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Свердловский губернатор рассказал о состоянии пострадавших после взрыва

Свердловский губернатор рассказал о состоянии пострадавших после взрыва - РИА Новости, 22.06.2025

Свердловский губернатор рассказал о состоянии пострадавших после взрыва

Трое из четверых пострадавших при взрыве газа в Серове Свердловской области находятся в удовлетворительном состоянии, сообщает врио губернатора региона Денис... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T08:37:00+03:00

2025-06-22T08:37:00+03:00

2025-06-22T08:43:00+03:00

серов

свердловская область

происшествия

денис паслер

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн – РИА Новости. Трое из четверых пострадавших при взрыве газа в Серове Свердловской области находятся в удовлетворительном состоянии, сообщает врио губернатора региона Денис Паслер."По предварительной информации, пострадали четыре человека, они уже доставлены в Серовскую городскую больницу. Трое – в удовлетворительном состоянии. Сейчас решается вопрос о целесообразности эвакуации мужчины с 50% поражения тела в ожоговый центр Екатеринбурга. Готовится вертолет санавиации", – написал Паслер в своем Telegram-канале.По данным главного управления МЧС, ЧП случилось в воскресенье в 7.24 мск в Серове на улице Зеленая. Как уточняли РИА Новости в ведомстве, произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома. Повреждены чердачное перекрытие и квартира.Эвакуировались 240 человек. В бригаду скорой медицинской помощи переданы четыре человека.

https://ria.ru/20250603/srok-2020707135.html

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серов

свердловская область

екатеринбург

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серов, свердловская область, происшествия, денис паслер, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), екатеринбург