что Трамп совершил военное преступление;
- действия главы Белого дома осудили власти Ирака, Саудовской Аравии и Омана;
- сенатор-демократ Крис Мерфи призвал конгресс проголосовать за проект о лишении Трампа полномочий втянуть страну в конфликт;
- конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк отметила, что произошедшее — обоснование для импичмента;
- конгрессмен-республиканец Томас Масси подчеркнул, что действия Вашингтона противоречат Конституции США.
Хуситы пообещали поддержать Иран
Вчера, 07:10
Что пишут зарубежные СМИ
- Newsweek: внезапная военная кампания фактически втягивает США в новую войну на Ближнем Востоке, причем решение напрямую поступило от главнокомандующего, который дважды проводил антивоенные кампании на выборах в президенты.
- Financial Times: решение нанести удар по Ирану знаменует потенциальный поворотный момент в президентстве Трампа после того, как он обещал быть миротворцем.
- Axios: это вмешательство сопряжено с рисками и неопределенностью, и Трамп, и многие его предшественники стремились его избежать, в том числе посредством дипломатии.