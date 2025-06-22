Рейтинг@Mail.ru
Свердловский губернатор рассказал о состоянии пострадавших после взрыва - РИА Новости, 22.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:37 22.06.2025 (обновлено: 08:43 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/vzryve--2024579299.html
Свердловский губернатор рассказал о состоянии пострадавших после взрыва
Свердловский губернатор рассказал о состоянии пострадавших после взрыва - РИА Новости, 22.06.2025
Свердловский губернатор рассказал о состоянии пострадавших после взрыва
Трое из четверых пострадавших при взрыве газа в Серове Свердловской области находятся в удовлетворительном состоянии, сообщает врио губернатора региона Денис... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T08:37:00+03:00
2025-06-22T08:43:00+03:00
серов
свердловская область
происшествия
денис паслер
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
екатеринбург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_0:363:2995:2048_1920x0_80_0_0_e711f77ec30e3da5e4d656b26eff39bc.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн – РИА Новости. Трое из четверых пострадавших при взрыве газа в Серове Свердловской области находятся в удовлетворительном состоянии, сообщает врио губернатора региона Денис Паслер."По предварительной информации, пострадали четыре человека, они уже доставлены в Серовскую городскую больницу. Трое – в удовлетворительном состоянии. Сейчас решается вопрос о целесообразности эвакуации мужчины с 50% поражения тела в ожоговый центр Екатеринбурга. Готовится вертолет санавиации", – написал Паслер в своем Telegram-канале.По данным главного управления МЧС, ЧП случилось в воскресенье в 7.24 мск в Серове на улице Зеленая. Как уточняли РИА Новости в ведомстве, произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома. Повреждены чердачное перекрытие и квартира.Эвакуировались 240 человек. В бригаду скорой медицинской помощи переданы четыре человека.
https://ria.ru/20250603/srok-2020707135.html
https://ria.ru/20250522/vzryv-2018434949.html
серов
свердловская область
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_435:258:2822:2048_1920x0_80_0_0_84e29c4064ed4e77beb9103f74065c67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
серов, свердловская область, происшествия, денис паслер, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), екатеринбург
Серов, Свердловская область, Происшествия, Денис Паслер, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Екатеринбург
Свердловский губернатор рассказал о состоянии пострадавших после взрыва

В Серове 3 пострадавших при взрыве газа находятся в удовлетворительном состоянии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн – РИА Новости. Трое из четверых пострадавших при взрыве газа в Серове Свердловской области находятся в удовлетворительном состоянии, сообщает врио губернатора региона Денис Паслер.
"По предварительной информации, пострадали четыре человека, они уже доставлены в Серовскую городскую больницу. Трое – в удовлетворительном состоянии. Сейчас решается вопрос о целесообразности эвакуации мужчины с 50% поражения тела в ожоговый центр Екатеринбурга. Готовится вертолет санавиации", – написал Паслер в своем Telegram-канале.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Жителю Ступино, устроившему взрыв газа в доме, утвердили пожизненный срок
3 июня, 17:07
По данным главного управления МЧС, ЧП случилось в воскресенье в 7.24 мск в Серове на улице Зеленая. Как уточняли РИА Новости в ведомстве, произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома. Повреждены чердачное перекрытие и квартира.
Эвакуировались 240 человек. В бригаду скорой медицинской помощи переданы четыре человека.
Последствия взрыва бытового газа в жилом доме в Ставрополе - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Взрыв газа в Ставрополе повредил более 40 квартир
22 мая, 12:05
 
СеровСвердловская областьПроисшествияДенис ПаслерМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Екатеринбург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала